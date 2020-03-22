Все экскурсии в Куала-Лумпуре
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Куала-Лумпуре – доступно 19 экскурсий на 2021 год, 115 ⭐ отзывов, цены от $43. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Куала-Лумпуре почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Малайзии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
3ч
$75
за 1 чел.
по договоренности
3ч
$43
за 1 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
10ч
€170
за 1-6 чел.
Куала-Лумпур, пещеры Бату и река светлячков за один день
Познакомиться с современным мегаполисом и восхититься красотой тропической природы за один день
Индивидуальная экскурсия
12ч
$406
за 1 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
4ч
€100
за 1-10 чел.
Краски пещер Бату
Посетить знаменитые индуистские пещеры и приготовить шоколад своими руками
Индивидуальная экскурсия
6ч
$239
за 1 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
4ч
€110
за 1-10 чел.
Знакомство с многогранным Куала-Лумпуром
Увидеть главное в городе контрастов, познать его жизнь и побывать в пещерах Бату в авто-путешествии
Индивидуальная экскурсия
4ч
$140
за 1 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
€130
за 1-6 чел.
Автомобильная прогулка по Куала-Лумпуру
Проехать по историческим и современным районам города, погружаясь в его самобытную культуру
Индивидуальная экскурсия
4ч
$138
за 1 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€108
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру
Открыть историю и колорит столицы Малайзии
Индивидуальная экскурсия
3ч
$129
за 1 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
6ч
€130
за 1-6 чел.
Река светлячков в Куала-Селангоре
Посетить пещерный храм Бати, покормить с рук серебристых лангуров и увидеть тысячи светлячков!
Индивидуальная экскурсия
9ч
$273
за 1 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
$268
за 1 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
5ч
$180
за 1 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
$150
за 1 чел.
по договоренности
Индивидуальный трансфер
2ч
$54
за 1 чел.
в любое время по договоренности
Индивидуальная экскурсия
$350
за 1 чел.
Полет на 4-х местном самолете вокруг Куала Лумпура
Куала Лумпур с высоты птичьего полета
Просьба бронировать экскурсию минимум за 3-4 дня до желаемой даты!
Последние отзывы «Экскурсии Куала-Лумпура»
- ААлександр22 марта 2020Галина молодец очень хорошо провела наше путешествие по Куалу-Лумпуру. Сообщила нам о том, что страна закрывается для туристов и помогла нам во взаимодействии с авиакомпанией.
- ННаталия17 марта 2020Наша экскурсия с гидом Галиной была очень увлекательной и интересной. Кроме информации, которая касалась темы экскурсии, Галина отвечала на все интересующие нас вопросы. Кормление обезьян было незабываемым, а вот светлячки вечером были классным релаксом. Дополнительно по нашей просьбе посетили Путраджайю. Также по нашей просьбе Галина организовала в другой день нам экскурсию на чайные плантации Кемерон (экскурсию проводил англоязычный гид малайзиец Метью). Рекомендую однозначно и светлячки с Галиной и Кемерон с Метью. Спасибо за отлично проведенное время и массу положительных эмоций!
- ЕЕвгения16 марта 2020Чудесная экскурсия с замечательной девушкой Галиной! Галина забирала нас на машине из отеля и увезла в закат)))) Красивая экскурсия по удивительным храмам (Индийский храм из розового мрамора - это любовь с первого взгляда. ) и живописной природе заканчивается вечерней прогулкой по реке, которую со всех сторон освещают светлячки. Удивительное сочетание тишины, звездного неба и мерцания светлячков. После Куала-Лумпура, современного мегаполиса, полного стекла и бетона, такой умиротворяющий контраст дает отдохнуть и голове и душе. Спасибо большое Галине за хорошее время! Обязательно вернемся!
- ИИгорь16 марта 2020Добрый день. Ездили с женой в Куала-Лумпур, так как мы первый раз в Малайзию. Договорились о встрече и два дня Галина показывала нам город. Сама Галина оказалась очень приятной молодой девушкой, она уже очень давно живет в Малайзии и очень много знает о самом городе, стране, жителях, обычаях и т. д. Очень понравилось то, что она не грузит обычной туристической фигней, которую перестаешь воспринимать через пол часа она компактно проводит экскурсию по городу и рассказывала в основном только то чем именно МЫ заинтересовались, что было приятно и необычно. У Галины есть машина, что немаловажно для передвижения в мегаполисе. В первый день мы ездили на телевышку, в древний индийский и китайский храм, про сами места рассказывать не буду, но добраться туда самим очень затруднительно, так как мы не знаем город да и самих этих мест тоже. Во второй день мы ездили за город, это потрясающий розовый храм, пещеры ну и незабываемое зрелище река светлячков! Про сами места можно посмотреть и почитать в инете. Понравилось то, что Галина корректировала свои маршруты, согласно нашим интересам, не грузила какими-то избитыми туристическими местами, в которые можно пойти самому, не подгоняла по времени. Кроме самого приятного времяпровождения, она подсказала нам куда лучше пойти самим, а куда не ходить….. чем существенно сэкономила нам время и деньги )) Она очень много знает и может развернуто ответить практически на любой вопрос, связанный с Малайзией, поэтому время проходит очень интересно….. В общем, рекомендуем! Если вы соберетесь в Куала-Лумпур обязательно свяжитесь с Галиной и она распланирует ваш отдых именно так, что бы было интересно именно вам. Всем хорошего отдыха где бы то ни было!
- РРуслан11 марта 2020Все было отлично, понятно, весело. Гид знает город и знает много интересных нюансов жизни. На все свои вопросы зачасутю экономико-географические и исторические, мы получили ответы. Мы остались довольны. Единственное что, на фото экскурсии сверчки в воде, а в жизни они на деревьях. В общем и целом, программу сверчков вообще можно было исключить. Бату и обезьяны понравились больше.
- GGeorgy22 февраля 2020Очень неплохая обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру с Галиной 9 февраля 2020. Программу, описанную на сайте Трипстера, мы выполнили. К сожалению, концовка экскурсии, которая пришлась на Путраджайю, была омрачена ливнем, из-за чего значительно ухудшилась видимость с обзорной площадки, и плюс мы уже промокли и не смогли подойти близко ко всем объектам, к которым собирались. Конечно, экскурсия не охватывает всех красивых мест в Куала-Лумпуре. Хотя бы уже потому, что расстояния между ними довольно большие. А организация дорожного движения очень не простая. И порой чтобы проехать на соседнюю улицу, нужно хорошо покружить. И при этом город не дружелюбен для пешеходов, в некоторых местах есть только проезжая часть и нет тротуаров. Но думаю, что основные места, которые, что называется must see, мы всё же посетили. Поэтому оценка 5 звёзд.
- Отзыв на: Знакомство с многогранным Куала-ЛумпуромООльга20 февраля 2020Огромнейшее спасибо Татьяне, она не только очень профессиональный гид, но и прекрасный человек, уникальный собеседник! Мы двоем с сынишкой проверили чудесный день в Куала-Лумпур, Татьяна учла все наши пожелания и предпочтения в еде, в интересах по местам для посещений, рассказала об особенностях страны, в такой краткий срок затронув все исторические аспекты, национальные особенности! Благодарим и рекомендуем Татьяну тем, кто собирается семьёй или один, в компании друзей или даже группой! Очень пунктуальна и внимательна! Татьяна, до новых встреч! Спасибо вам!
- Отзыв на: Обзорная экскурсия по Куала-ЛумпуруЕЕлена19 февраля 202017февраля у нас была индивидуальная экскурсия с гидом Юлией. Она нас забрала с отеля на личном автомобиле и 3, 5 часа провели вместе История образования государства (королевский дворец), место слияния рек, откуда берет свое начало город китайский храм, мечеть, индуиский храм, площадь Независимости и конечно центральный рынок. Конечно много нового, интересного, Юля нам на карте отметила маршруты, какие мы выбрали и как к этим местам добраться. А ещё самое главное, у нас большие проблемы с английским языком, Юля помогла нам вызвать такси, ездили в пещеры Бату и в аэропорт. Всем рекомендую
- AAndrei5 февраля 2020Всё было отлично 👍
- Отзыв на: Обзорная экскурсия по Куала-ЛумпуруООльга26 января 2020Спасибо Юлии за экскурсию, она уделила нам больше запланированного времени. Экскурсия прошла и пешком и на юлином автомобиле. Побывали во многих интересных местах Куала-Лумпура. Единственное, на что по нашему мнению стоило бы обратить внимание - это наполнение экскурсии большим количеством исторических фактов.