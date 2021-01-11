Как добраться до Кейптауна на самолёте
В Кейптауне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Cape Town International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кейптауна
- Кейптаун CPTCape Town International Airport
Самые дешёвые билеты в Кейптаун из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|11.01.2021
|из 🇿🇦Йоханнесбурга
|3 457
|2ч 10м
|27.10.2020
|из 🇿🇦Порта-Элизабета
|4 371
|1ч 20м
|24.12.2020
|из 🇿🇦Дурбана
|5 691
|2ч 20м
|27.10.2020
|из 🇿🇦Блумфонтейн
|5 922
|1ч 45м
|06.01.2021
|из 🇧🇼Габороне
|9 306
|2ч
|10.11.2020
|из 🇳🇦Виндхука
|10 193
|2ч 10м
|11.11.2020
|из 🇿🇦Апингтона
|14 853
|1ч 20м
|24.01.2021
|из 🇿🇼Виктории-Фоллс
|16 434
|24ч 5м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇿🇼Хараре
|16 735
|9ч 40м (⇵1)
|03.01.2021
|из 🇿🇼Булавайо
|18 094
|7ч 35м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇹🇿Дара-эс-Салама
|20 982
|27ч (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇿🇲Ндолы
|24 759
|20ч 30м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇹🇿Занзибара
|25 336
|25ч 35м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇰🇪Найроби
|26 440
|9ч 45м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇿🇲Лусаки
|26 764
|22ч 50м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|27 111
|20ч (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇦🇪Дубая
|27 362
|32ч 35м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇶🇦Дохи
|29 257
|28ч 40м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇨🇩Киншасы
|30 633
|23ч 20м (⇵1)
|19.01.2021
|из 🇧🇾Минска
|31 267
|21ч (⇵2)
|08.02.2021
|из 🇬🇧Лондона
|32 247
|39ч 45м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇲🇺Маврикия
|32 678
|26ч 25м (⇵1)
|11.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|32 751
|59ч 15м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇨🇿Праги
|32 959
|29ч 50м (⇵2)
|14.02.2021
|из 🇨🇳Чэнду
|33 434
|33ч 5м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|33 495
|18ч 55м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|33 964
|17ч 55м (⇵1)
|17.06.2021
|из 🇹🇭Пхукета
|34 049
|22ч 55м (⇵2)
|14.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|34 434
|43ч 50м (⇵2)
|05.01.2021
|из 🇳🇱Амстердама
|34 533
|36ч 25м (⇵1)
|22.02.2021
|из 🇱🇻Риги
|34 699
|36ч 5м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|36 301
|17ч 5м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|36 539
|46ч (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|36 543
|30ч 15м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|36 945
|51ч 50м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|36 960
|16ч 55м (⇵1)
|23.03.2021
|из 🇮🇳Дели
|37 099
|32ч 10м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇸🇴Могадишо
|38 003
|26ч 20м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇸🇬Сингапура
|39 960
|32ч 15м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇲🇦Марракеша
|40 377
|50ч 5м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇺🇦Киева
|40 641
|43ч 25м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇨🇭Женевы
|41 107
|52ч 20м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|41 471
|27ч 20м (⇵1)
|06.12.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|41 871
|31ч 10м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|42 078
|48ч 40м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Перми
|42 120
|31ч 15м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Самары
|42 154
|32ч (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|42 183
|56ч (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|42 199
|31ч 25м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|42 570
|30ч 55м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇨🇭Цюриха
|43 048
|41ч 35м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|43 425
|31ч 10м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|43 428
|38ч 40м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|43 676
|23ч 45м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|44 283
|32ч 25м (⇵2)
|03.09.2021
|из 🇬🇧Бирмингема
|44 315
|35ч 25м (⇵2)
|28.11.2020
|из Ялты
|44 556
|40ч 55м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|45 753
|57ч 10м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|46 072
|45ч 55м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Сыктывкара
|46 402
|30ч (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|48 876
|46ч 10м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Томска
|52 777
|35ч 30м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇺🇸Сакраменто
|54 234
|42ч 20м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇰🇿Алматы
|55 704
|22ч 5м (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Владивостока
|55 891
|46ч 20м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Южно-Сахалинска
|57 004
|32ч 35м (⇵2)
|06.01.2021
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|58 129
|55ч 25м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|59 639
|63ч 35м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇦🇿Баку
|61 952
|19ч (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇪🇪Таллина
|64 225
|35ч 45м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇺🇸Блумингтона
|65 440
|33ч 15м (⇵2)
|16.06.2021
|из 🇺🇸Финикса
|65 786
|46ч 15м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|65 794
|53ч 25м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇲🇻Мале
|66 785
|25ч 10м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇦🇷Буэнос-Айреса
|68 087
|54ч 5м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Грозного
|68 860
|38ч 45м (⇵2)
|01.03.2021
|из 🇵🇦Панамы
|78 366
|45ч 6м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇦🇺Канберры
|81 866
|51ч 20м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇺🇸Ньюбурга
|89 658
|46ч 30м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇧🇷Белу-Оризонти
|90 249
|57ч 25м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇰🇿Караганды
|114 224
|40ч 30м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇮🇳Кочина
|120 863
|37ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кейптауна
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кейптауна, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анталья, Дурбан, Стамбул, Йоханнесбург и Лондон
- 14.10.202018.10.2020
- 12.04.202119.04.2021
- 03.12.202006.12.2020
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