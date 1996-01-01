Инга В. проводит ещё 5 экскурсий

В 32 километрах от города Кота Кинабалу в городке Туаран находится крокодиловая ферма. Территория занимает 7 акров земли и существует уже 50-лет (отремонтированная 2005 году), имеет международную репутацию в производстве качественной кожи и мяса. Это крупнейшая крокодиловая ферма в штате Сабах, где находится более 1000 крокодилов. Ферме можно увидеть самый большой вид крокодилов Crocodylus Porosus — которые могут жить в пресной и морской воде и Gharial крокодила, который питается только рыбой. Вы можете поучаствовать в кормление крокодилов. В фермы также находится множество других животных: питоны, кошкамедведь, страусы, олени, выдры, вараны и бассейны с рыбой и черепахами. В конце тура Вам покажут преставление с крокодилами.

Природный заповедник Rasa Ria находится рядом с отелем Shangri La Rasa Ria и рядом с крокодиловой фермой. Заповедник был открыт в Июне 1996 года вместе с Департаментом по дикой природы штата Сабах. Детёныши орангутангов живут с матерю 7 лет и только тогда они становится самостоятельными. Если же мать погибает, то детёныш не выживает. В заповеднике детёнышей выкармливают и учат, выживать, а затем их перевозят в их естественной среде обитания.

Повидать их можно два раза в день во время кормления — в 10 часов утра и 14 часов дня. 1 км прогулка 👣 по тропе к орангутангам ведет через пышную растительность. Вы будете удивлены, насколько они веселы и беззаботны в повседневной жизни.