Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Денис Ваш гид в Куала-Лумпуре Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 7 часов Размер группы 1-5 человек $900 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Удивительный Пенанг – остров, штат, глубоководный порт и крупнейший торговый центр Малайзии. Удивительный Пенанг – остров, штат, глубоководный порт и крупнейший торговый центр Малайзии. Столица штата Джорджтаун целиком внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. У города богатая история британского правления, здесь сочетаются колониальные палландианские здания, поселения на воде, огромное количество уличного искусства, китайская культура, невероятные храмы, и конечно же, вкуснейшая еда! Ведь Пенанг считается столицей еды Малайзии! На моей экскурсии Вы вкусите все разнообразие Пенанга. Мы с Вами прогуляемся по самобытным улочкам, посетим клановые пристани, самый красивый китайский храм во всей Малайзии Кек Лок Си и многое другое! Пенанг не оставит Вас равнодушными! ❕Есть несколько вариантов: 🔷 1. Экскурсия по Пенангу. Если ВЫ УЖЕ НАХОДИТЕСЬ НА ПЕНАНГЕ. Мы забираем Вас с круизного лайнера или из Вашего отеля и начинаем экскурсию. Продолжительность экскурсии 6-7 часов. Начало: 9-10 утра. 🔷 2. Экскурсия по Пенангу + трансфер из Куала-Лумпура и обратно. Если ВЫ НАХОДИТЕСЬ В КУАЛА-ЛУМПУРЕ. Мы забираем Вас из отеля и вместе отправляемся на Пенанг. Проводим экскурсию, затем возвращаемся обратно в Куала-Лумпур. Продолжительность самой экскурсии 6-7 часов. Выезжаем: в 5-6 часов утра. Дорога в одну сторону занимает 5 часов. Что входит в тур: 1. Билеты на наклонный подъёмник в китайском храме. 2. Посещение самых популярных мест. 3. Интереснейшая информация и советы от опытного русскоязычного гида. 4. Комфортный автомобиль с кондиционером, на котором заберём Вас из отеля или из указанного Вами места и доставим обратно. 5. Вода. 6. Зонты. 7. Остановка на обед/ужин в проверенном месте с самобытной кухней или в кафе, ресторане на Ваш выбор (стоимость обеда не включена в тур). В программе: 1. Невероятный Китайский храм "высшего блаженства" Кек Лок Си, перемещаться по которому мы будем на специальном наклонном подъёмнике. 2. Мемориальная башня королевы Виктории. Фонтан Пенанг. Крикетное поле. Городская ратуша Сити Холл. Набережная. 3. Форт Корнуоллис. Самая первая постройка британцев на территории Малайзии. 4. Англиканская церковь Святого Георгия. 5. Поселения на воде Clan Jetties. 6. Пёстрая и колоритная Армянская улица. Мечеть Капитана Келинга.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату