Инга В. проводит ещё 6 экскурсий

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Коралловый остров Мантанани

Инга В.
Инга В. – Гид из Коты-Кинабалу
Коралловый остров Мантанани
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • $161 за человека

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Коралловый остров Мантанани
Коралловый остров Мантанани
Мантанани Острова — группа из трех отдельных островов, расположенных к северо-западу от Кота Белуд, приблизительно в 1. 30 часе езды от столицы ⭐️ Сабах, Кота-Кинабалу. От материка до островов можно добраться на лодке ⚓ приблизительно за 45 минут.
Здесь Вам представится возможность провести время среди первозданной природы, побывать в нетронутых цивилизацией местах. Вы можете насладиться красотой самого изолированного острова, расслабиться, отдохнуть и искупаться на мелководном уединенном пляже Дюгон, покрытом белым мелким песком под тенью кокосовых пальм 🌴 самое лучшее место, которое можно представить для купания, дайвинга, подводного плавания с маской и трубкой, катания на скутере, построения песочных замков или просто для отдыха и расслабления на солнце ☀️. Это место отличается своей уединенностью, где Ваш покой не нарушат бесчисленные толпы посетителей, как на других туристических пляжах. В этом прекрасном месте кажется, что время остановилось, человек и природа сливаются воедино, Вы ощущаете необыкновенное умиротворение и спокойствие.
Начало и место завершения
🚩 Kota Kinabalu

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Инга В.
Инга В.
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