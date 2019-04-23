3 отзыва оставили туристы

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От Паланги до Вильнюса и обратно за 2 дня

Для тех, кому надоело пляжное однообразие: увидеть всю страну и получить массу новых впечателний

5
3 отзыва
Gintaras
Gintaras – Гид из Паланги
Этот тур для тех, кому надоело пляжное однообразие или же непогода заставляет искать новых впечатлений и более активного отдыха.

Мы посетим Клайпеду, Каунас, Тракай и Вильнюс за два дня, вы увидите главные памятники и красоты страны, узнаете самое главное о ее истории 📖 и жителях.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €570 за экскурсию

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От Паланги до Вильнюса и обратно за 2 дня
От Паланги до Вильнюса и обратно за 2 дня

Программа

Первым делом едем в Клайпеду: от Паланги до Клайпеды подать рукой. Клайпедский старый город 🏙️ славится своей немецкой, а точнее восточнопрусской архитектурой и своей типично портовой элегантностью. Погуляв по городу, садимся на паром и отправляемся в одно из самых красивых 🤩 мест Европы — на Куршскую коссу. Едва сойдя на берег, мы сразу же попадаем в настоящую сказку. С высоты дюн открывается дух захватывающая панорама, больше напоминающая декорацию к мечте, чем реальность.

Вернувшись на материк, по быстрой автостраде прибываем в Каунас, временную столицу Литвы. Город расстилается на стечении наших крупнейших рек- Немана и Нерис. Старый город построен по Ганзенской традиции — в центре ратуша, вокруг геометрически четко расчерчены кварталы. В наши дни центр города формирует основная ось — Лайсвес алея (алея Свободы). После прогулки по Каунасу, по той же, пересекающей всю Литву автостраде А1, прибываем в Вильнюс.

Перед ночевкой (в городе изобилие изысканных апартаментов, но не составляет труда найти приличный и недорогой отель) в столице, прогуливаемся по ночным улицам, стряхивая дорожную усталость и заглядывая в многочисленные бары 🍹 ( к слову, во время поездки гид проживает и питается за свой счёт).

Утреннюю экскурсию ⛳ начинаем с улочек старого города. Панорама столицы ⭐️ откроется с замка на горе Гедиминаса- Великого князя литовского и основателя города. Насладившись стройной архитектурой готики, преобладающим в городском ансамбле, стилем пышного барокко и строгим ренессансом, направимся в современную часть Вильнюса. Посетим проспект Гедиминаса – официальную улицу столицы, деловой центр города – проспект Конституции. Побываем в богемной республике Ужупис...

От Вильнюса до Тракай полчаса езды. Тракай — древнейшая столица, некогда великого государства, в настоящее время — небольшой уютный городок, живописно окаймленный озерами. Величественный готический замок 🏰 на острове 🏝️, костел Витаутаса, дворец Ужтракис – только часть достопримечатольностей “литовской Венеции”.

В Палангу возвращаемся по другой живописнейшей дороге, идущей параллельно Неману. Неман некогда разделял Литву и владения крестоностского ордена. Долина реки пропитана кровью 200-летней борьбы с рыцарями-монахами, о чём свидетельствуют замки на обоих сторонах Немана и множество преданий.

Для экскурсантов с детьми предусмотрена программа с посещением Парка динозавров у Клайпеды, Парка Серейкишкес в Вильнюсе и не только.

От Паланги до Вильнюса и обратно за 2 дня
От Паланги до Вильнюса и обратно за 2 дня
От Паланги до Вильнюса и обратно за 2 дня
От Паланги до Вильнюса и обратно за 2 дня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Gintaras
Gintaras
Вас встретит персональный гид — професиональный искусствовед, автор книг и десятков статей по истории, культуре и искусcтву Литвы. А также один из авторов известнейшего издания NATIONAL GEOGRAPHIC. Я не стану читать вам скучных лекций и не позволю себе поверхостного пересказа туристических буклетов. Не буду злобоупотреблять многочислеными и случайными датами, исчислением квадратных и долговых метров и другим спамом, если вы того не попросите. Своей задачей на экскурсии я считаю выявление самой сути — уникальности моей страны, города, улицы, замка или костела... Вы сможете расчитывать на глубокое развитие интересующей вас темы. Моя специализация — небольшые группы (1-4 человека). Экскурсии и туры на русском языке. Для наших поездок мы будем пользоватся комфортабельным пятиместным автомобилем. До встречи в Вильнюсе.
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3 отзыва оставили туристы

23 апреля 2019
Экскурсия предназначена для тех, кто хочет в сжатые сроки максимально узнать о Литве: ее историю, факты современной жизни. Gintaras прекрасно справляется с поставленными задачами. Спасибо ему большое за то, что придумал и реализовал этот проект. Успехов и удачи - Gintaras и Lietuva.
20 октября 2015
Были на экскурсии с Гинтарасом 15-16 октября. Вернулись домой, но до сих под впечатлением! Если хотите открыть для себя красоту Литвы, ее прекрасную природу и архитектуру, многовековую историю, вкусную кухню, то обязательно воспользуйтесь услугами Гинтараса. Он отличный гид, очень тонко чувствующий потребности экскурсантов. Мы вместе посетили старинный Вильнюс, впечатляющий Тракай, просторный и изысканный Каунас, курортную Палангу, заповедную Ниду, увидели частичку прусской Клайпеды, и поверьте - это все сопровождалось интереснейшими рассказами, которые не были перегружены датами и именами, тонким юмором и огромной любовью к своей работе. Гинтарас смог очаровать нас своей маленькой, но такой свободолюбивой страной. Спасибо огромное!
Андрей
29 сентября 2015
Очень Очень Очень офигительная экскурсия. Совсем не в формате трипстера в плане длинны. Мы получили 2 дня крутого драйва по всей стране с интересным собеседником. Гибкая программа чего смотреть и куда ехать и главное где останавливаться. (Я бы сделал минус одну остановку чтобы успевалось все переварить - но понял я это только по возвращению назад :) Большое спасибо за профессионализм и затейливую поездку. Оно того стоит до последней копейки. Рекомендую.