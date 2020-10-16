Как добраться до Охрида на самолёте

В Охриде 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Ohrid Airport» вам не избежать

Список аэропортов Охрида

Охрид OHD Ohrid Airport

Самые дешёвые билеты в Охрид из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇺🇦 Киева 4 146 17ч 25м (⇵1) из 🇷🇺 Москвы 6 564 31ч 20м (⇵2) из 🇹🇷 Стамбула 8 204 36ч 15м (⇵2) из 🇨🇾 Ларнаки 8 821 26ч 5м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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