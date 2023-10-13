Лангкави — это не только пальмы, море и белоснежный песок. Приглашаю вместе исследовать знаменитый заповедник Килим! Экскурсия не предполагает хайкинг по джунглям и прогулки по жаре — она подойдёт путешественникам всех возрастов. Мы будем передвигаться на индивидуальной моторной лодке с тентом, наслаждаться речными пейзажами с мангровыми зарослями и наблюдать за местными обитателями.

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Описание

Что вас ожидает

Рассказы о ландшафте и природе острова

Лангкави — отдельная удивительная экосистема. Я расскажу о формировании горных пород на острове, древних известняках и секретах выживания тропических деревьев, растущих прямо на скалах. О системе приливов и отливов, их влиянии на солёность воды и состав почвы. Вы узнаете, каким образом мангровые деревья приспособились к жизни в солёной воде, какую роль в природе они выполняют и почему так важно сохранять их популяцию на земле.

Знакомство с обитателями заповедника

Вы понаблюдаете с лодки за морскими орланами — символами острова — и раскроете особенности их выживания, размножения и питания. А также прикоснётесь к удивительному миру водоплавающих макак-крабоедов, выходящих на мангровый ил на отливе в поисках пропитания. Возможно, кто-то из них придёт к нам на лодку за вкусняшкой! Кроме того, мы сделаем остановку в пещере с летучими мышами. Пройдём по ней с фонариками и рассмотрим её обитателей.

Карстовые скалы, Крокодиловая пещера, рыбная ферма и не только

Пройдя на лодке через известняковую Крокодиловую пещеру, мы отправимся в сторону открытого моря. Вы увидите с воды древние карстовые скалы, дикие пляжи и тайский архипелаг Ко Аданг. В завершение мы высадимся на плавучей рыбной ферме, где я покажу вам различных обитателей Андаманского моря: мангрового ската, акулу-няньку, шустрого тунца и групера. Также на ферме вас ждёт вкусный обед: рис, курица с соевым соусом, овощи и свежайший сибас на гриле.

Организационные детали