Все экскурсии и мероприятия в Лангкави
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€7.59
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Подводный мир Лангкави
⛴ На теплоходе
Один из крупнейших морских и пресноводных аквариумов в Юго-Восточной Азии
Входной билет
€6.96
за 1 чел.
Канатная дорога Langkawi SkyCab
Прокатитесь по самой крутой канатной дороге в мире в воздушной одиссеи над древними джунглями
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2д 12ч
€50.4
за 1 чел.
Полет по джунглям на Лангкави
Позор Тарзану - позор и перелет с дерева на дерево
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6д 6ч
€105.24
за 1 чел.
Приключенческий тур по Большому водопаду
Канатные дороги, спуски, водопады и захватывающий вид на Лангкави - все в одном
Входной билет
€4.22
за 1 чел.
6D Cinemotion в Панораме Лангкави
Побалуйте себя первыми развлечениями на свежем воздухе 6D Cinemotion в Азии
Входной билет
€4.64
за 1 чел.
Путешествие во времени в Панораме Лангкави
Насладитесь визуальным зрелищем в пространстве и времени в интерактивном воображении
В группе
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€6.33
за 1 чел.
Парк дикой природы Лангкави
Познакомьтесь с более чем 150 видами животных и прогуляйтесь среди свободно летающих птиц
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Лангкави – доступно 7 экскурсий на 2021 год, цены от €4.22. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Лангкави почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Малайзии на 📅 декабрь, январь и февраль