Инга В. проводит ещё 6 экскурсий

Интересная экскурсия: посещение деревни самой большой этнической группы Сабах. Деревня находится в живописном горном месте на берегу реки, 35 минут езды от города Кота Кинабалу, но чувство такое, как будто мы попали в другой век, где то очень далеко от цивилизации. Попасть в деревню можно только пересекая реку, по подвесному мосту. Нас встретили дружелюбные жители деревни, показали свои дома, огород, фруктовые деревья 🌳 и добычу каучука. Затем, 15 минутная прогулка 👣 по лесу 🌲 к водопаду, где мы освежились. Лесная тропа познакомила нас с местными растениями, и их применением. Мы даже увидели такое редкое плотоядное растение - кувшинчик. После прогулки, мы искупались в реке и покормили из рук рыб, которые и вовсе не боялись нас. Обед, приготовленный на костре, что может быть вкуснее! Во время обеда, нас развлекали этническими танцами. После обеда мы отведали местные фрукты 🍉, которые выросли у них в деревне.