Тур-прикосновение к Мадагаскару: встречи с природой, культурой и людьми
Подружиться с местными жителями, насладиться пикником под баобабами и погулять по джунглям
Начало: Антананариву, аэропорт, время по договорённости
«Во время обзорной экскурсии вы увидите старинные дворцы, шумные рынки, колониальные улицы и яркую жизнь города»
28 дек в 10:00
€2990 за человека
Сафари по заповедному Мадагаскару с отдыхом у бассейна в перерывах (мини-группа)
Понаблюдать за лемурами, хамелеонами, ай-ай, погулять среди баобабов и узнать, как живут местные
Начало: Аэропорт Антананариву, время по договорённости
«После отдыха — знакомство всей группой, брифинг»
3 янв в 10:00
€2200 за человека
Добро пожаловать на Мадагаскар: активное путешествие от столицы вглубь острова
Увидеть совсем иную жизнь, погулять по каменному лесу, понаблюдать за лемурами и отдохнуть у океана
Начало: Антананариву, аэропорт, 15:00
«Вечером состоится приветственный ужин-знакомство»
17 дек в 15:00
$2580 за человека
