Инга В. проводит ещё 6 экскурсий

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Долина Данум – Мечта принцессы Дианы

Инга В.
Инга В. – Гид из Коты-Кинабалу
Долина Данум – Мечта принцессы Дианы
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Группа не более 2 человек

  • $1 070 за человека

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Долина Данум – Мечта принцессы Дианы
Долина Данум – Мечта принцессы Дианы
Самое красивое 🤩 место на Борнео, где находится самый древний лес 🌳 в мире, и живут множество животных и птиц. В долину нужно ехать минимум на 2 дня. И добраться до уютного отеля можно по лесной дороге на джипе или на вертолёте. Подвесные мосты, водопады, пещера, горы ⛰️ – это настоящее приключение! Долина Данум недавно посетил принц Вильямс с женой, в честь своей матери.
Начало и место завершения
🚩 Kota Kinabalu
Долина Данум – Мечта принцессы Дианы
Долина Данум – Мечта принцессы Дианы
Долина Данум – Мечта принцессы Дианы
Долина Данум – Мечта принцессы Дианы

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 2 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Инга В.
Инга В.
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