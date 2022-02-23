Охрид - душа Македонии

Исследовать старинный курортный город и посетить монастырь Святого Наума за 1 день

5
1 отзыв
Индивидуальная
Охрид запомнится вам уютными извилистыми улицами, домами с красной черепичной крышей, византийскими церквями и древней крепостью на вершине холма.

Я расскажу, как складывалась его история и чем он живет сегодня.

А также покажу расположенный неподалеку знаменитый монастырь Святого Наума.
Охрид - душа Македонии
Охрид - душа Македонии
Охрид - душа Македонии
Охрид - душа Македонии
Охрид - душа Македонии
Охрид - душа Македонии
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Что вас ожидает

Охрид и окрестности

Вы погуляете по очаровательным средневековым улочкам и посетите амфитеатр, где когда-то проходили гладиаторские бои. Подниметесь на крепость, построенную царем Самуилом, и пройдете по дорожкам-карнизам вдоль Охридского озера. Далее мы отправимся на машине в монастырь Святого Наума — одну из старейших и самых почитаемых духовных обителей Македонии. Погрузимся в ее богатую историю и полюбуемся фресками, покрывающими стены и потолки храма.

Интересные факты

Я раскрою, каким образом Охрид стал местным Иерусалимом, почему его называют «душой Балкан» и какое отношение к нему имеет царь Самуил. Расшифрую его необычное название и расскажу о «визитных карточках» города: византийских церквях, жемчуге и форели. А еще вы узнаете, как Охрид связан с Кириллом и Мефодием, Байкалом и славянской письменностью.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: крепость — 2 евро с человека
  • По запросу я могу провести экскурсию для большего числа людей. Доплата за каждого участника составит 20 евро. Максимальное количество — 6 человек.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
23 фев 2022
Это была прекрасная поездка по красивым местам этой небольшой страны. Монастыри, город Охрид со старой крепостью, обед в душевном ресторане и озеро с нереальным цветом воды. Ирина и Александр - супергиды, знающие и любящие свою страну и умеющие показать и рассказать. С путеводителем так бы не получилось. Кстати, очень разумно по ценам - я брал индивидуальные экскурсии на 3 дня и это оказалось сравнимо со стоимостью группового тура

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