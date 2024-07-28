6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пещеры Бату, река светлячков и лангуры: незабываемое приключение за 1 день
Приглашаем на увлекательное путешествие по окрестностям Куала-Лумпура, где вас ждут невероятные открытия и встречи с удивительными животными
Завтра в 16:00
8 авг в 16:00
€250 за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
Малакка - крупнейший торговый порт Юго-Восточной Азии, привлекающий архитектурными артефактами и мультикультурной атмосферой
Начало: У вашего отеля в Куала-Лумпуре
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
€280 за всё до 3 чел.
6.5 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Треккинг к водопаду Чилинг - в мини-группе
Путешествие к водопаду Чилинг в мини-группе. Насладитесь видами древних лесов и купанием в горных реках
Начало: У торгового центра KLCC
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
€50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААйгуль28 июля 2024Юлия провела нам прекрасную экскурсию в Малакку. Это совершенно особенный городок - живой, колоритный, с богатой историей, аутентичными домиками вдоль
- ЮЮлия9 апреля 2024Мы были в феврале с Татьяной на экскурсии, очень понравилось, она сделала незабываемым наш отдых и помогла в одном их
- DDENIS13 марта 2024Очень интересная и увлекательная экскурсия для тех, кто хочет узнать Малайзию не только по Куала-Лумпуру. Обязательно рекомендуем всем!!! Юлия прекрасно, интересно и подробно рассказывает, отлично ведет машину и вообще не замечаешь, как пролетело время экскурсии! Очень здорово!
- ССветлана25 января 2024Были в Малайзии 3 дня. Очень хотелось увидеть какой-нибудь город кроме Куала-Лумпура. Выбор пал на Малакку. Все очень понравилось. Этот город богат историей. А также очень колоритен. Небольшое пожелание - добавить в экскурсию выход на набережную Малакского пролива.
- ИИрина6 ноября 2023Брали экскурсию с Татьяной к светлячкам. Очень понравилась организация. Завезли кроме программы в хороший рыбный ресторан в деревне. Светлячков было много, еще увидели светящийся планктон. Очень интересный материал, изложен легко и увлекательно. Рекомендуем. Не раздумывайте!)
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Однодневные»
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