были не только интересными и познавательными, но и по-настоящему увлекательными и даже забавными. Мы посетили места, куда самостоятельно добраться было бы крайне сложно или просто невозможно, и, что самое главное, мы получили несравнимо больше впечатлений и удовольствия благодаря глубоким знаниям и живому рассказу наших гидов.

Ирина и Александр – это не просто профессионалы своего дела, это невероятно интересные и эрудированные люди, искренне влюбленные в свою страну. Их страсть и любовь к истории, культуре и природе Македонии передались и нам. Именно благодаря им мы тоже искренне влюбились в эту удивительную страну и ее неповторимые места, и теперь очень хотим вернуться!

Мы выражаем Ирине и Александру глубочайшую благодарность за их работу, теплоту и гостеприимство. Мы от всей души советуем их всем путешественникам, желающим по-настоящему узнать и полюбить Македонию. Вы не пожалеете!