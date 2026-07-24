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Экскурсии на Лангкави

Найдено 15 экскурсий на Лангкави на русском языке, цены от €15. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
На моторной лодке по природному заповеднику Килим
На лодке
4.5 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
На моторной лодке по природному заповеднику Килим
Прикоснуться к миру дикой природы Лангкави в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €254 за всё до 2 чел.
Выгодный трансфер в Лангкави
На машине
30 минут
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Лангкави
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €46 за всё до 3 чел.
Путешествие по островам Лангкави
На лодке
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие по островам Лангкави
В программе - дикая природа, потрясающие пейзажи и белоснежный песок
Начало: У вашего отеля
11 авг в 09:30
12 авг в 10:00
от €240 за всё до 2 чел.
Экскурсия по Лангкави с персональным маршрутом (на английском)
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Лангкави с персональным маршрутом (на английском)
Начало: Ваш отель
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
$63 за всё до 5 чел.
Снорклинг на острове Дангли и купание на пляже Пантай-Пасир-Панджанг
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 12 чел.
Снорклинг на острове Дангли и купание на пляже Пантай-Пасир-Панджанг
Начало: СВ44+4МК Лангкави, Кедах, Малайзия
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
$119.50 за всё до 12 чел.
Голубой бассейн и Севен-Уэллс: тропический рай Лангкави
Пешая
5 часов
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Голубой бассейн и Севен-Уэллс: тропический рай Лангкави
Начало: Джалан Телага Туджух, 12, 07100 Лангкави, Кедах, М...
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
$72 за человека
По геопарку Килим на каяках: мангры, скалы и дикая природа
Прогулки на каяках
4 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
По геопарку Килим на каяках: мангры, скалы и дикая природа
Начало: Туристический причал на реке Килим, район Кампунг ...
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
$63 за человека
Прогулка на лодке по мангровым зарослям Килим с обедом
На лодке
5 часов
3 отзыва
Групповая
Прогулка на лодке по мангровым зарослям Килим с обедом
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$48 за человека
По деревням на велосипеде: купание у водопада и десерт
На велосипеде
2.5 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
По деревням на велосипеде: купание у водопада и десерт
Начало: Джалан Танджунг Ру, 163, Айер Хангат, 07000 Лангка...
Завтра в 16:00
12 авг в 16:00
$30 за человека
Круиз на закате в Лангкави: барбекю, море и напитки без ограничений
Круизы
4.5 часа
3 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Круиз на закате в Лангкави: барбекю, море и напитки без ограничений
Начало: Первый этаж яхт-клуба Роял Лангкави, Джалан Дато С...
Завтра в 15:00
10 авг в 15:00
$83.50 за человека
Мангровые леса Лангкави - геопарк Килим, пещеры и орлы
4 часа
Групповая
Мангровые леса Лангкави - геопарк Килим, пещеры и орлы
Начало: Туристический причал на реке Килим, район Кампунг ...
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
$32 за человека
Входной билет в «Подводный мир Лангкави» с подводным туннелем
Билеты
Входной билет в «Подводный мир Лангкави» с подводным туннелем
Начало: 7ПКХ+3СП Лангкави, Кедах, Малайзия
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
$16 за билет
Канатная дорога Лангкави и прогулка по Небесному мосту
Канатная дорога
Групповая
Канатная дорога Лангкави и прогулка по Небесному мосту
Начало: 9МСС+СММ Лангкави, Кедах, Малайзия
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$85 за человека
Лес мечты Лангкави - магическая прогулка среди легенд и света
Билеты
Лес мечты Лангкави - магическая прогулка среди легенд и света
Начало: 9К7Р+ВГ2 Лангкави, Кедах, Малайзия
Расписание: Ежедневно с 19:00 до 00:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$26 за билет
Входной билет в аквапарк Splash Out
Билеты
Входной билет в аквапарк Splash Out
Начало: 8РФВ+337 Куах, Кедах, Малайзия
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
$15 за билет

Последние отзывы на экскурсии

М
На моторной лодке по природному заповеднику Килим
Сегодня были на экскурсии в заповеднике с гидом Валерией! Получили огромное удовольствие. Экскурсия не перегружена, была очень грамотно спланирована, не
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было усталости. Было очень интересно слушать рассказ Валерии, очень много получили информации, на все вопросы Валерия ответила. Несмотря на дождик, очень комфортно передвигаться на лодке. Мангровые заросли с одной стороны очень захватывают, с другой стороны поражаешься, как все грамотно природой устроено. Общение с обезьянками отдельное удовольствие. Пещеры с их населением тоже не оставляют путешественников равнодушными. Обед был очень вкусным, а рассказ про паб - очень познавательным. Получили огромное удовольствие, замечательно провели время

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Г
На моторной лодке по природному заповеднику Килим
Отличная экскурсия на моторной лодке по заповеднику Килим. Дикая природа, мангровые заросли, смешные обезьянки. При этом никакого экстрима. Идеально подходит семьям с детьми. Гид Валерия очень интересно рассказывает и прекрасно знает тему.
Отличная экскурсия на моторной лодке по заповеднику Килим. Дикая природа, мангровые заросли, смешные обезьянки. При этом
Отличная экскурсия на моторной лодке по заповеднику Килим. Дикая природа, мангровые заросли, смешные обезьянки. При этом
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Д
На моторной лодке по природному заповеднику Килим
Очень интересная, насыщенная, и при этом комфортная экскурсия!
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Зотова
На моторной лодке по природному заповеднику Килим
рекомендую экскурсию!
очень красивое место!
комфортно добрались, все четко организовано, подробный и живой рассказ. Валерия максимально внимательна. обращает внимание на детали. все прошло замечательно
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М
Выгодный трансфер в Лангкави
Больше года пользуюсь, всегда была довольна. Разные варианты использовала, и комфорт и бизнес, каждый раз все четко, автомобили хорошие, водители вменяемые и дружелюбные.
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А
На моторной лодке по природному заповеднику Килим
Валерия замечательный гид! Знает много интересных фактов про флору и фауну, прекрасный собеседник и приятный в общении человек! Рекомендую 100%.
Валерия замечательный гид! Знает много интересных фактов про флору и фауну, прекрасный собеседник и приятный в общении человек! Рекомендую 100%.
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Marina
На моторной лодке по природному заповеднику Килим
это один из лучших годов. Очень человечная, очень вовлеченная, много интересных деталей. огромное спасибо
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Д
Выгодный трансфер в Лангкави
Наш водитель был спуперпрофессионал! Не знаю вышло ли случайно, что и на обратном пути мы ехали вместе с ним -
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огромное ему спасибо. Для меня очень важно, что предварительно можно списаться в чатике, сверить часы, задать вопрос по поводу пробок и не волноваться. Именно тот сервис, где ты понимаешь за что платишь

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Екатерина
На моторной лодке по природному заповеднику Килим
Всё было очень классно, интересно и красиво!
Орлы были как на ладони, а обезьяны практически на ней и были 🤣
Всё было очень классно, интересно и красиво!
Всё было очень классно, интересно и красиво!
Всё было очень классно, интересно и красиво!
Всё было очень классно, интересно и красиво!+1
Всё было очень классно, интересно и красиво!
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А
Выгодный трансфер в Лангкави
Благодарю! все - четко. Автомобили (в обе стороны-разные) соответствуют ожиданиям. Водители ведут себя аккуратно на дороге. Знание русского не оправдалось, но встреча организована была идеально.
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Всего 79 отзывов на Лангкави

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Ответы на вопросы от путешественников по Лангкави

Самые популярные экскурсии на Лангкави
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15:
  1. На моторной лодке по природному заповеднику Килим;
  2. Выгодный трансфер в Лангкави;
  3. Путешествие по островам Лангкави;
  4. Экскурсия по Лангкави с персональным маршрутом (на английском);
  5. Снорклинг на острове Дангли и купание на пляже Пантай-Пасир-Панджанг.
Сколько стоит экскурсия по Лангкави в августе 2026
Сейчас на Лангкави можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 15 до 254. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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