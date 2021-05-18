Всё о Блантайр

Полезная информация о Блантайр

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Местное время в Блантайр
20:1757
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇼 Малави
Название городаБлантайр
По-английскиBlantyre
Столица регионаБлантайр является столицей региона
Население города584 877 чел.
АэропортЧилека BLZ
Часовой поясAfrica/Blantyre
Средняя высота1 041 м. от уровня моря

Где находится Блантайр на карте

Блантайр фото города
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