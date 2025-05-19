Мои заказы

Пройти по следам гладиаторов, зайти в крепость и узнать, за что город назвали балканским Иерусалимом
Приглашаю на прогулку-экскурсию по улочкам древнего Охрида! Я покажу вам самые интересные локации и удивлю неожиданными фактами.

Вы прогуляетесь по средневековым улочкам, увидите амфитеатр и церковь Иоанна Богослова, посетите крепость царя Самуила и очаруетесь панорамами. А также послушаете о прошлом города и о его настоящем.
5
2 отзыва
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

  • Вы узнаете, почему город назывался Лихнидос и почему его прозвали балканским Иерусалимом
  • Познакомитесь с интересными историческими объектами и христианскими святынями, «прикоснётесь» к Римской и Византийской империям
  • Прогуляетесь по узким средневековым улочкам и увидите амфитеатр — место, где проходили бои гладиаторов (и не только)
  • Подниметесь на крепость царя Самуила и насладитесь красивыми панорамными видами
  • С высокого холма посмотрите на визитную карточку Охрида — средневековую церковь Иоанна Богослова (Канео)

А я расскажу:

  • Как город Лихнидос стал Орхидом
  • Откуда в Македонии взялись рубины и жемчуг
  • Где можно увидеть оригинальные фрески 10–11 веков
  • Какую связь имеет Охрид со славянскими народами
  • И многое другое

Организационные детали

Отдельно (по желанию) оплачивается вход в крепость царя Самуила и в церкви — около €3.

Место начала и завершения?
У пристани Охридского озера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Охриде
Провела экскурсии для 282 туристов
Зовут меня Ирина — лицензированный гид по Македонии. Специализируюсь на разных темах, но в течение 9 лет работы с туристами, поняла, что обзорные и гастрономические экскурсии наиболее интересны гостям бывшей
югославской республики Македонии. Мой подход к экскурсии индивидуален для каждого: кто-то любит экскурсии на автомобиле, кто-то на спортивном самолёте, а кто-то любит знакомиться с интересными объектами пешком. Выбор за вами, ведь проведение экскурсий для меня не только профессия, но и моё хобби, моя жизнь!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Елена
Елена
19 мая 2025
Спасибо Ирине и Александру за 2 дня наполненных впечатлениями и удобством, без них мы бы не увидели и половины, искренне рекомендуем.
Спасибо Ирине и Александру за 2 дня наполненных впечатлениями и удобством, без них мы бы не увидели и половины, искренне рекомендуем.
А
Артём
12 мая 2025
Наше путешествие в прекрасную Македонию стало поистине незабываемым благодаря нашим замечательным экскурсоводам – Ирине и Александру. Они открыли для нас эту удивительную страну с совершенно новой, глубокой и яркой стороны.
Экскурсии
были не только интересными и познавательными, но и по-настоящему увлекательными и даже забавными. Мы посетили места, куда самостоятельно добраться было бы крайне сложно или просто невозможно, и, что самое главное, мы получили несравнимо больше впечатлений и удовольствия благодаря глубоким знаниям и живому рассказу наших гидов.
Ирина и Александр – это не просто профессионалы своего дела, это невероятно интересные и эрудированные люди, искренне влюбленные в свою страну. Их страсть и любовь к истории, культуре и природе Македонии передались и нам. Именно благодаря им мы тоже искренне влюбились в эту удивительную страну и ее неповторимые места, и теперь очень хотим вернуться!
Мы выражаем Ирине и Александру глубочайшую благодарность за их работу, теплоту и гостеприимство. Мы от всей души советуем их всем путешественникам, желающим по-настоящему узнать и полюбить Македонию. Вы не пожалеете!

