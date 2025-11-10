Вы отправитесь к трём островам, полным природных чудес. Посетите живописное озеро с пресной водой и услышите удивительную легенду. Увидите, как орлы охотятся за рыбой. И насладитесь отдыхом на райских пляжах.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание водной прогулки
Остров Даянг Бунтинг — второй по величине остров архипелага Лангкави. Его название переводится с малайского как «беременная дева», и здесь есть пресноводное озеро Беременной девы — живописное, окружённое густыми джунглями. Вы услышите увлекательную легенду, связанную с этим местом.
Остров Синга Бесар знаменит возможностью наблюдать за орлами, стремительно пикирующими в воду в поисках рыбы. Здесь можно понаблюдать за грациозными птицами, игривыми макаками и другими животными.
Остров Берас Басах — райский уголок с белоснежными пляжами и бирюзовой водой. Это место идеально для купания и беззаботного отдыха.
Организационные детали
- От вашего отеля до причала едем на автомобиле Toyota Innova
- По воде передвигаемся на удобной лодке
- Выходим на островах Даянг Бунтинг и Берас Басах
- Возьмите с собой принадлежности для купания
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Санжар — ваш гид на Лангкави
Меня зовут Санжар! Я проживаю на прекрасном острове Лангкави в Малайзии больше 20 лет. Моя жизнь здесь тесно связана с туризмом — я работаю гидом, проводя путешественников по этому удивительномуЗадать вопрос
Похожие экскурсии из Лангкави
Водная прогулка
На моторной лодке по природному заповеднику Килим
Прикоснуться к миру дикой природы Лангкави в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€245 за всё до 2 чел.