Инга В. проводит ещё 5 экскурсий

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Рафтинг по реку Падас

Инга В.
Инга В. – Гид из Коты-Кинабалу
Рафтинг по реку Падас
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • $96 за человека

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Рафтинг по реку Падас

Река Падас расположена в глубине юго-западной части Кота-Кинабалу, куда можно попасть только поездом (используется в Борнео с конца 19-го столетия). По сути, эта поездка даст Вам два преимущества:

    1) Рафтинг 🚣‍ по Реке Класса III — IV
    2) Уникальная поездка в старинном поезде 🚂 захватывающая и поднимающая адреналин экскурсия ⛳ понесет Вас по волнам реки высотой около шести футов и её порогам класса IV. При стремительном движении вниз по дикой и необузданной части Падас Реки Вы почувствуете себя частью абсолютно нетронутой девственной природы. Экскурсия охватывает расстояние 9 км по реке общей протяженностью 200 км, включая 7 возбуждающих крутых порогов!
    После рафтинга насладитесь роскошным барбекю на берегу реки.
    Для Вашей безопасности, инструктор объяснит правила безопасности и продемонстрирует принципы и технику спуска по реке и правильное использование специального снаряжения до начала спуска.
    Начало и место завершения
    🚩 Kota Kinabalu

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    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Инга В.
    Инга В.
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