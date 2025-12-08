Описание экскурсииУдивительный Пенанг – остров, штат, глубоководный порт и крупнейший торговый центр Малайзии. Удивительный Пенанг – остров, штат, глубоководный порт и крупнейший торговый центр Малайзии. Столица штата Джорджтаун целиком внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. У города богатая история британского правления, здесь сочетаются колониальные палландианские здания, поселения на воде, огромное количество уличного искусства, китайская культура, невероятные храмы, и конечно же, вкуснейшая еда! Ведь Пенанг считается столицей еды Малайзии! На моей экскурсии Вы вкусите все разнообразие Пенанга. Мы с Вами прогуляемся по самобытным улочкам, посетим клановые пристани, самый красивый китайский храм во всей Малайзии Кек Лок Си и многое другое! Пенанг не оставит Вас равнодушными! ❕Есть несколько вариантов: 🔷 1. Экскурсия по Пенангу. Если ВЫ УЖЕ НАХОДИТЕСЬ НА ПЕНАНГЕ. Мы забираем Вас с круизного лайнера или из Вашего отеля и начинаем экскурсию. Продолжительность экскурсии 6-7 часов. Начало: 9-10 утра. 🔷 2. Экскурсия по Пенангу + трансфер из Куала-Лумпура и обратно. Если ВЫ НАХОДИТЕСЬ В КУАЛА-ЛУМПУРЕ. Мы забираем Вас из отеля и вместе отправляемся на Пенанг. Проводим экскурсию, затем возвращаемся обратно в Куала-Лумпур. Продолжительность самой экскурсии 6-7 часов. Выезжаем: в 5-6 часов утра. Дорога в одну сторону занимает 5 часов. Что входит в тур: 1. Билеты на наклонный подъёмник в китайском храме. 2. Посещение самых популярных мест. 3. Интереснейшая информация и советы от опытного русскоязычного гида. 4. Комфортный автомобиль с кондиционером, на котором заберём Вас из отеля или из указанного Вами места и доставим обратно. 5. Вода. 6. Зонты. 7. Остановка на обед/ужин в проверенном месте с самобытной кухней или в кафе, ресторане на Ваш выбор (стоимость обеда не включена в тур). В программе: 1. Невероятный Китайский храм "высшего блаженства" Кек Лок Си, перемещаться по которому мы будем на специальном наклонном подъёмнике. 2. Мемориальная башня королевы Виктории. Фонтан Пенанг. Крикетное поле. Городская ратуша Сити Холл. Набережная. 3. Форт Корнуоллис. Самая первая постройка британцев на территории Малайзии. 4. Англиканская церковь Святого Георгия. 5. Поселения на воде Clan Jetties. 6. Пёстрая и колоритная Армянская улица. Мечеть Капитана Келинга.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Обговаривается лично
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.