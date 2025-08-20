Позавтракав, загрузим багаж в автомобиль и направимся в сторону Андасибе. Путь займёт около 4 часов. По дороге нам откроются живописные виды: рисовые террасы, ручьи, зелёные холмы и самобытные деревни. Мы увидим, как местные ведут повседневную жизнь.

После обеда нас ждёт визит в частный парк Вакуна, расположенный на островках, каждый из которых населяют разные виды дневных лемуров. Передвигаться между островами будем на лодке. Пофотографируем обитателей, включая уникальных лемуров индри, серых лемуров, а также лемуров вари — самых крупных и ярких.

Под вечер прогуляемся по заповеднику «Махай Мития Ала», где с фонариками поищем ночных мышиных лемуров и, возможно, встретим спящих хамелеонов и других представителей фауны.