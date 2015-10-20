3 отзыва оставили туристы

Этот тур для тех, кому надоело пляжное однообразие или же непогода заставляет искать новых впечатлений и более активного отдыха. Мы посетим Клайпеду, Каунас, Тракай и Вильнюс за два дня, вы увидите главные памятники и красоты страны, узнаете самое главное о ее истории и жителях.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа

Первым делом едем в Клайпеду: от Паланги до Клайпеды подать рукой. Клайпедский старый город славится своей немецкой, а точнее восточнопрусской архитектурой и своей типично портовой элегантностью. Погуляв по городу, садимся на паром и отправляемся в одно из самых красивых мест Европы — на Куршскую коссу. Едва сойдя на берег, мы сразу же попадаем в настоящую сказку. С высоты дюн открывается дух захватывающая панорама, больше напоминающая декорацию к мечте, чем реальность.

Вернувшись на материк, по быстрой автостраде прибываем в Каунас, временную столицу Литвы. Город расстилается на стечении наших крупнейших рек- Немана и Нерис. Старый город построен по Ганзенской традиции — в центре ратуша, вокруг геометрически четко расчерчены кварталы. В наши дни центр города формирует основная ось — Лайсвес алея (алея Свободы). После прогулки по Каунасу, по той же, пересекающей всю Литву автостраде А1, прибываем в Вильнюс.

Перед ночевкой (в городе изобилие изысканных апартаментов, но не составляет труда найти приличный и недорогой отель) в столице, прогуливаемся по ночным улицам, стряхивая дорожную усталость и заглядывая в многочисленные бары (к слову, во время поездки гид проживает и питается за свой счёт).

Утреннюю экскурсию начинаем с улочек старого города. Панорама столицы откроется с замка на горе Гедиминаса- Великого князя литовского и основателя города. Насладившись стройной архитектурой готики, преобладающим в городском ансамбле, стилем пышного барокко и строгим ренессансом, направимся в современную часть Вильнюса. Посетим проспект Гедиминаса – официальную улицу столицы, деловой центр города – проспект Конституции. Побываем в богемной республике Ужупис…

От Вильнюса до Тракай полчаса езды. Тракай — древнейшая столица, некогда великого государства, в настоящее время — небольшой уютный городок, живописно окаймленный озерами. Величественный готический замок на острове, костел Витаутаса, дворец Ужтракис – только часть достопримечатольностей “литовской Венеции”.

В Палангу возвращаемся по другой живописнейшей дороге, идущей параллельно Неману. Неман некогда разделял Литву и владения крестоностского ордена. Долина реки пропитана кровью 200-летней борьбы с рыцарями-монахами, о чём свидетельствуют замки на обоих сторонах Немана и множество преданий.

Для экскурсантов с детьми предусмотрена программа с посещением Парка динозавров у Клайпеды, Парка Серейкишкес в Вильнюсе и не только.