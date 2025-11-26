Добро пожаловать на Мадагаскар: активное путешествие от столицы вглубь острова
Увидеть совсем иную жизнь, погулять по каменному лесу, понаблюдать за лемурами и отдохнуть у океана
Начало: Антананариву, аэропорт, 15:00
17 дек в 15:00
$2580 за человека
Круиз на яхте по островам Мадагаскара с блюдами от шеф-повара и погружением в жизнь местных
Обойти удалённые лагуны, насладиться пляжным отдыхом и снорклингом и познакомиться с малагасийцами
Начало: Аэропорт Антананариву, до 9:00
31 янв в 08:00
7 фев в 08:00
210 000 ₽ за человека
Тур-прикосновение к Мадагаскару: встречи с природой, культурой и людьми
Подружиться с местными жителями, насладиться пикником под баобабами и погулять по джунглям
Начало: Антананариву, аэропорт, время по договорённости
28 дек в 10:00
€2990 за человека
Сафари по заповедному Мадагаскару с отдыхом у бассейна в перерывах (мини-группа)
Понаблюдать за лемурами, хамелеонами, ай-ай, погулять среди баобабов и узнать, как живут местные
Начало: Аэропорт Антананариву, время по договорённости
3 янв в 10:00
€2200 за человека
