Инга В. проводит ещё 5 экскурсий

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Подъем на гору Кинабалу

Инга В.
Инга В. – Гид из Коты-Кинабалу
Подъем на гору Кинабалу
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • $385 за человека

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Подъем на гору Кинабалу
Подъем на гору Кинабалу
Незабываемая экскурсия: Борнео с птичьего полета (4100). Обшей маршрут 8, 72 километра по деревянным ступенькам и каменным дорожкам, а сам пик гранитовая скала. В протяжения всего маршрута, есть места отдыха и туалеты, а горные белочки составят Вам компанию, пока Вы отдыхайте.
Подъём, не требует специальных навыков, только силу воли.
Встретите восход 🌅 солнца на пике, насладитесь с разнообразностью растений, которых в Парке 🌳 Кинабалу более 5000 видов (это больше чем в Европе и Северной Америке вместе взятых). Кстати, многие растение эндемики парка.

Программа тура:

    День 1
    0600 — Выезд из отеля
    0745 — Регистрация в главном офисе парка
    0815 — Начало восхождения с ворот Тимпохон (1866 м)
    1500 — Примерное прибытие на базу Лабан Рата (3273м)
    Обед, отдых, ужин
    День 2
    0200 — Подъем и завтрак
    0230 — Встреча с гидом и подъем на пик
    0530 — Примерное время на пике, встреча рассвета (4100 м)
    0600 — Спуск до базы
    0900 — Завтрак и выписка с базы
    1400 — Примерное время спуска, выезд из парка в отель
    Начало и место завершения
    🚩 Kota Kinabalu
    Подъем на гору Кинабалу
    Подъем на гору Кинабалу
    Подъем на гору Кинабалу
    Подъем на гору Кинабалу
    Подъем на гору Кинабалу
    Подъем на гору Кинабалу
    Подъем на гору Кинабалу

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Инга В.
    Инга В.
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