Инга В. проводит ещё 5 экскурсий

Незабываемая экскурсия: Борнео с птичьего полета (4100). Обшей маршрут 8, 72 километра по деревянным ступенькам и каменным дорожкам, а сам пик гранитовая скала. В протяжения всего маршрута, есть места отдыха и туалеты, а горные белочки составят Вам компанию, пока Вы отдыхайте.
Подъём, не требует специальных навыков, только силу воли.
Встретите восход 🌅 солнца на пике, насладитесь с разнообразностью растений, которых в Парке 🌳 Кинабалу более 5000 видов (это больше чем в Европе и Северной Америке вместе взятых). Кстати, многие растение эндемики парка.
Программа тура:
День 1
0600 — Выезд из отеля
0745 — Регистрация в главном офисе парка
0815 — Начало восхождения с ворот Тимпохон (1866 м)
1500 — Примерное прибытие на базу Лабан Рата (3273м)
Обед, отдых, ужин
День 2
0200 — Подъем и завтрак
0230 — Встреча с гидом и подъем на пик
0530 — Примерное время на пике, встреча рассвета (4100 м)
0600 — Спуск до базы
0900 — Завтрак и выписка с базы
1400 — Примерное время спуска, выезд из парка в отель