Инга В. проводит ещё 5 экскурсий

День 1 — Сандакан/Сепилок Орангутанг/Река Кинабатанг (Обед/Ужин)

08. 10 — Встреча по прибытию в аэропорт Сандакан (предпочтительно бронировать первый рейс) или в гостинице. Проедите в знаменитый лесной заповедник Орангутангов в Сепилок. Перед тем как отправиться на платформу на кормления Орангутангов, будет просмотр документального фильма о реабилитационном центре и орангутангов.

10. 00 — Время кормления Орангутангов.

10. 30 — Далее продолжите своё путешествие в Билит, расположенным рядом с рекой Кинабатанган, которая является домом 10-и разновидностям приматов, а именно: обезьяна Носач, лангуры, макаки, орангутанг, медленный лорис, западный тарсьер; 8 разновидностей птиц-носорогов, таких как: Птица-носорог, Разноцветная Птица-носорог, Черная Птица-носорог, Защищенная шлемом Птица-носорог (50кг/120 см), зимородки, луковицы, трогоны, мухоловки, нектарницы, утки, цапли, змеи мангрового дерева, гадюки, эстуариевый крокодил, азиатские слоны и еще многие виды дикой природы.

12. 30 — После 2-ух часового путешествие по реке, по прибытию, теплый приём местных с послеобеденным чаем и местными сладостями. Свободное время, регистрация в гостиницу.

16. 00 — Отправьтесь в круиз вдоль Реки Кинабатанган (самая длинная река на Сабах — 560 км), где Вы можете наблюдать дикую природу прямо из лодки — увидите обезьян носачей, разных видов и пород птиц, и также дикую природу.

18. 00 — Ужин и ночёвка шале в Билит.

Дополнительная вечерняя прогулка 👣 может быть устроена на месте пребывания.

День 2 — Река Кинабатанган/ Утренний Круиз / Пещера Гомантонг/ Природный Город 🏙️ Сандакан / Аэропорт

05. 00 — Проснувшиеся от криков гиббонов и птиц, начните день с раннего круиза.

07. 00 — После часового круиза, вернетесь к шале (домику) на завтрак.

07. 30 — Дальнейший проезд займет приблизительно 3 часа, чтобы достигнуть Пещеру Гомантонг. Пещеры Гомантонг — это природный комплекс, состоящий из двух пещер, высота которых около 40 м. В пещерах вы увидите, как высоко под сводами мечутся стаи стрижей, построивших там свои гнезда. Внутри пещеры прячутся пауки, саранча, змеи, экзотические сколопендры.

12. 00 — Обед. После продолжите экскурсию ⛳ по городу. Посетите буддийский храм Puh Jih Syh, с которова увидите великолепный вид на залив Сандакан, далее проедите на центральный рынок, с очень большим выбором море 🌊 продуктов и увидите деревню на воде Sim-Sim.

16. 00 — Возвращение в отель 🏨 или в аэропорт.