Инга В. проводит ещё 6 экскурсий

Место этой замечательной экскурсии 🧭 — Деревня Гарама, на реке Гарама в Сабах, расположенной в 130 км от Кота Кинабалу, поездка до места назначения из Кота-Кинабалу занимает приблизительно 2 часа.

Круиз на лодке ⚓ по манговой реке в поисках обезьян Носачей, что бы увидеть их в естественных условиях! Ведь их можно увидеть только на острове 🏝️ Борнео. Эти звери уникальны еще и тем, что питаются ядовитыми мангровыми листьями и живут в гареме: один самец с группой самок. Помимо Обезьян Носач, здесь можно также увидеть разнообразных птиц, обычных макак, собирающихся в больших количествах, больших групп водяных буйволов, и если повезёт — крокодилов на берегу реки. Во время заката, купаться приходят буйволы.

После восхитительного Малайского ужина, сервированного в стиле Шведского стола, наш гид покажет Вам захватывающие дух зрелище освещения светлячками мангрового дерева. Настоящий подарок природы перед тем, как Вы покинете это замечательное место.