Вы отправитесь к трём островам, полным природных чудес. Посетите живописное озеро с пресной водой и услышите удивительную легенду. Увидите, как орлы охотятся за рыбой. И насладитесь отдыхом на райских пляжах.

Описание водной прогулки

Остров Даянг Бунтинг — второй по величине остров архипелага Лангкави. Его название переводится с малайского как «беременная дева», и здесь есть пресноводное озеро Беременной девы — живописное, окружённое густыми джунглями. Вы услышите увлекательную легенду, связанную с этим местом.

Остров Синга Бесар знаменит возможностью наблюдать за орлами, стремительно пикирующими в воду в поисках рыбы. Здесь можно понаблюдать за грациозными птицами, игривыми макаками и другими животными.

Остров Берас Басах — райский уголок с белоснежными пляжами и бирюзовой водой. Это место идеально для купания и беззаботного отдыха.

Организационные детали