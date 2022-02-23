Охрид запомнится вам уютными извилистыми улицами, домами с красной черепичной крышей, византийскими церквями и древней крепостью на вершине холма. Я расскажу, как складывалась его история и чем он живет сегодня. А также покажу расположенный неподалеку знаменитый монастырь Святого Наума.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Охрид и окрестности

Вы погуляете по очаровательным средневековым улочкам и посетите амфитеатр, где когда-то проходили гладиаторские бои. Подниметесь на крепость, построенную царем Самуилом, и пройдете по дорожкам-карнизам вдоль Охридского озера. Далее мы отправимся на машине в монастырь Святого Наума — одну из старейших и самых почитаемых духовных обителей Македонии. Погрузимся в ее богатую историю и полюбуемся фресками, покрывающими стены и потолки храма.

Интересные факты

Я раскрою, каким образом Охрид стал местным Иерусалимом, почему его называют «душой Балкан» и какое отношение к нему имеет царь Самуил. Расшифрую его необычное название и расскажу о «визитных карточках» города: византийских церквях, жемчуге и форели. А еще вы узнаете, как Охрид связан с Кириллом и Мефодием, Байкалом и славянской письменностью.

Организационные детали