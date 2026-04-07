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гостя возникли какие-то желания, помимо экскурсионной программы помочь, подсказать, предложить свой вариант решения проблемы. 19 июля заказал экскурсию «Порт Диксон — отдых у моря рядом с Куала-Лумпуром». Так получилось, что день у меня оказался свободным и я его решил занять, обратившись в Трипстер. Не пожалел нисколько. Всё успел: искупаться в море, пообедать, осмотреть предлагаемые экскурсионной программой достопримечательности, да ещё посетить несколько торговых лавок, чтобы не возвращаться в отель с пустыми руками. Плюс ещё в том, что Кемал согласился перенести экскурсию с 14.30 (по графику) на 10.00. Мне было так удобнее. В результате я получил насыщенный экскурсионный день вместо самостоятельного шатания по улицам Куала Лумпура, которое мне, кстати, предстояло уже на следующий день, только уже с гидом от принимающей стороны.