Как добраться до Охрида на самолёте
В Охриде 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Ohrid Airport» вам не избежать
Список аэропортов Охрида
- Охрид OHDOhrid Airport
Самые дешёвые билеты в Охрид из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|16.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|4 146
|17ч 25м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|6 564
|31ч 20м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|8 204
|36ч 15м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|8 821
|26ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
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