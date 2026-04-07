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Экскурсии в Куала-Лумпуре

Найдено 74 экскурсии в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €7, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя
На машине
5 часов
63 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя
Всё самое главное за один день
Сегодня в 16:00
10 авг в 10:30
от €160 за всё до 4 чел.
Куала-Лумпур - город мечты
На машине
3.5 часа
88 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Куала-Лумпур - город мечты
Путешествие по Куала-Лумпуру подарит вам незабываемые впечатления: от величественных храмов до современных небоскрёбов, каждый момент будет особенным
Начало: По договорённости с организатором
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €135 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру
На машине
3.5 часа
223 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру
Познакомьтесь с уникальным многонациональным Куала-Лумпуром! Узнайте о культуре, истории и современной жизни города на индивидуальной экскурсии
Начало: Отель в Куала Лумпуре
Завтра в 18:00
10 авг в 14:30
от €150 за всё до 2 чел.
Сердце Малайзии - Куала-Лумпур
На машине
5 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Сердце Малайзии - Куала-Лумпур
Откройте для себя исторический центр Куала-Лумпура и Китайский квартал. Увидьте, как сочетается британское наследие с мультикультурной атмосферой
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
от €250 за всё до 2 чел.
Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
На машине
5 часов
74 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
Погрузитесь в волшебство Малайзии: от заката на форте Мелавати до реки, где тысячи светлячков создают сказочную атмосферу
Сегодня в 17:00
Завтра в 18:00
от €225 за всё до 3 чел.
Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром
На машине
4 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром
Приехали в Куала-Лумпур? За 4 часа вы узнаете столицу Малайзии, посетите башни Петронас, пещеры Бату и попробуете местные вкусности
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от €170 за всё до 3 чел.
Пещеры Бату, река светлячков и серебристые обезьяны за 1 день
На машине
6 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Пещеры Бату, река светлячков и серебристые обезьяны за 1 день
Приглашаем на увлекательное путешествие по окрестностям Куала-Лумпура, где вас ждут невероятные открытия и встречи с удивительными животными
Сегодня в 16:00
Завтра в 22:00
от €250 за всё до 3 чел.
Серебристые обезьяны и река светлячков - из Куала-Лумпура на север
На машине
5 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Серебристые обезьяны и река светлячков - из Куала-Лумпура на север
Покормить лангуров и сплавиться по романтичным мангровым зарослям
Сегодня в 16:00
10 авг в 16:00
от €250 за всё до 4 чел.
Секреты Куала-Лумпура: от колониальных кварталов до футуристичных высоток
На машине
3 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Секреты Куала-Лумпура: от колониальных кварталов до футуристичных высоток
Прогулка, которая раскрывает душу города через его контрасты
Начало: По договорённости
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €150 за всё до 4 чел.
Из Куала-Лумпура - к дружелюбным лангурам и колониям светлячков
На машине
7 часов
15 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Из Куала-Лумпура - к дружелюбным лангурам и колониям светлячков
Отправиться в соседний городок за новыми впечатлениями
Начало: У ТЦ Avenue K
Расписание: ежедневно в 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
€130 за человека
Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
На машине
9 часов
36 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
Малакка - крупнейший торговый порт Юго-Восточной Азии, привлекающий архитектурными артефактами и мультикультурной атмосферой
Начало: У вашего отеля в Куала-Лумпуре
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €330 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Куала-Лумпура в город или обратно
На машине
1 час
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Куала-Лумпура в город или обратно
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту
Завтра в 07:00
10 авг в 00:00
от €50 за всё до 3 чел.
Путраджая: город-сказка, город-сад
На машине
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путраджая: город-сказка, город-сад
Увидеть вторую столицу Малайзии и её главные достопримечательности
Начало: В отеле в КЛ
Завтра в 09:00
10 авг в 13:00
от €160 за всё до 3 чел.
Экзотический Куала-Лумпур - с русскоговорящим гидом
На машине
4 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Экзотический Куала-Лумпур - с русскоговорящим гидом
Куала-Лумпур - город контрастов и культур. На нашей экскурсии вы увидите пещеры Бату, башни Петронас и другие знаковые места с русским гидом
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
от €210 за всё до 2 чел.
Пещеры Бату, шоколад, фабрики олова и батика
На машине
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пещеры Бату, шоколад, фабрики олова и батика
Посетить самую почитаемую индуистскую святыню за пределами Индии и колоритные азиатские производства
Начало: У места вашего проживания в Куала-Лумпуре
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €150 за всё до 3 чел.
Куала-Лумпур: все краски многоликой столицы Малайзии
На машине
3.5 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Куала-Лумпур: все краски многоликой столицы Малайзии
Познакомиться с контрастной культурой города через его самые яркие достопримечательности
Начало: У вас в отеле в Куала Лумпур
Завтра в 11:30
10 авг в 09:00
от €150 за всё до 3 чел.
Свидание с Куала-Лумпуром каждый день
Пешая
2.5 часа
107 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Куала-Лумпуром каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: Перед национальной мечетью Масджид Негара
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 авг в 15:15
€35 за человека
Авторская экскурсия по Куала-Лумпуру + Пещеры Бату
4 часа
-
12%
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Авторская экскурсия по Куала-Лумпуру + Пещеры Бату
Начало: Отель или оговаривается индивидуально
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$140.80$160 за всё до 3 чел.
Из Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам
Пешая
3.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
Из Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам
Открыть для себя места Малайзии, которые не найти в туристических справочниках
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
от €140 за человека
Река светлячков, дружелюбные лангуры и священные пещеры Бату
На машине
5 часов
44 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Река светлячков, дружелюбные лангуры и священные пещеры Бату
Отправиться в путешествие по живописным природным и историческим местам близ Куала-Лумпура
Начало: У вас в отеле в городе Куала Лумпур
Сегодня в 21:30
Завтра в 16:00
от €250 за всё до 3 чел.
Малакка - туристическая жемчужина Малайзии
На машине
9 часов
4 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Малакка - туристическая жемчужина Малайзии
Окунуться в колониальное прошлое страны на экскурсии из Куала-Лумпура
Начало: У вашего отеля
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
14 авг в 10:00
€160 за человека
Влюбиться в Малайзию за 1 день
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Влюбиться в Малайзию за 1 день
Яркий Куала-Лумпур, величественные пещеры Бату и волшебная река светлячков
Сегодня в 14:30
Завтра в 11:30
от €380 за человека
Личное свидание с Куала-Лумпуром
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Куала-Лумпуром
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: Перед национальной мечетью Масджид Негара
Завтра в 11:30
10 авг в 10:00
от €140 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Куала-Лумпур
На машине
4 часа
84 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Куала-Лумпур
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям столицы Малайзии
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €115 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Куала-Лумпуру: контрасты мегаполиса
На машине
На микроавтобусе
3.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Экскурсия по Куала-Лумпуру: контрасты мегаполиса
Куала-Лумпур - город, где история и современность живут бок о бок. Погрузитесь в его атмосферу, открывая для себя уникальные места и культуры
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
от €190 за человека
Трансфер из аэропорта в Куала-Лумпур
На машине
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
Трансфер из аэропорта в Куала-Лумпур
Комфортная поездка из аэропорта в любую точку города или обратно
Сегодня в 12:30
Завтра в 00:30
от €50 за всё до 2 чел.
Порт Диксон - отдых у моря рядом с Куала-Лумпуром
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Порт Диксон - отдых у моря рядом с Куала-Лумпуром
Пляжи, маяк и вечерний бриз Малаккского пролива
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 17:30
Завтра в 14:30
от €180 за всё до 4 чел.
Путраджайя - «вторая столица» Малайзии
На машине
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Путраджайя - «вторая столица» Малайзии
Путраджайя впечатлит вас технологичной архитектурой и главными достопримечательностями. Узнайте, почему здесь находится резиденция администрации страны
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от €190 за всё до 10 чел.
«Гентинг Хайлендс» - город в облаках над Куала-Лумпуром
На машине
8 часов
-
5%
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
«Гентинг Хайлендс» - город в облаках над Куала-Лумпуром
Отправиться к горному курорту, храму и развлекательному комплексу
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
от €200€210 за всё до 4 чел.
Из Куала-Лумпур - к дружелюбным обезьянкам и реке светлячков
На машине
6.5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Куала-Лумпур - к дружелюбным обезьянкам и реке светлячков
Подружиться с лангурами и полюбоваться природным шоу
Начало: У вас в отеле в Кула Лумпур
10 авг в 17:00
11 авг в 17:00
от €200 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Н
Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
Дата посещения: 23 мар 2026
С нетерпением ждали экскурсию в Малакку. И ожидания нас не обманули. Поездка, состоявшаяся 23 марта 2026 года, оказалась великолепной. Юлия
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- гид знающий, умный и заботливый, по сути сделала эту поездку. Огромное количество интересных историй и красивейших мест в Малакке мы узнали от неё. А уж гастрономическая составляющая поездки просто сногсшибательная. Кажется мы попробовали все местные вкусняшки. Это очень украшало нашу экскурсию и нужный момент снимало усталость. Рекомендую эту поездку всем, кто окажется в Куала-Лумпуре и у Вас найдётся свободный денёк.

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Альмира
Серебристые обезьяны и река светлячков - из Куала-Лумпура на север
Забрал у отеля во время.
Комфортный автомобиль.
В автомобиле вода для гостей.
На все вопросы отвечал достаточно грамотно.
Дал хорошие рекомендации по шопингу и локациям в Куала Лумпуре для посещения.
Забрал у отеля во время.
Забрал у отеля во время.
Забрал у отеля во время.
Забрал у отеля во время.
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Илья
Сердце Малайзии - Куала-Лумпур
Анна, отличный экскурсовод и приятный человек. Рассказала нам всё, что нас интересовало и то, что было предусмотрено программой. Нам с
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ней очень всё понравилось. Организатор Павел, тоже быстро отреагировал и был готов, при необходимости, нам во всем помочь. Смело можем рекомендовать эту программу и ребят в Малайзии.

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Денис
Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром
гид Яна просто супер, были всей семьёй- понравилось и взрослым и детям! много узнали об истории города и традициях
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Андрей
Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя
Мы с женой были в Куала-Лумпур впервые, наши друзья уже многократно. Но экскурсия, которую провел нам Артур, понравилась всем.
Начнем с
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комфортного автомобиля - в условиях местной погоды, когда ливень сменяется духотой, и длинных переездов это существенно.
Несмотря на длинные переезды между локациями, в это время нам не пришлось скучать или даже доставать телефоны: Артур много рассказывал про историю Малайзии и Куала-Лумпур, становлении государства, об обычаях и нравах, местной культуре, религии, кухне.
Подниматься в главную пещеру под тропическим ливнем нам не хотелось, и Артур рекомендовал посетить пещеру Рамаяна, что оказалось великолепным вариантом. Очень интересное сочетание: скульптурное изложение эпоса в естественной пещере.
И, конечно же, Артур подсказал множество рекомендаций в конце экскурсии для последующих приключений в Куала-Лумпур, от впечатлений до кухни и шоппинга.

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Е
Куала-Лумпур - город мечты
Спасибо Инне за интересную экскурсию!

Видно, что она давно живет в Куала-Лумпуре, знает и искренне любит этот город. Мы побывали в
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китайском храме, мечети, индийском квартале и увидели разные стороны города. Было интересно узнать о местной жизни и традициях.

Большой плюс, что экскурсия проходила на машине - так удалось посмотреть гораздо больше, чем пешком. Экскурсия прошла легко и оставила отличные впечатления. Рекомендую!

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Ирина
Куала-Лумпур - город мечты
Большое спасибо Инне за интересную экскурсию по КЛ. Несмотря на наши ограничения по времени, мы успели посмотреть ключевые места столицы Малайзии, сделать много фотографий. Инна порекомендовала вкусный ресторан для ужина.
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Иван
Порт Диксон - отдых у моря рядом с Куала-Лумпуром
Огромное спасибо Кемалу за интересную и познавательную экскурсию! Очень предупредительный молодой человек, прекрасно знающий маршрут и всегда готовый, если у
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гостя возникли какие-то желания, помимо экскурсионной программы помочь, подсказать, предложить свой вариант решения проблемы. 19 июля заказал экскурсию «Порт Диксон — отдых у моря рядом с Куала-Лумпуром». Так получилось, что день у меня оказался свободным и я его решил занять, обратившись в Трипстер. Не пожалел нисколько. Всё успел: искупаться в море, пообедать, осмотреть предлагаемые экскурсионной программой достопримечательности, да ещё посетить несколько торговых лавок, чтобы не возвращаться в отель с пустыми руками. Плюс ещё в том, что Кемал согласился перенести экскурсию с 14.30 (по графику) на 10.00. Мне было так удобнее. В результате я получил насыщенный экскурсионный день вместо самостоятельного шатания по улицам Куала Лумпура, которое мне, кстати, предстояло уже на следующий день, только уже с гидом от принимающей стороны.

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Наталья
Куала-Лумпур: обзорная экскурсия по «Азии в миниатюре»
замечательная экскурсия! очень интересная и познавательная! знание истории, быта, устройства жизни, речь и доброжелательность экскурсовода выше всяких похвал!!! кроме того поездка была очень комфортной! выбирайте Константина- не пожалеете!
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И
Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
Спасибо огромное Юлии за отлично организованную экскурсию.
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Всего 1164 отзыва в Куала-Лумпуре

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру

Самые популярные экскурсии в Куала-Лумпуре
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя;
  2. Куала-Лумпур - город мечты;
  3. Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру;
  4. Сердце Малайзии - Куала-Лумпур;
  5. Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор.
Что посмотреть в Куала-Лумпуре
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Площадь Независимости;
  2. Башни «Петронас»;
  3. Китайский квартал;
  4. Пещеры Бату;
  5. Королевский дворец Истана Негара;
  6. Маленькая Индия;
  7. Национальная мечеть;
  8. Merdeka 118.
Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в августе 2026
Сейчас в Куала-Лумпуре можно забронировать 74 экскурсии от 7 до 600 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1164 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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