Всё о Мадагаскаре

Полезная информация о Мадагаскаре

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Флаг Мадагаскара
Флаг Мадагаскара
НазваниеМадагаскар
Эмодзи флаг🇲🇬
Полное названиеРеспублика Мадагаскар
По-английскиMadagascar
СтолицаАнтананариву
ГородаСписок городов
ВалютаМалагасийский ариари
Площадь587 040 км²
Население24 430 325 чел.
Телефонный код+261
Код ISOMG
Основной домен.MG

Где находится Мадагаскар на карте

Мадагаскар фото страны
Мадагаскар

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