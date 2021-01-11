Летим в Кейптаун

Как добраться до Кейптауна на самолёте

В Кейптауне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Cape Town International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Кейптауна

  1. Кейптаун CPT
    Cape Town International Airport

Самые дешёвые билеты в Кейптаун из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
11.01.2021из 🇿🇦Йоханнесбурга3 4572ч 10м
27.10.2020из 🇿🇦Порта-Элизабета4 3711ч 20м
24.12.2020из 🇿🇦Дурбана5 6912ч 20м
27.10.2020из 🇿🇦Блумфонтейн5 9221ч 45м
06.01.2021из 🇧🇼Габороне9 306
10.11.2020из 🇳🇦Виндхука10 1932ч 10м
11.11.2020из 🇿🇦Апингтона14 8531ч 20м
24.01.2021из 🇿🇼Виктории-Фоллс16 43424ч 5м (⇵1)
03.11.2020из 🇿🇼Хараре16 7359ч 40м (⇵1)
03.01.2021из 🇿🇼Булавайо18 0947ч 35м (⇵1)
09.11.2020из 🇹🇿Дара-эс-Салама20 98227ч (⇵2)
09.11.2020из 🇿🇲Ндолы24 75920ч 30м (⇵1)
15.11.2020из 🇹🇿Занзибара25 33625ч 35м (⇵1)
31.10.2020из 🇰🇪Найроби26 4409ч 45м (⇵1)
06.11.2020из 🇿🇲Лусаки26 76422ч 50м (⇵1)
26.10.2020из 🇪🇬Каира27 11120ч (⇵2)
27.12.2020из 🇦🇪Дубая27 36232ч 35м (⇵1)
12.11.2020из 🇶🇦Дохи29 25728ч 40м (⇵1)
09.11.2020из 🇨🇩Киншасы30 63323ч 20м (⇵1)
19.01.2021из 🇧🇾Минска31 26721ч (⇵2)
08.02.2021из 🇬🇧Лондона32 24739ч 45м (⇵2)
09.11.2020из 🇲🇺Маврикия32 67826ч 25м (⇵1)
11.01.2021из 🇷🇺Москвы32 75159ч 15м (⇵2)
09.11.2020из 🇨🇿Праги32 95929ч 50м (⇵2)
14.02.2021из 🇨🇳Чэнду33 43433ч 5м (⇵2)
08.11.2020из 🇫🇮Хельсинки33 49518ч 55м (⇵1)
20.10.2020из 🇮🇹Рима33 96417ч 55м (⇵1)
17.06.2021из 🇹🇭Пхукета34 04922ч 55м (⇵2)
14.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга34 43443ч 50м (⇵2)
05.01.2021из 🇳🇱Амстердама34 53336ч 25м (⇵1)
22.02.2021из 🇱🇻Риги34 69936ч 5м (⇵2)
12.11.2020из 🇧🇪Брюсселя36 30117ч 5м (⇵1)
20.11.2020из 🇹🇷Стамбула36 53946ч (⇵2)
09.11.2020из 🇸🇪Стокгольм36 54330ч 15м (⇵2)
02.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне36 94551ч 50м (⇵2)
24.10.2020из 🇹🇭Бангкока36 96016ч 55м (⇵1)
23.03.2021из 🇮🇳Дели37 09932ч 10м (⇵1)
31.10.2020из 🇸🇴Могадишо38 00326ч 20м (⇵1)
09.11.2020из 🇸🇬Сингапура39 96032ч 15м (⇵2)
20.11.2020из 🇲🇦Марракеша40 37750ч 5м (⇵2)
02.12.2020из 🇺🇦Киева40 64143ч 25м (⇵2)
02.11.2020из 🇨🇭Женевы41 10752ч 20м (⇵2)
23.10.2020из 🇰🇼Кувейт41 47127ч 20м (⇵1)
06.12.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону41 87131ч 10м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Краснодара42 07848ч 40м (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Перми42 12031ч 15м (⇵2)
08.11.2020из 🇷🇺Самары42 15432ч (⇵2)
21.11.2020из 🇷🇺Уфы42 18356ч (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Челябинска42 19931ч 25м (⇵2)
18.10.2020из 🇺🇦Одессы42 57030ч 55м (⇵2)
01.02.2021из 🇨🇭Цюриха43 04841ч 35м (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга43 42531ч 10м (⇵2)
30.10.2020из 🇹🇷Антальи43 42838ч 40м (⇵2)
01.12.2020из 🇺🇸Нью-Йорка43 67623ч 45м (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Красноярска44 28332ч 25м (⇵2)
03.09.2021из 🇬🇧Бирмингема44 31535ч 25м (⇵2)
28.11.2020из Ялты44 55640ч 55м (⇵2)
23.11.2020из 🇷🇺Иркутска45 75357ч 10м (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Новосибирска46 07245ч 55м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Сыктывкара46 40230ч (⇵2)
27.12.2020из 🇦🇪Шарджи48 87646ч 10м (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Томска52 77735ч 30м (⇵2)
01.02.2021из 🇺🇸Сакраменто54 23442ч 20м (⇵2)
20.11.2020из 🇰🇿Алматы55 70422ч 5м (⇵1)
01.02.2021из 🇷🇺Владивостока55 89146ч 20м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Южно-Сахалинска57 00432ч 35м (⇵2)
06.01.2021из 🇧🇷Сан-Паулу58 12955ч 25м (⇵2)
20.10.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)59 63963ч 35м (⇵2)
30.10.2020из 🇦🇿Баку61 95219ч (⇵2)
19.10.2020из 🇪🇪Таллина64 22535ч 45м (⇵2)
27.10.2020из 🇺🇸Блумингтона65 44033ч 15м (⇵2)
16.06.2021из 🇺🇸Финикса65 78646ч 15м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Хабаровска65 79453ч 25м (⇵2)
29.10.2020из 🇲🇻Мале66 78525ч 10м (⇵2)
07.11.2020из 🇦🇷Буэнос-Айреса68 08754ч 5м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Грозного68 86038ч 45м (⇵2)
01.03.2021из 🇵🇦Панамы78 36645ч 6м (⇵2)
27.11.2020из 🇦🇺Канберры81 86651ч 20м (⇵2)
01.12.2020из 🇺🇸Ньюбурга89 65846ч 30м (⇵2)
06.11.2020из 🇧🇷Белу-Оризонти90 24957ч 25м (⇵2)
01.11.2020из 🇰🇿Караганды114 22440ч 30м (⇵2)
30.10.2020из 🇮🇳Кочина120 86337ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Кейптауна