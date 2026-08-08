Найдено 2 экскурсии в Охриде на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 2 часа 2 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Добро пожаловать в Охрид Пройти по следам гладиаторов, зайти в крепость и узнать, за что город назвали балканским Иерусалимом Начало: У пристани Охридского озера от €130 за всё до 10 чел. На машине 12 часов 2 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Охрид - душа Македонии Исследовать старинный курортный город и посетить монастырь Святого Наума за 1 день Начало: По договорённости с туристами от €475 за всё до 5 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Охриду Самые популярные экскурсии в Охриде Добро пожаловать в Охрид; Охрид - душа Македонии. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2: Сколько стоит экскурсия по Охриду в августе 2026 Сейчас в Охриде можно забронировать 2 экскурсии от 130 до 475. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

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