Полезная информация о Мадагаскаре
Что нужно знать о Мадагаскаре: расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, а так же площадь страны
Флаг Мадагаскара
|Название
|Мадагаскар
|Эмодзи флаг
|🇲🇬
|Полное название
|Республика Мадагаскар
|По-английски
|Madagascar
|Столица
|Антананариву
|Города
|Список городов
|Валюта
|Малагасийский ариари
|Площадь
|587 040 км²
|Население
|24 430 325 чел.
|Телефонный код
|+261
|Код ISO
|MG
|Основной домен
|.MG
Где находится Мадагаскар на карте
Мадагаскар