Инга В. проводит ещё 5 экскурсий

Если Вы хотите узнать о культуре местных аборигенов, то Вы обязательно должны посетить культурную деревню Мари. Здесь построены дома самых больших 5 этнических групп штата. Вы сможете увидеть местных аборигенов, их быт, приготовить местную еду и отведать рисовую водку. А охотники за головами научать вас пользоваться духовым оружием и прыгать на батуте. Танцы 💃 аборигенов с обедом или ужином малайской еды завершат эту незабываемую экскурсию ⛳. На память охотники Мурут Вам заделают тату из хны.
Деревня расположена на расстоянии приблизительно 25 минут езды от города.
Начало и место завершения
🚩 Kota Kinabalu
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 8 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.