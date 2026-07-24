Индивидуальная
до 2 чел.
На моторной лодке по природному заповеднику Килим
Прикоснуться к миру дикой природы Лангкави в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €254 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Лангкави
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €46 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие по островам Лангкави
В программе - дикая природа, потрясающие пейзажи и белоснежный песок
Начало: У вашего отеля
11 авг в 09:30
12 авг в 10:00
от €240 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Лангкави с персональным маршрутом (на английском)
Начало: Ваш отель
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
$63 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Снорклинг на острове Дангли и купание на пляже Пантай-Пасир-Панджанг
Начало: СВ44+4МК Лангкави, Кедах, Малайзия
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
$119.50 за всё до 12 чел.
Групповая
до 20 чел.
Голубой бассейн и Севен-Уэллс: тропический рай Лангкави
Начало: Джалан Телага Туджух, 12, 07100 Лангкави, Кедах, М...
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
$72 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
По геопарку Килим на каяках: мангры, скалы и дикая природа
Начало: Туристический причал на реке Килим, район Кампунг ...
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
$63 за человека
Групповая
Прогулка на лодке по мангровым зарослям Килим с обедом
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$48 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
По деревням на велосипеде: купание у водопада и десерт
Начало: Джалан Танджунг Ру, 163, Айер Хангат, 07000 Лангка...
Завтра в 16:00
12 авг в 16:00
$30 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Круиз на закате в Лангкави: барбекю, море и напитки без ограничений
Начало: Первый этаж яхт-клуба Роял Лангкави, Джалан Дато С...
Завтра в 15:00
10 авг в 15:00
$83.50 за человека
Групповая
Мангровые леса Лангкави - геопарк Килим, пещеры и орлы
Начало: Туристический причал на реке Килим, район Кампунг ...
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
$32 за человека
Билеты
Входной билет в «Подводный мир Лангкави» с подводным туннелем
Начало: 7ПКХ+3СП Лангкави, Кедах, Малайзия
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
$16 за билет
Групповая
Канатная дорога Лангкави и прогулка по Небесному мосту
Начало: 9МСС+СММ Лангкави, Кедах, Малайзия
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$85 за человека
Билеты
Лес мечты Лангкави - магическая прогулка среди легенд и света
Начало: 9К7Р+ВГ2 Лангкави, Кедах, Малайзия
Расписание: Ежедневно с 19:00 до 00:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$26 за билет
Билеты
Входной билет в аквапарк Splash Out
Начало: 8РФВ+337 Куах, Кедах, Малайзия
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
$15 за билет
Последние отзывы на экскурсии
М
Сегодня были на экскурсии в заповеднике с гидом Валерией! Получили огромное удовольствие. Экскурсия не перегружена, была очень грамотно спланирована, не
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Г
Отличная экскурсия на моторной лодке по заповеднику Килим. Дикая природа, мангровые заросли, смешные обезьянки. При этом никакого экстрима. Идеально подходит семьям с детьми. Гид Валерия очень интересно рассказывает и прекрасно знает тему.
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Д
Очень интересная, насыщенная, и при этом комфортная экскурсия!
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рекомендую экскурсию!
очень красивое место!
комфортно добрались, все четко организовано, подробный и живой рассказ. Валерия максимально внимательна. обращает внимание на детали. все прошло замечательно
очень красивое место!
комфортно добрались, все четко организовано, подробный и живой рассказ. Валерия максимально внимательна. обращает внимание на детали. все прошло замечательно
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М
Больше года пользуюсь, всегда была довольна. Разные варианты использовала, и комфорт и бизнес, каждый раз все четко, автомобили хорошие, водители вменяемые и дружелюбные.
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А
Валерия замечательный гид! Знает много интересных фактов про флору и фауну, прекрасный собеседник и приятный в общении человек! Рекомендую 100%.
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это один из лучших годов. Очень человечная, очень вовлеченная, много интересных деталей. огромное спасибо
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Д
Наш водитель был спуперпрофессионал! Не знаю вышло ли случайно, что и на обратном пути мы ехали вместе с ним -
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Всё было очень классно, интересно и красиво!
Орлы были как на ладони, а обезьяны практически на ней и были 🤣
Орлы были как на ладони, а обезьяны практически на ней и были 🤣
+1
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А
Благодарю! все - четко. Автомобили (в обе стороны-разные) соответствуют ожиданиям. Водители ведут себя аккуратно на дороге. Знание русского не оправдалось, но встреча организована была идеально.
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Всего 79 отзывов на Лангкави
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Ответы на вопросы от путешественников по Лангкави
Самые популярные экскурсии на Лангкави
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Сколько стоит экскурсия по Лангкави в августе 2026
Сейчас на Лангкави можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 15 до 254. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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