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Охрид - душа Македонии

Исследовать старинный курортный город и посетить монастырь Святого Наума за 1 день
Охрид запомнится вам уютными извилистыми улицами, домами с красной черепичной крышей, византийскими церквями и древней крепостью на вершине холма. Я расскажу, как складывалась его история и чем он живет сегодня. А также покажу расположенный неподалеку знаменитый монастырь Святого Наума.
5
2 отзыва
Охрид - душа Македонии
Охрид - душа Македонии
Охрид - душа Македонии

Описание экскурсии

Охрид и окрестности

Вы погуляете по очаровательным средневековым улочкам и посетите амфитеатр, где когда-то проходили гладиаторские бои. Подниметесь на крепость, построенную царем Самуилом, и пройдете по дорожкам-карнизам вдоль Охридского озера. Далее мы отправимся на машине в монастырь Святого Наума — одну из старейших и самых почитаемых духовных обителей Македонии. Погрузимся в ее богатую историю и полюбуемся фресками, покрывающими стены и потолки храма.

Интересные факты

Я раскрою, каким образом Охрид стал местным Иерусалимом, почему его называют «душой Балкан» и какое отношение к нему имеет царь Самуил. Расшифрую его необычное название и расскажу о «визитных карточках» города: византийских церквях, жемчуге и форели. А еще вы узнаете, как Охрид связан с Кириллом и Мефодием, Байкалом и славянской письменностью.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: крепость — 2 евро с человека
  • По запросу я могу провести экскурсию для большего числа людей. Доплата за каждого участника составит 20 евро. Максимальное количество — 6 человек.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Охриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 342 туристов
Зовут меня Ирина — лицензированный гид по Македонии. Специализируюсь на разных темах, но в течение 9 лет работы с туристами, поняла, что обзорные и гастрономические экскурсии наиболее интересны гостям бывшей
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югославской республики Македонии. Мой подход к экскурсии индивидуален для каждого: кто-то любит экскурсии на автомобиле, кто-то на спортивном самолёте, а кто-то любит знакомиться с интересными объектами пешком. Выбор за вами, ведь проведение экскурсий для меня не только профессия, но и моё хобби, моя жизнь!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ю
Это была прекрасная поездка по красивым местам этой небольшой страны. Монастыри, город Охрид со старой крепостью, обед в душевном ресторане и озеро с нереальным цветом воды. Ирина и Александр -
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супергиды, знающие и любящие свою страну и умеющие показать и рассказать. С путеводителем так бы не получилось. Кстати, очень разумно по ценам - я брал индивидуальные экскурсии на 3 дня и это оказалось сравнимо со стоимостью группового тура

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Андрей
Провели незабываемое время в Македонии с невероятными Ириной и Александром Македонским! Лучшие гиды и замечательные люди, которые украсили наше пребывание в этой стране. Всем рекомендую посетить эту замечательную страну, а Ирина с Александром не дадут вам заскучать. Спасибо любящим свою работу и страну людям.
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