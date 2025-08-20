Мои заказы

Добро пожаловать на Мадагаскар: активное путешествие от столицы вглубь острова

Увидеть совсем иную жизнь, погулять по каменному лесу, понаблюдать за лемурами и отдохнуть у океана
Каждый день на Мадагаскаре — это открытие! Мы пройдём по скалам Цинги-де-Бемараха, уникального каменного леса, включённого в список ЮНЕСКО, и по подвесному мосту над пропастью.

Встретим поющих индри в туманном лесу
Аналамазотра, прокатимся на лодке к частному острову, где приручённые лемуры встречают гостей прямо на берегу.

Увидим вулканические озёра, овеянные легендами, и полюбуемся величественными баобабами, чьи силуэты запоминаются на всю жизнь. Проведём день на побережье Мозамбикского пролива, где можно расслабиться под шум прибоя. Вы прикоснётесь к укладу местной жизни — вас ждёт настоящая деревенская Африка. Этот тур — увлекательное приключение с погружением в природу и культуру Мадагаскара.

Ближайшие даты:
17
дек
Время начала: 15:00

Описание тура

Организационные детали

Во избежание сбоев в логистике, в маршруте не предусмотрены внутренние авиаперелёты. Рекомендуется взять удобную одежду для перемещений и хайкинга, солнцезащиту, аптечку, репелленты, головной убор, а также тройник или удлинитель (в отелях может быть ограниченное количество розеток). Не забудьте документы, полис, карты и наличные.

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Автобус, джип, паромные переправы (4 раза), лодка.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Виза. Оформляется по прибытии в аэропорту.

Уровень сложности. Умеренный. Присутствуют дни с длительными переездами. В национальном парке «Цинги» — пешеходный маршрут с перепадом высот, необходима удобная обувь для хайкинга.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, ужин-знакомство

Встречаемся в аэропорту столицы и едем в отель, где вы сможете отдохнуть от длительного перелёта. Вечером состоится приветственный ужин-знакомство.

2 день

Переезд в Андасибе, лодочная прогулка по парку с лемурами, вечерний визит в заповедник

Позавтракав, загрузим багаж в автомобиль и направимся в сторону Андасибе. Путь займёт около 4 часов. По дороге нам откроются живописные виды: рисовые террасы, ручьи, зелёные холмы и самобытные деревни. Мы увидим, как местные ведут повседневную жизнь.

После обеда нас ждёт визит в частный парк Вакуна, расположенный на островках, каждый из которых населяют разные виды дневных лемуров. Передвигаться между островами будем на лодке. Пофотографируем обитателей, включая уникальных лемуров индри, серых лемуров, а также лемуров вари — самых крупных и ярких.

Под вечер прогуляемся по заповеднику «Махай Мития Ала», где с фонариками поищем ночных мышиных лемуров и, возможно, встретим спящих хамелеонов и других представителей фауны.

3 день

Национальный парк, музей рептилий, переезд в Мантасоа

Сегодня утром отправимся на экскурсию в национальный парк «Аналамазоатра» — настоящую жемчужину мадагаскарской природы. Мы пройдём сквозь лианы, влажный мох и тенистые деревья и понаблюдаем за лемурами индри — крупнейшими представителями своего рода. Услышим их запоминающийся зов. В парке также обитают лемуры-шалуны, птицы и рептилии: хамелеоны, гекконы, яркие лягушки.

После обеда по дороге в Мантасоа заедем в резерват Пейриера — живой музей рептилий. Здесь увидим весь спектр мадагаскарской фауны: хамелеонов всех размеров, редких бабочек, змей, жаб и гекконов. Затем заселимся в отель у живописного озера.

4 день

Остров лемуров Nosy Soa

Позавтракаем с видом на озеро под пение птиц. Затем совершим 30-минутную поездку на лодке до частного острова Nosy Soa, известного как место обитания лемуров. В этом уединённом уголке царит философия неспешной жизни, а пляжи, лазурная вода и близость к природе создают атмосферу полного расслабления.

Здесь обитают дружелюбные лемуры: бурые, танцующие и бамбуковые, которых можно покормить с рук. Мы сделаем забавные фотографии, увидим хамелеонов, черепах и, возможно, крокодилов. После прогулки вернёмся в столицу по живописной дороге.

5 день

Озёра и прогулка по Анцирабе

С утра выезжаем в Анцирабе — третий по величине город страны. По мере удаления от столицы нам откроется настоящая мадагаскарская жизнь: рисовые поля, деревни и фермы.

После обеда посетим живописное озеро Тритрива, образовавшееся в кратере потухшего вулкана. Его воды богаты фосфором и непригодны для жизни, что делает его особенным. Местные легенды рассказывают о влюблённой паре, прыгнувшей с обрыва и ставшей деревьями, выросшими у воды. Также увидим озеро Андрайкиба — ещё одно мистическое место с интересной историей.

Прогуляемся по Анцирабе, где сохранились горячие источники, бани, построенные в колониальные времена. Город также славится пёстрыми рикшами пус-пус — их название происходит от французского pousse-pousse, что значит «толкай-толкай».

6 день

Переезд к баобабам: дорога на запад

Сегодня нам предстоит длительный переезд — порядка 450 км к западному побережью. Именно поэтому мы не летаем внутренними авиалиниями — их ненадёжность может испортить маршрут. А на автомобиле, напротив, можно прочувствовать настоящую жизнь острова.

Мы будем проезжать мимо латеритных холмов ярко-красного цвета, саванн и скромных деревень. По дороге заглянем в городок Мандото, где находится церковь с перевёрнутым крестом, и проследуем мимо артельных золотоискателей, которые, возможно, будут работать прямо у дороги.

Обедаем в Миандривазо и к вечеру добираемся до прибрежного города Мурундава, который считается землёй баобабов. По пути начнём встречать эти причудливые деревья.

7 день

Вглубь острова: джипы, паромы и аллея баобабов

После завтрака разместимся во внедорожниках и отправимся навстречу новым приключениям. Хотя до пункта назначения всего 60 км, путь займёт несколько часов — из-за непростой дороги и переправ. Сделаем остановку на знаменитой аллее баобабов. Эти деревья с вековой корой и могучими стволами символизируют незыблемость и долголетие. Согласно легенде, бог посадил баобаб вверх корнями в наказание за гордыню — так они и остались расти, будто вверх тормашками. Увидим и «влюблённые баобабы», обнявшиеся на века.

Сегодня также совершим первую переправу через реку Цирибихина. А после обеда нас ждёт ещё одна речная переправа — через Манамболо. В пути — настоящая деревенская Африка: глинобитные дома, приветливые дети, которых можно порадовать конфетами и тетрадками. А гид расскажет вам об уникальных традициях, например, о фестивалях, во время которых женщины могут выбрать себе спутника на одну ночь.

8 день

Цинги - каменный лес Мадагаскара

Сегодня выезжаем из отеля как можно раньше, чтобы избежать жары. Нас ждёт треккинг в национальном парке по уникальному участку нетронутой природы Цинги-де-Бемараха, включённому в список объектов ЮНЕСКО. Это острые известняковые пики, сформированные миллионы лет назад на дне океана, а затем поднявшиеся на поверхность и подвергшиеся эрозии.

Перед началом подъёма пройдём по тропе, высматривая диких лемуров. Затем совершим восхождение: проберёмся по скалам, узким тоннелям и подвесному мосту над пропастью. Это физически активная часть маршрута, но очень захватывающая. Возможен также облегчённый маршрут — по Малым Цинги.

9 день

Обратный путь в Мурундаву, священный баобаб и закат на аллее баобабов

После завтрака поедем обратно в Мурундаву. Вновь на пароме пересечём реку Манамболо, затем сделаем остановку в городке Белу, где прогуляемся по рынку и пообедаем.

Следующая переправа — через реку Цирибихина. По дороге остановимся у священного баобаба. Если разуться и обойти его 7 раз, загаданное желание обязательно исполнится. Завершим день встречей заката на аллее баобабов.

10 день

Отдых на океане

Сегодня день без переездов. Насладимся заслуженным отдыхом на берегу Мозамбикского пролива. Можно прогуляться по пляжу, пообщаться с местными, устроить лодочную прогулку по реке или просто расслабиться под шум прибоя.

11 день

Переезд в Анцирабе

После завтрака покидаем побережье и начинаем обратный путь в Анцирабе. Мы проедем через холмистые просторы, саванны и живописные равнины. По дороге будем делать фотоостановки, обедать в локальных кафе и наблюдать за неспешной сельской жизнью. К вечеру прибудем в Анцирабе.

12 день

Отъезд

Утром — групповой трансфер в аэропорт. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2580
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях
  • Трансферы аэропорт - отель - аэропорт
  • Весь транспорт по маршруту
  • Услуги англоговорящего водителя
  • Входные билеты в национальные парки
  • Услуги местных проводников
  • Паромные переправы (4 раза)
  • Оборудование для хайкинга
  • Лодочные трансферы
  • Сопровождение русскоговорящим гидом и тур-лидером
Что не входит в цену
  • Международный перелёт до Антананариву и обратно
  • Обеды и ужины
  • Виза (оформляется по прибытии)
  • Медицинская страховка
  • Чаевые
  • Доплата за 1-местное размещение - $300
Где начинаем и завершаем?
Начало: Антананариву, аэропорт, 15:00
Завершение: Антананариву, аэропорт, 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Антананариву
Провела экскурсии для 449 туристов
Здравствуйте! Живу в Воронеже всю жизнь, закончила два ВУЗа, но любовь к путешествиям взяла верх. Жду Вас на экскурсии по Воронежу, где покажу и расскажу все самое-самое. А также с 2018 года организую
авторские поездки, где каждый день новое и интересное. Обычно в турагентствах продают туры, куда входит перелет и проживание, а программу приходится выдумывать самому. У нас другой подход: включены все экскурсии, а вот перелет Вы выбираете сами, чтобы было удобно для Вас лично. В аэропорту всех встречают и можно расслабиться, программы все отработаны и проезжены. Поэтому, если давно мечтали о каком-то путешествии, но всё не складывалось, присоединяйтесь к нам! До встречи!

Задать вопрос

