Инга В. проводит ещё 5 экскурсий

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Культурная деревня Мари Мари

Инга В.
Инга В. – Гид из Коты-Кинабалу
Культурная деревня Мари Мари
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Культурная деревня Мари Мари
Культурная деревня Мари Мари
Если Вы хотите узнать о культуре местных аборигенов, то Вы обязательно должны посетить культурную деревню Мари. Здесь построены дома самых больших 5 этнических групп штата. Вы сможете увидеть местных аборигенов, их быт, приготовить местную еду и отведать рисовую водку. А охотники за головами научать вас пользоваться духовым оружием и прыгать на батуте. Танцы 💃 аборигенов с обедом или ужином малайской еды завершат эту незабываемую экскурсию ⛳. На память охотники Мурут Вам заделают тату из хны.
Деревня расположена на расстоянии приблизительно 25 минут езды от города.
Начало и место завершения
🚩 Kota Kinabalu
Культурная деревня Мари Мари
Культурная деревня Мари Мари

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Инга В.
Инга В.
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