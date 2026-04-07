Индивидуальная
до 4 чел.
Малайзия с нуля: Куала-Лумпур, Бату Кейвс и Путраджайя
Всё самое главное за один день
Сегодня в 16:00
10 авг в 10:30
от €160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Куала-Лумпур - город мечты
Путешествие по Куала-Лумпуру подарит вам незабываемые впечатления: от величественных храмов до современных небоскрёбов, каждый момент будет особенным
Начало: По договорённости с организатором
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру
Познакомьтесь с уникальным многонациональным Куала-Лумпуром! Узнайте о культуре, истории и современной жизни города на индивидуальной экскурсии
Начало: Отель в Куала Лумпуре
Завтра в 18:00
10 авг в 14:30
от €150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Сердце Малайзии - Куала-Лумпур
Откройте для себя исторический центр Куала-Лумпура и Китайский квартал. Увидьте, как сочетается британское наследие с мультикультурной атмосферой
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
от €250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
Погрузитесь в волшебство Малайзии: от заката на форте Мелавати до реки, где тысячи светлячков создают сказочную атмосферу
Сегодня в 17:00
Завтра в 18:00
от €225 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром
Приехали в Куала-Лумпур? За 4 часа вы узнаете столицу Малайзии, посетите башни Петронас, пещеры Бату и попробуете местные вкусности
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от €170 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Пещеры Бату, река светлячков и серебристые обезьяны за 1 день
Приглашаем на увлекательное путешествие по окрестностям Куала-Лумпура, где вас ждут невероятные открытия и встречи с удивительными животными
Сегодня в 16:00
Завтра в 22:00
от €250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Серебристые обезьяны и река светлячков - из Куала-Лумпура на север
Покормить лангуров и сплавиться по романтичным мангровым зарослям
Сегодня в 16:00
10 авг в 16:00
от €250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Секреты Куала-Лумпура: от колониальных кварталов до футуристичных высоток
Прогулка, которая раскрывает душу города через его контрасты
Начало: По договорённости
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €150 за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Из Куала-Лумпура - к дружелюбным лангурам и колониям светлячков
Отправиться в соседний городок за новыми впечатлениями
Начало: У ТЦ Avenue K
Расписание: ежедневно в 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
€130 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
Малакка - крупнейший торговый порт Юго-Восточной Азии, привлекающий архитектурными артефактами и мультикультурной атмосферой
Начало: У вашего отеля в Куала-Лумпуре
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €330 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Куала-Лумпура в город или обратно
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту
Завтра в 07:00
10 авг в 00:00
от €50 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путраджая: город-сказка, город-сад
Увидеть вторую столицу Малайзии и её главные достопримечательности
Начало: В отеле в КЛ
Завтра в 09:00
10 авг в 13:00
от €160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Экзотический Куала-Лумпур - с русскоговорящим гидом
Куала-Лумпур - город контрастов и культур. На нашей экскурсии вы увидите пещеры Бату, башни Петронас и другие знаковые места с русским гидом
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
от €210 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Пещеры Бату, шоколад, фабрики олова и батика
Посетить самую почитаемую индуистскую святыню за пределами Индии и колоритные азиатские производства
Начало: У места вашего проживания в Куала-Лумпуре
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Куала-Лумпур: все краски многоликой столицы Малайзии
Познакомиться с контрастной культурой города через его самые яркие достопримечательности
Начало: У вас в отеле в Куала Лумпур
Завтра в 11:30
10 авг в 09:00
от €150 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Куала-Лумпуром каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: Перед национальной мечетью Масджид Негара
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 авг в 15:15
€35 за человека
-
12%
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборАвторская экскурсия по Куала-Лумпуру + Пещеры Бату
Начало: Отель или оговаривается индивидуально
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$140.80
$160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Из Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам
Открыть для себя места Малайзии, которые не найти в туристических справочниках
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
от €140 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Река светлячков, дружелюбные лангуры и священные пещеры Бату
Отправиться в путешествие по живописным природным и историческим местам близ Куала-Лумпура
Начало: У вас в отеле в городе Куала Лумпур
Сегодня в 21:30
Завтра в 16:00
от €250 за всё до 3 чел.
Групповая
до 15 чел.
Малакка - туристическая жемчужина Малайзии
Окунуться в колониальное прошлое страны на экскурсии из Куала-Лумпура
Начало: У вашего отеля
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
14 авг в 10:00
€160 за человека
Индивидуальная
Влюбиться в Малайзию за 1 день
Яркий Куала-Лумпур, величественные пещеры Бату и волшебная река светлячков
Сегодня в 14:30
Завтра в 11:30
от €380 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Куала-Лумпуром
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: Перед национальной мечетью Масджид Негара
Завтра в 11:30
10 авг в 10:00
от €140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Куала-Лумпур
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям столицы Малайзии
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €115 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Экскурсия по Куала-Лумпуру: контрасты мегаполиса
Куала-Лумпур - город, где история и современность живут бок о бок. Погрузитесь в его атмосферу, открывая для себя уникальные места и культуры
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
от €190 за человека
Индивидуальная
Трансфер из аэропорта в Куала-Лумпур
Комфортная поездка из аэропорта в любую точку города или обратно
Сегодня в 12:30
Завтра в 00:30
от €50 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Порт Диксон - отдых у моря рядом с Куала-Лумпуром
Пляжи, маяк и вечерний бриз Малаккского пролива
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 17:30
Завтра в 14:30
от €180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путраджайя - «вторая столица» Малайзии
Путраджайя впечатлит вас технологичной архитектурой и главными достопримечательностями. Узнайте, почему здесь находится резиденция администрации страны
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от €190 за всё до 10 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
«Гентинг Хайлендс» - город в облаках над Куала-Лумпуром
Отправиться к горному курорту, храму и развлекательному комплексу
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
от €200
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Куала-Лумпур - к дружелюбным обезьянкам и реке светлячков
Подружиться с лангурами и полюбоваться природным шоу
Начало: У вас в отеле в Кула Лумпур
10 авг в 17:00
11 авг в 17:00
от €200 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Н
Дата посещения: 23 мар 2026
С нетерпением ждали экскурсию в Малакку. И ожидания нас не обманули. Поездка, состоявшаяся 23 марта 2026 года, оказалась великолепной. Юлия
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Забрал у отеля во время.
Комфортный автомобиль.
В автомобиле вода для гостей.
На все вопросы отвечал достаточно грамотно.
Дал хорошие рекомендации по шопингу и локациям в Куала Лумпуре для посещения.
Комфортный автомобиль.
В автомобиле вода для гостей.
На все вопросы отвечал достаточно грамотно.
Дал хорошие рекомендации по шопингу и локациям в Куала Лумпуре для посещения.
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Анна, отличный экскурсовод и приятный человек. Рассказала нам всё, что нас интересовало и то, что было предусмотрено программой. Нам с
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гид Яна просто супер, были всей семьёй- понравилось и взрослым и детям! много узнали об истории города и традициях
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Мы с женой были в Куала-Лумпур впервые, наши друзья уже многократно. Но экскурсия, которую провел нам Артур, понравилась всем.
Начнем с
Начнем с
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Е
Спасибо Инне за интересную экскурсию!
Видно, что она давно живет в Куала-Лумпуре, знает и искренне любит этот город. Мы побывали в
Видно, что она давно живет в Куала-Лумпуре, знает и искренне любит этот город. Мы побывали в
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Большое спасибо Инне за интересную экскурсию по КЛ. Несмотря на наши ограничения по времени, мы успели посмотреть ключевые места столицы Малайзии, сделать много фотографий. Инна порекомендовала вкусный ресторан для ужина.
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Огромное спасибо Кемалу за интересную и познавательную экскурсию! Очень предупредительный молодой человек, прекрасно знающий маршрут и всегда готовый, если у
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замечательная экскурсия! очень интересная и познавательная! знание истории, быта, устройства жизни, речь и доброжелательность экскурсовода выше всяких похвал!!! кроме того поездка была очень комфортной! выбирайте Константина- не пожалеете!
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И
Спасибо огромное Юлии за отлично организованную экскурсию.
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Всего 1164 отзыва в Куала-Лумпуре
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Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру
Самые популярные экскурсии в Куала-Лумпуре
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Сейчас в Куала-Лумпуре можно забронировать 74 экскурсии от 7 до 600 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1164 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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