Инга В. проводит ещё 6 экскурсий

Мантанани Острова — группа из трех отдельных островов, расположенных к северо-западу от Кота Белуд, приблизительно в 1. 30 часе езды от столицы ⭐️ Сабах, Кота-Кинабалу. От материка до островов можно добраться на лодке ⚓ приблизительно за 45 минут.

Здесь Вам представится возможность провести время среди первозданной природы, побывать в нетронутых цивилизацией местах. Вы можете насладиться красотой самого изолированного острова, расслабиться, отдохнуть и искупаться на мелководном уединенном пляже Дюгон, покрытом белым мелким песком под тенью кокосовых пальм 🌴 самое лучшее место, которое можно представить для купания, дайвинга, подводного плавания с маской и трубкой, катания на скутере, построения песочных замков или просто для отдыха и расслабления на солнце ☀️. Это место отличается своей уединенностью, где Ваш покой не нарушат бесчисленные толпы посетителей, как на других туристических пляжах. В этом прекрасном месте кажется, что время остановилось, человек и природа сливаются воедино, Вы ощущаете необыкновенное умиротворение и спокойствие.