Инга В. проводит ещё 6 экскурсий

Самое красивое 🤩 место на Борнео, где находится самый древний лес 🌳 в мире, и живут множество животных и птиц. В долину нужно ехать минимум на 2 дня. И добраться до уютного отеля можно по лесной дороге на джипе или на вертолёте. Подвесные мосты, водопады, пещера, горы ⛰️ – это настоящее приключение! Долина Данум недавно посетил принц Вильямс с женой, в честь своей матери.