Как добраться до Блантайр на самолёте
В Блантайр 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Chileka Airport» вам не избежать
Список аэропортов Блантайр
- Чилека BLZChileka Airport
Самые дешёвые билеты в Блантайр из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути
|10.11.2020
|из 🇹🇿Дара-эс-Салама
|16 291
|2ч
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Блантайр
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Блантайр, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Кейптаун, Йоханнесбург и Лахор
- 17.12.202021.12.2020
- 13.11.202027.11.2020
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