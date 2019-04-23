Отзыв на: От Паланги до Вильнюса и обратно за 2 дня о ольга 5 Экскурсия предназначена для тех, кто хочет в сжатые сроки максимально узнать о Литве: ее историю, факты современной жизни. Gintaras прекрасно справляется с поставленными задачами. Спасибо ему большое за то, что придумал и реализовал этот проект. Успехов и удачи - Gintaras и Lietuva.

Отзыв на: От Паланги до Вильнюса и обратно за 2 дня Т Татьяна 5 Были на экскурсии с Гинтарасом 15-16 октября. Вернулись домой, но до сих под впечатлением! Если хотите открыть для себя красоту Литвы, ее прекрасную природу и архитектуру, многовековую историю, вкусную кухню, то обязательно воспользуйтесь услугами Гинтараса. Он отличный гид, очень тонко чувствующий потребности экскурсантов. Мы вместе посетили старинный Вильнюс, впечатляющий Тракай, просторный и изысканный Каунас, курортную Палангу, заповедную Ниду, увидели частичку прусской Клайпеды, и поверьте - это все сопровождалось интереснейшими рассказами, которые не были перегружены датами и именами, тонким юмором и огромной любовью к своей работе. Гинтарас смог очаровать нас своей маленькой, но такой свободолюбивой страной. Спасибо огромное!