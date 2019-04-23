Экскурсии Паланги

Все экскурсии в Паланге

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Паланге – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 3 ⭐ отзыва, цены от €570. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Паланге почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Литве на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
От Паланги до Вильнюса и обратно за 2 дня
Индивидуальный тур
5
3
13ч
570
за 1-4 чел.
От Паланги до Вильнюса и обратно за 2 дня
Для тех, кому надоело пляжное однообразие: увидеть всю страну и получить массу новых впечателний

Последние отзывы «Экскурсии Паланги»

  • Отзыв на: От Паланги до Вильнюса и обратно за 2 дня
    о
    ольга
    23 апреля 2019
    5
    Экскурсия предназначена для тех, кто хочет в сжатые сроки максимально узнать о Литве: ее историю, факты современной жизни. Gintaras прекрасно справляется с поставленными задачами. Спасибо ему большое за то, что придумал и реализовал этот проект. Успехов и удачи - Gintaras и Lietuva.
  • Отзыв на: От Паланги до Вильнюса и обратно за 2 дня
    Т
    Татьяна
    20 октября 2015
    5
    Были на экскурсии с Гинтарасом 15-16 октября. Вернулись домой, но до сих под впечатлением! Если хотите открыть для себя красоту Литвы, ее прекрасную природу и архитектуру, многовековую историю, вкусную кухню, то обязательно воспользуйтесь услугами Гинтараса. Он отличный гид, очень тонко чувствующий потребности экскурсантов. Мы вместе посетили старинный Вильнюс, впечатляющий Тракай, просторный и изысканный Каунас, курортную Палангу, заповедную Ниду, увидели частичку прусской Клайпеды, и поверьте - это все сопровождалось интереснейшими рассказами, которые не были перегружены датами и именами, тонким юмором и огромной любовью к своей работе. Гинтарас смог очаровать нас своей маленькой, но такой свободолюбивой страной. Спасибо огромное!
  • Отзыв на: От Паланги до Вильнюса и обратно за 2 дня
    А
    Андрей
    29 сентября 2015
    5
    Очень Очень Очень офигительная экскурсия. Совсем не в формате трипстера в плане длинны. Мы получили 2 дня крутого драйва по всей стране с интересным собеседником. Гибкая программа чего смотреть и куда ехать и главное где останавливаться. (Я бы сделал минус одну остановку чтобы успевалось все переварить - но понял я это только по возвращению назад:) Большое спасибо за профессионализм и затейливую поездку. Оно того стоит до последней копейки. Рекомендую.
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