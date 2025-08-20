Сафари по заповедному Мадагаскару с отдыхом у бассейна в перерывах (мини-группа)
Понаблюдать за лемурами, хамелеонами, ай-ай, погулять среди баобабов и узнать, как живут местные
Миллионы лет Мадагаскар был изолирован от остального мира, благодаря чему тут появилась единственная в своём роде экосистема — большинство островных растений и животных встречаются только здесь.
Мы прикоснёмся к причудам природы, читать дальше
исследуя нацпарки, заповедники, резерваты, и увидим мастеров маскировки — хамелеонов, редчайших руконожек ай-ай, словно растущие вверх тормашками баобабы, несколько видов прытких лемуров и ещё многих представителей флоры и фауны.
Путешествуя по всей стране камерной группой, будем заезжать в города и деревни и знакомиться с менталитетом малагасийцев, чья самобытная культура имеет африканские, азиатские, арабские корни — колоритная смесь! В перерывах между насыщенными экскурсиями будет возможность полноценно отдохнуть и восстановить силы — мы забронировали отели с хорошим рейтингом, большинство из них — с собственным бассейном.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 8+
Программа тура по дням
1 день
Начало путешествия
Встретимся у аэропорта, доберёмся к отелю. После отдыха — знакомство всей группой, брифинг.
Встанем пораньше и после завтрака поедем на север страны. Преодолеем более 300 км, чтобы добраться до национального парка «Перинет». По пути посетим небольшой частный заповедник, в котором живут хамелеоны, крокодилы, лягушки, черепахи, эндемические насекомые, змеи. К лоджу доберёмся к обеду, а после захода солнца вооружимся фонариками и отправимся на поиски ночных животных и насекомых.
3 день
Лемуры нацпарка "Перинет", парка Вакона и заповедника "Пальмариум"
«Перинет» — это дом множества индри, верволов, сифаку и других лемуров и приматов. Мы погуляем по нацпарку и понаблюдаем за этими очаровательными животными в естественной среде обитания.
Следующий пункт — парк Вакона, раскинувшийся на островах. Тут живёт несколько видов лемуров, которые совершенно не боятся людей, — мы сможем рассмотреть их вблизи.
Далее — длительный переезд в сторону заповедника «Пальмариум», часть пути мы преодолеем на моторной лодке. Наш очередной отель расположен посреди густых джунглей, где обитают ручные лемуры, — они с удовольствием общаются с гостями и с радостью принимают угощения.
4 день
Встречи с лемурами и мадагаскарскими руконожками
Сегодня заберёмся ещё глубже в джунгли, где будем наблюдать за лемурами, экзотическими птицами и насекомыми. Но главная встреча этого дня состоится после заката — мы отправимся на поиски ай-ай. Это единственный вид семейства руконожковых, эндемик острова Мадагаскар и просто удивительный зверёк.
5 день
Возвращение в столицу
Впереди — очередной долгий переезд. На одну ночь мы вернёмся в Антананариву, прибудем поздним вечером. По пути будем останавливаться, чтобы сделать красивые кадры.
6 день
Переезд в Миандривазо
Движемся дальше, на запад страны. Преодолеем около 400 км, наблюдая за сменой пейзажей — рисовых полей, равнин, гор, ущелий. Будем заезжать в деревни и знакомиться с местными, их бытом и обычаями.
7 день
Отдых среди баобабов, ночное сафари по резервату «Киринди»
Продолжим путешествие к западному побережью. После полудня прибудем в Мурундаву, где пообедаем и отдохнём. Затем пересядем на полноприводные джипы и по бездорожью продолжим путь к следующему отелю с бассейном, окружённому гигантскими баобабами.
После ужина отправимся на ночное сафари по природному резервату «Киринди». Он знаменит сухим лесом, что весьма необычно для влажного климата Мадагаскара, и множеством обитателей. Тут можно встретить лемура Берты, фоссу, гигантскую прыгающую крысу, птиц и рептилий.
8 день
Свободный день
Сегодня — самостоятельный отдых на пляже Мозамбикского залива. При желании можно погулять по рыбацкой деревне, городу Мурундава, Аллее баобабов.
9 день
Колониальный Анцирабе
Едем в Анцирабе — старинный колониальный город. Путь предстоит неблизкий. По дороге рассмотрим церкви с колокольнями, жилые дома из кирпича и резными балконами, рисовые террасы, где по колено в воде трудятся крестьяне, ремесленников, торгующих плетёными корзинами и шляпами.
10 день
Обратный путь в Антананариву, возвращение домой
После завтрака вернёмся в столицу. Будет время на посещение сувенирного рынка, а затем поедем в аэропорт и разлетимся по домам.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€2200
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Трансферы от/до аэропорта
Все трансферы по маршруту
Сопровождение русскоговорящим гидом
Все входные билеты и экскурсии по программе
Сборы за посещение заповедников и нацпарков
Аренда лодки, джипов
Что не входит в цену
Перелёт в Антананариву и обратно в ваш город
Питание
Виза
Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Антананариву, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Антананариву, к вечерним рейсам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Антананариву
Провели экскурсии для 7 туристов
Профессиональный фотограф, путешественник, основатель клуба путешествий. Наш клуб появился в 2012 году. Тогда у нас было всего 3 направления для групповых путешествий, а в личном списке — более 30 стран. читать дальше
С тех пор мы успели повидать многое — прошли огонь, воду, горы и тяжёлые фоторюкзаки за плечами. Такое впечатление, что за это время прожили не одну жизнь, а десять. Сейчас в нашем календаре более 30 направлений, и их количество с каждым годом растёт. Наша команда постоянно стремится открывать новые города и страны, погружаться в мир других культур и народов, исследовать уникальную природу нашей удивительной планеты. Мы уверены, что ни один из маршрутов не оставит равнодушным настоящего любителя приключений, ведь здесь есть всё: от затерянного мира Западной Папуа, живописной Новой Зеландии и экзотического Мадагаскара до фотогеничной Намибии и даже острова мечты — Сокотры. Ну что? Ваши глаза загорелись от восторга, а руки сами тянутся проверить заряд и количество памяти в фотокамере или телефоне? Тогда нам с вами точно по пути!