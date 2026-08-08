Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Охрид
Пройти по следам гладиаторов, зайти в крепость и узнать, за что город назвали балканским Иерусалимом
Начало: У пристани Охридского озера
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Охрид - душа Македонии
Исследовать старинный курортный город и посетить монастырь Святого Наума за 1 день
Начало: По договорённости с туристами
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €475 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Охриду
Самые популярные экскурсии в Охриде
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Сколько стоит экскурсия по Охриду в августе 2026
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