Инга В. проводит ещё 6 экскурсий

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Приключения Ирины и Инги в настоящей деревне Дусун

Инга В.
Инга В. – Гид из Коты-Кинабалу
Приключения Ирины и Инги в настоящей деревне Дусун
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Приключения Ирины и Инги в настоящей деревне Дусун
Приключения Ирины и Инги в настоящей деревне Дусун
Интересная экскурсия: посещение деревни самой большой этнической группы Сабах. Деревня находится в живописном горном месте на берегу реки, 35 минут езды от города Кота Кинабалу, но чувство такое, как будто мы попали в другой век, где то очень далеко от цивилизации. Попасть в деревню можно только пересекая реку, по подвесному мосту. Нас встретили дружелюбные жители деревни, показали свои дома, огород, фруктовые деревья 🌳 и добычу каучука. Затем, 15 минутная прогулка 👣 по лесу 🌲 к водопаду, где мы освежились. Лесная тропа познакомила нас с местными растениями, и их применением. Мы даже увидели такое редкое плотоядное растение - кувшинчик. После прогулки, мы искупались в реке и покормили из рук рыб, которые и вовсе не боялись нас. Обед, приготовленный на костре, что может быть вкуснее! Во время обеда, нас развлекали этническими танцами. После обеда мы отведали местные фрукты 🍉, которые выросли у них в деревне.
Начало и место завершения
🚩 Kota Kinabalu
Приключения Ирины и Инги в настоящей деревне Дусун
Приключения Ирины и Инги в настоящей деревне Дусун
Приключения Ирины и Инги в настоящей деревне Дусун
Приключения Ирины и Инги в настоящей деревне Дусун
Приключения Ирины и Инги в настоящей деревне Дусун

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Инга В.
Инга В.
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