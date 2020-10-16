Летим в Охрид

Как добраться до Охрида на самолёте

В Охриде 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Ohrid Airport» вам не избежать

Список аэропортов Охрида

  1. Охрид OHD
    Ohrid Airport

Самые дешёвые билеты в Охрид из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
16.10.2020из 🇺🇦Киева4 14617ч 25м (⇵1)
16.11.2020из 🇷🇺Москвы6 56431ч 20м (⇵2)
15.10.2020из 🇹🇷Стамбула8 20436ч 15м (⇵2)
23.10.2020из 🇨🇾Ларнаки8 82126ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону