Инга В. проводит ещё 5 экскурсий

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Национальный парк Кинабалу, рафлезия и горячие источники

Инга В.
Инга В. – Гид из Коты-Кинабалу
Национальный парк Кинабалу, рафлезия и горячие источники
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • $107 за человека

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Национальный парк Кинабалу, рафлезия и горячие источники
Национальный парк Кинабалу, рафлезия и горячие источники
Любимая экскурсия ⛳ всех гостей — Парк 🌳 Кинабалу — наследие Юнеско! Насладитесь прохладным и освежающим горным ⛰️ воздухом и видом Горы Кинабалу, самой высокой горы в Юго-Восточной Азии. Прогулка 👣 по природным тропам с песнями цикад и птиц и самые древние растения и леса в мире, орхидеи и бабочками — это все можно увидеть в парке Кинабалу. Предметом гордости Парка Кинабалу является 4500 разновидностей растений, включая 1500 видов орхидей, 77 из которых произрастают только в Кинабалу. В Парке также обитает 289 разновидностей птиц и 290 различных видов бабочек и более 100 видов животных. Маршрут проходит через множество деревень. Короткая остановка в городке Набалу, где можно пройтись по местным торговым палаткам, предлагающим фрукты 🍉, овощи, ремесленные изделия.
После ланча (входит в стоимость экскурсии) посещение ещё одного интересного чуда природы, Бамбукового Горячего Источника, находящегося приблизительно в 47 километрах от Парка Кинабалу. Название этого природного источника с горячей серной водой, бьющей из недр земли, обусловлено обильным произрастаем в этой местности бамбуковых растений. Здесь имеются японские купальни, в которые посетители могут окунуться и впитать бодрящую серную воду, стимулирующую все функции организма. А прогулка по висячем мостам запомнится Вам на всю жизнь. После прогулки по мостам Вы сможете освежится в 10 метровом водопаде!
И если Вам повезет, то вы сможете увидеть Рафлезию — самый большой цветок в мире, достигающий диаметром одного метра.
Начало и место завершения
🚩 Kota Kinabalu
Национальный парк Кинабалу, рафлезия и горячие источники
Национальный парк Кинабалу, рафлезия и горячие источники
Национальный парк Кинабалу, рафлезия и горячие источники
Национальный парк Кинабалу, рафлезия и горячие источники
Национальный парк Кинабалу, рафлезия и горячие источники

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Инга В.
Инга В.
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