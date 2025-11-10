Мои заказы

Путешествие по островам Лангкави

В программе - дикая природа, потрясающие пейзажи и белоснежный песок
Вы отправитесь к трём островам, полным природных чудес. Посетите живописное озеро с пресной водой и услышите удивительную легенду. Увидите, как орлы охотятся за рыбой. И насладитесь отдыхом на райских пляжах.
Путешествие по островам Лангкави
Путешествие по островам Лангкави
Путешествие по островам Лангкави
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Описание водной прогулки

Остров Даянг Бунтинг — второй по величине остров архипелага Лангкави. Его название переводится с малайского как «беременная дева», и здесь есть пресноводное озеро Беременной девы — живописное, окружённое густыми джунглями. Вы услышите увлекательную легенду, связанную с этим местом.

Остров Синга Бесар знаменит возможностью наблюдать за орлами, стремительно пикирующими в воду в поисках рыбы. Здесь можно понаблюдать за грациозными птицами, игривыми макаками и другими животными.

Остров Берас Басах — райский уголок с белоснежными пляжами и бирюзовой водой. Это место идеально для купания и беззаботного отдыха.

Организационные детали

  • От вашего отеля до причала едем на автомобиле Toyota Innova
  • По воде передвигаемся на удобной лодке
  • Выходим на островах Даянг Бунтинг и Берас Басах
  • Возьмите с собой принадлежности для купания

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Санжар
Санжар — ваш гид на Лангкави
Меня зовут Санжар! Я проживаю на прекрасном острове Лангкави в Малайзии больше 20 лет. Моя жизнь здесь тесно связана с туризмом — я работаю гидом, проводя путешественников по этому удивительному
читать дальше

уголку мира. Обожаю показывать своим гостям все самые интересные и скрытые места Лангкави: его потрясающие пляжи, природные парки, водопады и культурные достопримечательности. Стараюсь делиться не только фактами, но и местными историями, чтобы мои путешественники могли по-настоящему почувствовать атмосферу этого места. Будь то знакомство с природой, культурой или местной кухней — я стремлюсь сделать каждую экскурсию уникальной и запоминающейся. Моё главное удовольствие — видеть, как люди наслаждаются тем, что я показываю, и как они открывают для себя новые стороны Лангкави. Буду рад стать вашим гидом!

Задать вопрос

Похожие экскурсии из Лангкави

На моторной лодке по природному заповеднику Килим
4.5 часа
29 отзывов
Водная прогулка
На моторной лодке по природному заповеднику Килим
Прикоснуться к миру дикой природы Лангкави в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€245 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий на Лангкави. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Лангкави