Инга В. проводит ещё 5 экскурсий

Любимая экскурсия ⛳ всех гостей — Парк 🌳 Кинабалу — наследие Юнеско! Насладитесь прохладным и освежающим горным ⛰️ воздухом и видом Горы Кинабалу, самой высокой горы в Юго-Восточной Азии. Прогулка 👣 по природным тропам с песнями цикад и птиц и самые древние растения и леса в мире, орхидеи и бабочками — это все можно увидеть в парке Кинабалу. Предметом гордости Парка Кинабалу является 4500 разновидностей растений, включая 1500 видов орхидей, 77 из которых произрастают только в Кинабалу. В Парке также обитает 289 разновидностей птиц и 290 различных видов бабочек и более 100 видов животных. Маршрут проходит через множество деревень. Короткая остановка в городке Набалу, где можно пройтись по местным торговым палаткам, предлагающим фрукты 🍉, овощи, ремесленные изделия.

После ланча (входит в стоимость экскурсии) посещение ещё одного интересного чуда природы, Бамбукового Горячего Источника, находящегося приблизительно в 47 километрах от Парка Кинабалу. Название этого природного источника с горячей серной водой, бьющей из недр земли, обусловлено обильным произрастаем в этой местности бамбуковых растений. Здесь имеются японские купальни, в которые посетители могут окунуться и впитать бодрящую серную воду, стимулирующую все функции организма. А прогулка по висячем мостам запомнится Вам на всю жизнь. После прогулки по мостам Вы сможете освежится в 10 метровом водопаде!

И если Вам повезет, то вы сможете увидеть Рафлезию — самый большой цветок в мире, достигающий диаметром одного метра.