Инга В. проводит ещё 5 экскурсий

Если Вы хотите узнать о культуре местных аборигенов, то Вы обязательно должны посетить культурную деревню Мари. Здесь построены дома самых больших 5 этнических групп штата. Вы сможете увидеть местных аборигенов, их быт, приготовить местную еду и отведать рисовую водку. А охотники за головами научать вас пользоваться духовым оружием и прыгать на батуте. Танцы 💃 аборигенов с обедом или ужином малайской еды завершат эту незабываемую экскурсию ⛳. На память охотники Мурут Вам заделают тату из хны.

Деревня расположена на расстоянии приблизительно 25 минут езды от города.