Инга В. проводит ещё 5 экскурсий

Река Падас расположена в глубине юго-западной части Кота-Кинабалу, куда можно попасть только поездом (используется в Борнео с конца 19-го столетия). По сути, эта поездка даст Вам два преимущества:

1) Рафтинг 🚣‍ по Реке Класса III — IV

2) Уникальная поездка в старинном поезде 🚂 захватывающая и поднимающая адреналин экскурсия ⛳ понесет Вас по волнам реки высотой около шести футов и её порогам класса IV. При стремительном движении вниз по дикой и необузданной части Падас Реки Вы почувствуете себя частью абсолютно нетронутой девственной природы. Экскурсия охватывает расстояние 9 км по реке общей протяженностью 200 км, включая 7 возбуждающих крутых порогов!

После рафтинга насладитесь роскошным барбекю на берегу реки.

Для Вашей безопасности, инструктор объяснит правила безопасности и продемонстрирует принципы и технику спуска по реке и правильное использование специального снаряжения до начала спуска.