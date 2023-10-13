Прикоснуться к миру дикой природы Лангкави в комфортном формате
Приглашаю вместе исследовать знаменитый заповедник Килим! Экскурсия не предполагает хайкинг по джунглям и прогулки по жаре — она подойдёт путешественникам всех возрастов.
Мы будем передвигаться на индивидуальной моторной лодке с тентом, наслаждаться речными пейзажами с мангровыми зарослями и наблюдать за местными обитателями.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Рассказы о ландшафте и природе острова
Лангкави — отдельная удивительная экосистема. Я расскажу о формировании горных пород на острове, древних известняках и секретах выживания тропических деревьев, растущих прямо на скалах. О системе приливов и отливов, их влиянии на солёность воды и состав почвы. Вы узнаете, каким образом мангровые деревья приспособились к жизни в солёной воде, какую роль в природе они выполняют и почему так важно сохранять их популяцию на земле.
Знакомство с обитателями заповедника
Вы понаблюдаете с лодки за морскими орланами — символами острова — и раскроете особенности их выживания, размножения и питания. А также прикоснётесь к удивительному миру водоплавающих макак-крабоедов, выходящих на мангровый ил на отливе в поисках пропитания. Возможно, кто-то из них придёт к нам на лодку за вкусняшкой! Кроме того, мы сделаем остановку в пещере с летучими мышами. Пройдём по ней с фонариками и рассмотрим её обитателей.
Карстовые скалы, Крокодиловая пещера, рыбная ферма и не только
Пройдя на лодке через известняковую Крокодиловую пещеру, мы отправимся в сторону открытого моря. Вы увидите с воды древние карстовые скалы, дикие пляжи и тайский архипелаг Ко Аданг. В завершение мы высадимся на плавучей рыбной ферме, где я покажу вам различных обитателей Андаманского моря: мангрового ската, акулу-няньку, шустрого тунца и групера. Также на ферме вас ждёт вкусный обед: рис, курица с соевым соусом, овощи и свежайший сибас на гриле.
Организационные детали
- В стоимость всё включено: трансфер из вашего отеля в порт и обратно, прогулка на моторной лодке, обед на рыбной ферме
- По запросу я могу организовать экскурсию для большего числа людей. Стоимость уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.