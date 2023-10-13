На моторной лодке по природному заповеднику Килим

Прикоснуться к миру дикой природы Лангкави в комфортном формате

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Лангкави — это не только пальмы, море и белоснежный песок.

Приглашаю вместе исследовать знаменитый заповедник Килим! Экскурсия не предполагает хайкинг по джунглям и прогулки по жаре — она подойдёт путешественникам всех возрастов.

Мы будем передвигаться на индивидуальной моторной лодке с тентом, наслаждаться речными пейзажами с мангровыми зарослями и наблюдать за местными обитателями.
На моторной лодке по природному заповеднику Килим
На моторной лодке по природному заповеднику Килим
На моторной лодке по природному заповеднику Килим
На моторной лодке по природному заповеднику Килим
На моторной лодке по природному заповеднику Килим
На моторной лодке по природному заповеднику Килим
На моторной лодке по природному заповеднику Килим
Ближайшие даты:
13
окт
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Рассказы о ландшафте и природе острова

Лангкави — отдельная удивительная экосистема. Я расскажу о формировании горных пород на острове, древних известняках и секретах выживания тропических деревьев, растущих прямо на скалах. О системе приливов и отливов, их влиянии на солёность воды и состав почвы. Вы узнаете, каким образом мангровые деревья приспособились к жизни в солёной воде, какую роль в природе они выполняют и почему так важно сохранять их популяцию на земле.

Знакомство с обитателями заповедника

Вы понаблюдаете с лодки за морскими орланами — символами острова — и раскроете особенности их выживания, размножения и питания. А также прикоснётесь к удивительному миру водоплавающих макак-крабоедов, выходящих на мангровый ил на отливе в поисках пропитания. Возможно, кто-то из них придёт к нам на лодку за вкусняшкой! Кроме того, мы сделаем остановку в пещере с летучими мышами. Пройдём по ней с фонариками и рассмотрим её обитателей.

Карстовые скалы, Крокодиловая пещера, рыбная ферма и не только

Пройдя на лодке через известняковую Крокодиловую пещеру, мы отправимся в сторону открытого моря. Вы увидите с воды древние карстовые скалы, дикие пляжи и тайский архипелаг Ко Аданг. В завершение мы высадимся на плавучей рыбной ферме, где я покажу вам различных обитателей Андаманского моря: мангрового ската, акулу-няньку, шустрого тунца и групера. Также на ферме вас ждёт вкусный обед: рис, курица с соевым соусом, овощи и свежайший сибас на гриле.

Организационные детали

  • В стоимость всё включено: трансфер из вашего отеля в порт и обратно, прогулка на моторной лодке, обед на рыбной ферме
  • По запросу я могу организовать экскурсию для большего числа людей. Стоимость уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ