Инга В. проводит ещё 6 экскурсий

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В поисках обезьян носачей

Инга В.
Инга В. – Гид из Коты-Кинабалу
В поисках обезьян носачей
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • $107 за человека

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В поисках обезьян носачей
В поисках обезьян носачей
Место этой замечательной экскурсии 🧭 — Деревня Гарама, на реке Гарама в Сабах, расположенной в 130 км от Кота Кинабалу, поездка до места назначения из Кота-Кинабалу занимает приблизительно 2 часа.
Круиз на лодке ⚓ по манговой реке в поисках обезьян Носачей, что бы увидеть их в естественных условиях! Ведь их можно увидеть только на острове 🏝️ Борнео. Эти звери уникальны еще и тем, что питаются ядовитыми мангровыми листьями и живут в гареме: один самец с группой самок. Помимо Обезьян Носач, здесь можно также увидеть разнообразных птиц, обычных макак, собирающихся в больших количествах, больших групп водяных буйволов, и если повезёт — крокодилов на берегу реки. Во время заката, купаться приходят буйволы.
После восхитительного Малайского ужина, сервированного в стиле Шведского стола, наш гид покажет Вам захватывающие дух зрелище освещения светлячками мангрового дерева. Настоящий подарок природы перед тем, как Вы покинете это замечательное место.
Начало и место завершения
🚩 Kota Kinabalu
В поисках обезьян носачей
В поисках обезьян носачей

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Инга В.
Инга В.
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