Полезная информация о Малави
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Флаг Малави
|Название
|Малави
|Эмодзи флаг
|🇲🇼
|Полное название
|Республика Малави
|По-английски
|Malawi
|Столица
|Лилонгве
|Города
|Список городов
|Валюта
|Малавийская квача
|Площадь
|118 480 км²
|Население
|17 377 468 чел.
|Телефонный код
|+265
|Код ISO
|MW
|Основной домен
|.MW
|Соседние страны
|🇿🇲 Замбия🇲🇿 Мозамбик🇹🇿 Танзания
Малави