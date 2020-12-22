Как добраться до Острова Сента-Мари на самолёте
На Острове Сенте-Мари 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sainte Marie» вам не избежать
Список аэропортов Острова Сента-Мари
- Sainte Marie SMSSainte Marie
Самые дешёвые билеты на Остров Сент-Мари из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|22.12.2020
|из 🇫🇷Парижа
|78 558
|34ч 55м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|82 400
|45ч 10м (⇵2)
|12.02.2021
|из Сеула
|138 844
|54ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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