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Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Лангкави – доступно 7 экскурсий на 2021 год, цены от €4.22. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Лангкави почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Малайзии на 📅 декабрь, январь и февраль