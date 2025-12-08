Полный автотур по Высокогорью Кэмерон: вся магия природы за 1 день! Хочется на день вырваться из города и оказаться среди тишины и природы? Кэмерон — идеальное место для этого. Самое живописное в Малайзии, оно дарит настоящую перезагрузку: здесь чайные холмы сменяются цветочными садами, воздух по-настоящему свежий, а пейзажи – как с открытки. Ещё в колониальные времена англичане облюбовали это место – климат напоминал им дом, и они основали чайные плантации и курорты. Мы с вами посетим чайные плантации, насладимся вкусом свежего чая и полюбуемся захватывающим видом на бескрайние зелёные холмы с обзорной площадки. Заглянем в Лавандовый сад и на клубничную ферму, где можно не только увидеть, как выращивают ягоды, но и самому собрать их в корзинку. А ещё нас ждут живописный водопад, ферма цветов и кактусов, и другие удивительные места! Что включено:

️ Персональный тур с русскоязычным гидом.

️ Комфортабельный авто с кондиционером.

️ Вода и зонты комфорт в любую погоду.

️ Заберём вас из отеля и привезём обратно.

️ Лучшие места для фото и секретные локации.

️ Остановка на обед (оплачивается отдельно). ⏳Продолжительность: ~12 часов (дорога до Кэмерона 4 часа, но это стоит того!) 🕡Время начала: 7:00.

