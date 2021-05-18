Полезная информация о Блантайр
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Местное время в Блантайр
20:1757
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇼 Малави
|Название города
|Блантайр
|По-английски
|Blantyre
|Столица региона
|Блантайр является столицей региона
|Население города
|584 877 чел.
|Аэропорт
|Чилека BLZ
|Часовой пояс
|Africa/Blantyre
|Средняя высота
|1 041 м. от уровня моря
Где находится Блантайр на карте
Блантайр
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