3 отзыва оставили туристы

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От Паланги до Вильнюса и обратно за 2 дня

Для тех, кому надоело пляжное однообразие: увидеть всю страну и получить массу новых впечателний
Этот тур для тех, кому надоело пляжное однообразие или же непогода заставляет искать новых впечатлений и более активного отдыха.

Мы посетим Клайпеду, Каунас, Тракай и Вильнюс за два дня, вы увидите главные памятники и красоты страны, узнаете самое главное о ее истории и жителях.
5
3 отзыва
От Паланги до Вильнюса и обратно за 2 дня
От Паланги до Вильнюса и обратно за 2 дня
От Паланги до Вильнюса и обратно за 2 дня

Описание экскурсии

Программа

Первым делом едем в Клайпеду: от Паланги до Клайпеды подать рукой. Клайпедский старый город славится своей немецкой, а точнее восточнопрусской архитектурой и своей типично портовой элегантностью. Погуляв по городу, садимся на паром и отправляемся в одно из самых красивых мест Европы — на Куршскую коссу. Едва сойдя на берег, мы сразу же попадаем в настоящую сказку. С высоты дюн открывается дух захватывающая панорама, больше напоминающая декорацию к мечте, чем реальность.

Вернувшись на материк, по быстрой автостраде прибываем в Каунас, временную столицу Литвы. Город расстилается на стечении наших крупнейших рек- Немана и Нерис. Старый город построен по Ганзенской традиции — в центре ратуша, вокруг геометрически четко расчерчены кварталы. В наши дни центр города формирует основная ось — Лайсвес алея (алея Свободы). После прогулки по Каунасу, по той же, пересекающей всю Литву автостраде А1, прибываем в Вильнюс.

Перед ночевкой (в городе изобилие изысканных апартаментов, но не составляет труда найти приличный и недорогой отель) в столице, прогуливаемся по ночным улицам, стряхивая дорожную усталость и заглядывая в многочисленные бары (к слову, во время поездки гид проживает и питается за свой счёт).

Утреннюю экскурсию начинаем с улочек старого города. Панорама столицы откроется с замка на горе Гедиминаса- Великого князя литовского и основателя города. Насладившись стройной архитектурой готики, преобладающим в городском ансамбле, стилем пышного барокко и строгим ренессансом, направимся в современную часть Вильнюса. Посетим проспект Гедиминаса – официальную улицу столицы, деловой центр города – проспект Конституции. Побываем в богемной республике Ужупис…

От Вильнюса до Тракай полчаса езды. Тракай — древнейшая столица, некогда великого государства, в настоящее время — небольшой уютный городок, живописно окаймленный озерами. Величественный готический замок на острове, костел Витаутаса, дворец Ужтракис – только часть достопримечатольностей “литовской Венеции”.

В Палангу возвращаемся по другой живописнейшей дороге, идущей параллельно Неману. Неман некогда разделял Литву и владения крестоностского ордена. Долина реки пропитана кровью 200-летней борьбы с рыцарями-монахами, о чём свидетельствуют замки на обоих сторонах Немана и множество преданий.

Для экскурсантов с детьми предусмотрена программа с посещением Парка динозавров у Клайпеды, Парка Серейкишкес в Вильнюсе и не только.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гинтрас
Гинтрас — ваш гид в Паланге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 834 туристов
Вас встретит персональный гид — професиональный искусствовед, автор книг и десятков статей по истории, культуре и искусcтву Литвы. А также один из авторов известнейшего издания NATIONAL GEOGRAPHIC. Я не стану
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читать вам скучных лекций и не позволю себе поверхостного пересказа туристических буклетов. Не буду злобоупотреблять многочислеными и случайными датами, исчислением квадратных и долговых метров и другим спамом, если вы того не попросите. Своей задачей на экскурсии я считаю выявление самой сути — уникальности моей страны, города, улицы, замка или костела… Вы сможете расчитывать на глубокое развитие интересующей вас темы. Моя специализация — небольшые группы (1-4 человека). Экскурсии и туры на русском языке. Для наших поездок мы будем пользоватся комфортабельным пятиместным автомобилем. До встречи в Вильнюсе.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Были на экскурсии с Гинтарасом 15-16 октября. Вернулись домой, но до сих под впечатлением! Если хотите открыть для себя красоту Литвы, ее прекрасную природу и архитектуру, многовековую историю, вкусную кухню,
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то обязательно воспользуйтесь услугами Гинтараса. Он отличный гид, очень тонко чувствующий потребности экскурсантов. Мы вместе посетили старинный Вильнюс, впечатляющий Тракай, просторный и изысканный Каунас, курортную Палангу, заповедную Ниду, увидели частичку прусской Клайпеды, и поверьте - это все сопровождалось интереснейшими рассказами, которые не были перегружены датами и именами, тонким юмором и огромной любовью к своей работе. Гинтарас смог очаровать нас своей маленькой, но такой свободолюбивой страной. Спасибо огромное!

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Андрей
Очень Очень Очень офигительная экскурсия. Совсем не в формате трипстера в плане длинны. Мы получили 2 дня крутого драйва по всей стране с интересным собеседником.

Гибкая программа чего смотреть и куда
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ехать и главное где останавливаться. (Я бы сделал минус одну остановку чтобы успевалось все переварить - но понял я это только по возвращению назад:)

Большое спасибо за профессионализм и затейливую поездку. Оно того стоит до последней копейки. Рекомендую.

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о
Экскурсия предназначена для тех, кто хочет в сжатые сроки максимально узнать о Литве: ее историю, факты современной жизни. Gintaras прекрасно справляется с поставленными задачами. Спасибо ему большое за то, что придумал и реализовал этот проект. Успехов и удачи - Gintaras и Lietuva.
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от €795 за экскурсию