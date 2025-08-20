«Перинет» — это дом множества индри, верволов, сифаку и других лемуров и приматов. Мы погуляем по нацпарку и понаблюдаем за этими очаровательными животными в естественной среде обитания.

Следующий пункт — парк Вакона, раскинувшийся на островах. Тут живёт несколько видов лемуров, которые совершенно не боятся людей, — мы сможем рассмотреть их вблизи.

Далее — длительный переезд в сторону заповедника «Пальмариум», часть пути мы преодолеем на моторной лодке. Наш очередной отель расположен посреди густых джунглей, где обитают ручные лемуры, — они с удовольствием общаются с гостями и с радостью принимают угощения.