Описание экскурсии
Полный автотур по Высокогорью Кэмерон: вся магия природы за 1 день! Хочется на день вырваться из города и оказаться среди тишины и природы? Кэмерон — идеальное место для этого. Самое живописное в Малайзии, оно дарит настоящую перезагрузку: здесь чайные холмы сменяются цветочными садами, воздух по-настоящему свежий, а пейзажи – как с открытки. Ещё в колониальные времена англичане облюбовали это место – климат напоминал им дом, и они основали чайные плантации и курорты. Мы с вами посетим чайные плантации, насладимся вкусом свежего чая и полюбуемся захватывающим видом на бескрайние зелёные холмы с обзорной площадки. Заглянем в Лавандовый сад и на клубничную ферму, где можно не только увидеть, как выращивают ягоды, но и самому собрать их в корзинку. А ещё нас ждут живописный водопад, ферма цветов и кактусов, и другие удивительные места! Что включено:
- ️ Персональный тур с русскоязычным гидом.
- ️ Комфортабельный авто с кондиционером.
- ️ Вода и зонты комфорт в любую погоду.
- ️ Заберём вас из отеля и привезём обратно.
- ️ Лучшие места для фото и секретные локации.
- ️ Остановка на обед (оплачивается отдельно). ⏳Продолжительность: ~12 часов (дорога до Кэмерона 4 часа, но это стоит того!) 🕡Время начала: 7:00.
️ Остановка на обед (оплачивается отдельно). ⏳Продолжительность: ~12 часов (дорога до Кэмерона 4 часа, но это стоит того!) 🕡Время начала: 7:00.
✔️ Остановка на обед (оплачивается отдельно). ⏳Продолжительность: ~12 часов (дорога до Кэмерона 4 часа, но это стоит того!) 🕡Время начала: 7:00
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все входные билеты включены
Место начала и завершения?
Обговаривается лично
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.