Всё о Малави

Полезная информация о Малави

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Флаг Малави
Флаг Малави
НазваниеМалави
Эмодзи флаг🇲🇼
Полное названиеРеспублика Малави
По-английскиMalawi
СтолицаЛилонгве
ГородаСписок городов
ВалютаМалавийская квача
Площадь118 480 км²
Население17 377 468 чел.
Телефонный код+265
Код ISOMW
Основной домен.MW
Соседние страны🇿🇲 Замбия🇲🇿 Мозамбик🇹🇿 Танзания
Малави фото страны
Малави

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