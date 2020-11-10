Как добраться до Блантайр на самолёте

В Блантайр 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Chileka Airport» вам не избежать

Список аэропортов Блантайр

Чилека BLZ Chileka Airport

Самые дешёвые билеты в Блантайр из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути из 🇹🇿 Дара-эс-Салама 16 291 2ч * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Самые популярные направления из Блантайр

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Блантайр, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Кейптаун, Йоханнесбург и Лахор

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