Встретим поющих индри в туманном лесу
дек
Описание тура
Организационные детали
Во избежание сбоев в логистике, в маршруте не предусмотрены внутренние авиаперелёты. Рекомендуется взять удобную одежду для перемещений и хайкинга, солнцезащиту, аптечку, репелленты, головной убор, а также тройник или удлинитель (в отелях может быть ограниченное количество розеток). Не забудьте документы, полис, карты и наличные.
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Автобус, джип, паромные переправы (4 раза), лодка.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Виза. Оформляется по прибытии в аэропорту.
Уровень сложности. Умеренный. Присутствуют дни с длительными переездами. В национальном парке «Цинги» — пешеходный маршрут с перепадом высот, необходима удобная обувь для хайкинга.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, ужин-знакомство
Встречаемся в аэропорту столицы и едем в отель, где вы сможете отдохнуть от длительного перелёта. Вечером состоится приветственный ужин-знакомство.
Переезд в Андасибе, лодочная прогулка по парку с лемурами, вечерний визит в заповедник
Позавтракав, загрузим багаж в автомобиль и направимся в сторону Андасибе. Путь займёт около 4 часов. По дороге нам откроются живописные виды: рисовые террасы, ручьи, зелёные холмы и самобытные деревни. Мы увидим, как местные ведут повседневную жизнь.
После обеда нас ждёт визит в частный парк Вакуна, расположенный на островках, каждый из которых населяют разные виды дневных лемуров. Передвигаться между островами будем на лодке. Пофотографируем обитателей, включая уникальных лемуров индри, серых лемуров, а также лемуров вари — самых крупных и ярких.
Под вечер прогуляемся по заповеднику «Махай Мития Ала», где с фонариками поищем ночных мышиных лемуров и, возможно, встретим спящих хамелеонов и других представителей фауны.
Национальный парк, музей рептилий, переезд в Мантасоа
Сегодня утром отправимся на экскурсию в национальный парк «Аналамазоатра» — настоящую жемчужину мадагаскарской природы. Мы пройдём сквозь лианы, влажный мох и тенистые деревья и понаблюдаем за лемурами индри — крупнейшими представителями своего рода. Услышим их запоминающийся зов. В парке также обитают лемуры-шалуны, птицы и рептилии: хамелеоны, гекконы, яркие лягушки.
После обеда по дороге в Мантасоа заедем в резерват Пейриера — живой музей рептилий. Здесь увидим весь спектр мадагаскарской фауны: хамелеонов всех размеров, редких бабочек, змей, жаб и гекконов. Затем заселимся в отель у живописного озера.
Остров лемуров Nosy Soa
Позавтракаем с видом на озеро под пение птиц. Затем совершим 30-минутную поездку на лодке до частного острова Nosy Soa, известного как место обитания лемуров. В этом уединённом уголке царит философия неспешной жизни, а пляжи, лазурная вода и близость к природе создают атмосферу полного расслабления.
Здесь обитают дружелюбные лемуры: бурые, танцующие и бамбуковые, которых можно покормить с рук. Мы сделаем забавные фотографии, увидим хамелеонов, черепах и, возможно, крокодилов. После прогулки вернёмся в столицу по живописной дороге.
Озёра и прогулка по Анцирабе
С утра выезжаем в Анцирабе — третий по величине город страны. По мере удаления от столицы нам откроется настоящая мадагаскарская жизнь: рисовые поля, деревни и фермы.
После обеда посетим живописное озеро Тритрива, образовавшееся в кратере потухшего вулкана. Его воды богаты фосфором и непригодны для жизни, что делает его особенным. Местные легенды рассказывают о влюблённой паре, прыгнувшей с обрыва и ставшей деревьями, выросшими у воды. Также увидим озеро Андрайкиба — ещё одно мистическое место с интересной историей.
Прогуляемся по Анцирабе, где сохранились горячие источники, бани, построенные в колониальные времена. Город также славится пёстрыми рикшами пус-пус — их название происходит от французского pousse-pousse, что значит «толкай-толкай».
Переезд к баобабам: дорога на запад
Сегодня нам предстоит длительный переезд — порядка 450 км к западному побережью. Именно поэтому мы не летаем внутренними авиалиниями — их ненадёжность может испортить маршрут. А на автомобиле, напротив, можно прочувствовать настоящую жизнь острова.
Мы будем проезжать мимо латеритных холмов ярко-красного цвета, саванн и скромных деревень. По дороге заглянем в городок Мандото, где находится церковь с перевёрнутым крестом, и проследуем мимо артельных золотоискателей, которые, возможно, будут работать прямо у дороги.
Обедаем в Миандривазо и к вечеру добираемся до прибрежного города Мурундава, который считается землёй баобабов. По пути начнём встречать эти причудливые деревья.
Вглубь острова: джипы, паромы и аллея баобабов
После завтрака разместимся во внедорожниках и отправимся навстречу новым приключениям. Хотя до пункта назначения всего 60 км, путь займёт несколько часов — из-за непростой дороги и переправ. Сделаем остановку на знаменитой аллее баобабов. Эти деревья с вековой корой и могучими стволами символизируют незыблемость и долголетие. Согласно легенде, бог посадил баобаб вверх корнями в наказание за гордыню — так они и остались расти, будто вверх тормашками. Увидим и «влюблённые баобабы», обнявшиеся на века.
Сегодня также совершим первую переправу через реку Цирибихина. А после обеда нас ждёт ещё одна речная переправа — через Манамболо. В пути — настоящая деревенская Африка: глинобитные дома, приветливые дети, которых можно порадовать конфетами и тетрадками. А гид расскажет вам об уникальных традициях, например, о фестивалях, во время которых женщины могут выбрать себе спутника на одну ночь.
Цинги - каменный лес Мадагаскара
Сегодня выезжаем из отеля как можно раньше, чтобы избежать жары. Нас ждёт треккинг в национальном парке по уникальному участку нетронутой природы Цинги-де-Бемараха, включённому в список объектов ЮНЕСКО. Это острые известняковые пики, сформированные миллионы лет назад на дне океана, а затем поднявшиеся на поверхность и подвергшиеся эрозии.
Перед началом подъёма пройдём по тропе, высматривая диких лемуров. Затем совершим восхождение: проберёмся по скалам, узким тоннелям и подвесному мосту над пропастью. Это физически активная часть маршрута, но очень захватывающая. Возможен также облегчённый маршрут — по Малым Цинги.
Обратный путь в Мурундаву, священный баобаб и закат на аллее баобабов
После завтрака поедем обратно в Мурундаву. Вновь на пароме пересечём реку Манамболо, затем сделаем остановку в городке Белу, где прогуляемся по рынку и пообедаем.
Следующая переправа — через реку Цирибихина. По дороге остановимся у священного баобаба. Если разуться и обойти его 7 раз, загаданное желание обязательно исполнится. Завершим день встречей заката на аллее баобабов.
Отдых на океане
Сегодня день без переездов. Насладимся заслуженным отдыхом на берегу Мозамбикского пролива. Можно прогуляться по пляжу, пообщаться с местными, устроить лодочную прогулку по реке или просто расслабиться под шум прибоя.
Переезд в Анцирабе
После завтрака покидаем побережье и начинаем обратный путь в Анцирабе. Мы проедем через холмистые просторы, саванны и живописные равнины. По дороге будем делать фотоостановки, обедать в локальных кафе и наблюдать за неспешной сельской жизнью. К вечеру прибудем в Анцирабе.
Отъезд
Утром — групповой трансфер в аэропорт. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2580
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях
- Трансферы аэропорт - отель - аэропорт
- Весь транспорт по маршруту
- Услуги англоговорящего водителя
- Входные билеты в национальные парки
- Услуги местных проводников
- Паромные переправы (4 раза)
- Оборудование для хайкинга
- Лодочные трансферы
- Сопровождение русскоговорящим гидом и тур-лидером
Что не входит в цену
- Международный перелёт до Антананариву и обратно
- Обеды и ужины
- Виза (оформляется по прибытии)
- Медицинская страховка
- Чаевые
- Доплата за 1-местное размещение - $300