Отзыв на: Куала-Лумпур, пещеры Бату и река светлячков за один день А Александр 5 Галина молодец очень хорошо провела наше путешествие по Куалу-Лумпуру. Сообщила нам о том, что страна закрывается для туристов и помогла нам во взаимодействии с авиакомпанией.

Отзыв на: Река светлячков в Куала-Селангоре Н Наталия 5 Наша экскурсия с гидом Галиной была очень увлекательной и интересной. Кроме информации, которая касалась темы экскурсии, Галина отвечала на все интересующие нас вопросы. Кормление обезьян было незабываемым, а вот светлячки вечером были классным релаксом. Дополнительно по нашей просьбе посетили Путраджайю. Также по нашей просьбе Галина организовала в другой день нам экскурсию на чайные плантации Кемерон (экскурсию проводил англоязычный гид малайзиец Метью). Рекомендую однозначно и светлячки с Галиной и Кемерон с Метью. Спасибо за отлично проведенное время и массу положительных эмоций!

Отзыв на: Река светлячков в Куала-Селангоре Е Евгения 5 Чудесная экскурсия с замечательной девушкой Галиной! Галина забирала нас на машине из отеля и увезла в закат)))) Красивая экскурсия по удивительным храмам (Индийский храм из розового мрамора - это любовь с первого взгляда. ) и живописной природе заканчивается вечерней прогулкой по реке, которую со всех сторон освещают светлячки. Удивительное сочетание тишины, звездного неба и мерцания светлячков. После Куала-Лумпура, современного мегаполиса, полного стекла и бетона, такой умиротворяющий контраст дает отдохнуть и голове и душе. Спасибо большое Галине за хорошее время! Обязательно вернемся!

Отзыв на: Автомобильная прогулка по Куала-Лумпуру И Игорь 5 Добрый день. Ездили с женой в Куала-Лумпур, так как мы первый раз в Малайзию. Договорились о встрече и два дня Галина показывала нам город. Сама Галина оказалась очень приятной молодой девушкой, она уже очень давно живет в Малайзии и очень много знает о самом городе, стране, жителях, обычаях и т. д. Очень понравилось то, что она не грузит обычной туристической фигней, которую перестаешь воспринимать через пол часа  она компактно проводит экскурсию по городу и рассказывала в основном только то чем именно МЫ заинтересовались, что было приятно и необычно. У Галины есть машина, что немаловажно для передвижения в мегаполисе. В первый день мы ездили на телевышку, в древний индийский и китайский храм, про сами места рассказывать не буду, но добраться туда самим очень затруднительно, так как мы не знаем город да и самих этих мест тоже. Во второй день мы ездили за город, это потрясающий розовый храм, пещеры ну и незабываемое зрелище река светлячков! Про сами места можно посмотреть и почитать в инете. Понравилось то, что Галина корректировала свои маршруты, согласно нашим интересам, не грузила какими-то избитыми туристическими местами, в которые можно пойти самому, не подгоняла по времени. Кроме самого приятного времяпровождения, она подсказала нам куда лучше пойти самим, а куда не ходить….. чем существенно сэкономила нам время и деньги )) Она очень много знает и может развернуто ответить практически на любой вопрос, связанный с Малайзией, поэтому время проходит очень интересно….. В общем, рекомендуем! Если вы соберетесь в Куала-Лумпур обязательно свяжитесь с Галиной и она распланирует ваш отдых именно так, что бы было интересно именно вам. Всем хорошего отдыха где бы то ни было!

Отзыв на: Река светлячков в Куала-Селангоре Р Руслан 5 Все было отлично, понятно, весело. Гид знает город и знает много интересных нюансов жизни. На все свои вопросы зачасутю экономико-географические и исторические, мы получили ответы. Мы остались довольны. Единственное что, на фото экскурсии сверчки в воде, а в жизни они на деревьях. В общем и целом, программу сверчков вообще можно было исключить. Бату и обезьяны понравились больше.

Отзыв на: Автомобильная прогулка по Куала-Лумпуру G Georgy 5 Очень неплохая обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру с Галиной 9 февраля 2020. Программу, описанную на сайте Трипстера, мы выполнили. К сожалению, концовка экскурсии, которая пришлась на Путраджайю, была омрачена ливнем, из-за чего значительно ухудшилась видимость с обзорной площадки, и плюс мы уже промокли и не смогли подойти близко ко всем объектам, к которым собирались. Конечно, экскурсия не охватывает всех красивых мест в Куала-Лумпуре. Хотя бы уже потому, что расстояния между ними довольно большие. А организация дорожного движения очень не простая. И порой чтобы проехать на соседнюю улицу, нужно хорошо покружить. И при этом город не дружелюбен для пешеходов, в некоторых местах есть только проезжая часть и нет тротуаров. Но думаю, что основные места, которые, что называется must see, мы всё же посетили. Поэтому оценка 5 звёзд.

Отзыв на: Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром О Ольга 5 Огромнейшее спасибо Татьяне, она не только очень профессиональный гид, но и прекрасный человек, уникальный собеседник! Мы двоем с сынишкой проверили чудесный день в Куала-Лумпур, Татьяна учла все наши пожелания и предпочтения в еде, в интересах по местам для посещений, рассказала об особенностях страны, в такой краткий срок затронув все исторические аспекты, национальные особенности! Благодарим и рекомендуем Татьяну тем, кто собирается семьёй или один, в компании друзей или даже группой! Очень пунктуальна и внимательна! Татьяна, до новых встреч! Спасибо вам!

Отзыв на: Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру Е Елена 5 17февраля у нас была индивидуальная экскурсия с гидом Юлией. Она нас забрала с отеля на личном автомобиле и 3, 5 часа провели вместе История образования государства (королевский дворец), место слияния рек, откуда берет свое начало город китайский храм, мечеть, индуиский храм, площадь Независимости и конечно центральный рынок. Конечно много нового, интересного, Юля нам на карте отметила маршруты, какие мы выбрали и как к этим местам добраться. А ещё самое главное, у нас большие проблемы с английским языком, Юля помогла нам вызвать такси, ездили в пещеры Бату и в аэропорт. Всем рекомендую

Отзыв на: Автомобильная прогулка по Куала-Лумпуру A Andrei 5 Всё было отлично 👍