Инга В. проводит ещё 5 экскурсий

Незабываемая экскурсия: Борнео с птичьего полета (4100). Обшей маршрут 8, 72 километра по деревянным ступенькам и каменным дорожкам, а сам пик гранитовая скала. В протяжения всего маршрута, есть места отдыха и туалеты, а горные белочки составят Вам компанию, пока Вы отдыхайте.

Подъём, не требует специальных навыков, только силу воли.

Встретите восход 🌅 солнца на пике, насладитесь с разнообразностью растений, которых в Парке 🌳 Кинабалу более 5000 видов (это больше чем в Европе и Северной Америке вместе взятых). Кстати, многие растение эндемики парка.

Программа тура:

День 1

0600 — Выезд из отеля

0745 — Регистрация в главном офисе парка

0815 — Начало восхождения с ворот Тимпохон (1866 м)

1500 — Примерное прибытие на базу Лабан Рата (3273м)

Обед, отдых, ужин

День 2

0200 — Подъем и завтрак

0230 — Встреча с гидом и подъем на пик

0530 — Примерное время на пике, встреча рассвета (4100 м)

0600 — Спуск до базы

0900 — Завтрак и выписка с базы

1400 — Примерное время спуска, выезд из парка в отель