Описание тура
“4 острова” - уникальная программа, которая позволит вам за одно путешествие побывать на локальном острове Дигура, посетить 2 пятизвездочных резорта, а также исследовать удивительный остров Fulidhoo, у берегов которого обитают десятки скатов. Это отличное решение для тех, кто хочет разнообразить свой отдых, увидеть райские пляжи, отдохнуть в премиальных отелях, получить массу впечатлений и не платить за это баснословные деньги.
Программа тура по дням
Прибытие на райский остров Дигура
Мы встретим вас в аэропорту Мале и на скоростном катере домчимся до нашей первой локации – острова Дигура. Здесь мы с вами заселимся в наш отель, расположенный среди кокосовых пальм в 2-минутной близости от океана.
После ужина мы познакомимся и обсудим, как будет строиться наше путешествие, после чего прогуляемся до океана и насладимся звездным небом.
Знакомство с островом Дигура
Первое утро на Мальдивах мы начнем с приятной йога-разминки на крыше нашего отеля.
После завтрака совместно с гидами вы отправитесь на изучение подводного мира Мальдив, вооружившись маской, трубкой и ластами.
Остальную часть дня вы сможете посвятить знакомству с белоснежным мальдивским пляжем и теплым бирюзовым океаном.
Когда жара немного спадет, мы посетим местную деревню. Вы узнаете про особенности острова и быт местных жителей, пройдете по сувенирным лавочкам и магазинам, узнаете, где находятся популярные рестораны и кафе. Ближе к вечеру мы соберемся на пляже и поиграем в волейбол/ бадминтон/фрисби или просто насладимся закатом. За ужином поделимся впечатлениями о минувшем дне и соберемся в холле отеля за настольными играми.
Посещение резорта «Amaya Kuda Rah»
Сегодня мы отправимся на соседний резорт Amaya Kuda Rah 5* Это небольшой и уютный 5* остров-отель, размещение в котором может достигать 1200$ за ночь. Вы же, в рамках тура «4 острова», сможете провести здесь целый день, пользуясь всеми услугами резорта.
Фотосессии – неотъемлемая часть нашего тура. Без красивых профессиональных снимков вы точно не останетесь! А выезд на резорт – отличный повод для организации индивидуальной фотосессии для каждого участника.
Вечером мы вернемся обратно на остров Дигура.
Свободный день
На рассвете мы предлагаем вам попрактиковать йогу. Занятие будет расслабляющим, приятным и рассчитано на любой уровень физической подготовки.
Сегодняшний завтрак будет особенным! Для вас накроют стол на берегу океана – разве можно начать этот день прекраснее?
После этого на пляже проведем индивидуальную фотосессию с квадрокоптера, которая подарит участникам необычайно красивые снимки.
Ближе к вечеру мы арендуем для вас сап-борды и отправимся наслаждаться закатом с океана. А после ужина посидим у костра на берегу океана и понаблюдаем за падающими звездами
Экскурсия на акул-нянек + остров Скатов
После завтрака мы отправимся в невероятное приключение – на встречу акулам-нянькам. Эти морские обитатели очень любопытны и легко контактируют с человеком.
Для людей они абсолютно безопасны. Помимо этого, мы остановимся у берегов локального острова Fulidhoo, где обитают десятки скатов, а также подплывём к затонувшему кораблю, вокруг которого можно увидеть множество различных рыб.
Главная достопримечательность острова Дигура – живописная песчаная коса, где мы проводим сегодняшний закат. Подарком для каждой участницы станут невероятно красивые фотографии в лучах заката.
За ужином поделимся впечатлениями о минувшем дне и соберемся в холле отеля за настольными играми.
Пикник на песчаной косе
Предлагаем начать этот день с утренней практики. Рассвет – лучшее время для занятия йогой и разговора с самим собой. Сегодня вас ждет приятное событие – фотосессия в стиле «Пикник на пляже». Яркие и сочные кадры вам гарантированы!
Сегодня вас также ждет увлекательный мастер-класс по кокосам. Вы узнаете интересные факты о национальном дереве Мальдив, об этапах созревания плодов и сборе урожая, примите участие в дегустации трех видов кокосов, местных напитков и десертов.
Посещение резорта «Centara Grand Resort»
Мы отправимся на соседний резорт Centara Grand. Это 5* остров-отель, размещение в котором может достигать 600$ за ночь.
В отеле Centara Grand Island есть ресторан с форматом шведского стола, а также несколько ресторанов азиатской и западной кухни, обед в которых будет для вас бесплатным. Кроме того, курорт предлагает бассейн, водные виды спорта, детский клуб, спа-салон, бильярд, настольный теннис, дартс и видовой тренажерный зал.
Также для каждой участницы будет проведена личная фотосессия в природных декорациях резорта. Вечером мы отправимся обратно на остров Дигура.
Праздничное барбекю на берегу океана
Утренняя йога станет лучшим началом этого дня. Присоединиться к практике можно по желанию.
После завтрака у вас будет свободное время, которым вы можете распорядиться на свое усмотрение. Ближе к вечеру на берегу океана мы устроим для вас праздничный ужин.
За общим столом поделимся впечатлениями о прошедшей поездке и запланируем новое место встречи. После ужина мы прогуляемся до деревни, где вы сможете купить сувениры и угощения для себя и тех, кто ждет вас дома.
Выезд в аэропорт
После легкого завтрака мы проводим вас в порт, попрощаемся и пожелаем счастливого пути.
Прощаясь с Мальдивами, вы навсегда оставите в душе воспоминания об этом удивительном путешествии и надолго сохраните теплоту, которую подарил вам остров и люди.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение гидов
- Двухместное проживание в отеле Sunrise
- Питание - Завтрак / Ужин
- Трансфер в обе стороны на скоростной лодке
- Дневной визит резорта Amaya resort
- Дневной визит Centara Grand Resort Maldives с обедом
- Посещение острова скатов Fulidhoo
- Экскурсия на акул-нянек
- Йога-практики и тренировки
- Праздничное барбекю на берегу океана
- Завтрак на берегу океана
- Фото / Видео / Аэросъемка
- Выезд на песчаную косу острова Дигура
- Снорклинг с черепахами на домашнем рифе
- Мастер-класс по кокосам
- Активная вечерняя программа (настольные игры, костер на берегу океана)
- Помощь в подборе билетов
- Консультация на всех этапах
Что не входит в цену
- Авиаперелет
О чём нужно знать до поездки
Самое важное, что нельзя забыть-это те лекарства, которые вы принимаете постоянно. Если забудете, на отдыхе купить их вряд ли сможете, также желательно взять с собой и то, что в крайнем случае можно купить на месте
солнцезащитные кремы с SPF 50 и 30 и средство от ожогов
капли для ушей
желудочные средства (от расстройства и наоборот)
антигистаминные препараты
антисептики от царапин
от простуды
от укачивания
спрей от ангины
жаропонижающее
средства от комаров и мошек
Одежда и аксессуары
Рекомендуется брать с собой легкую одежду из хлопка
Нательное белье на полное количество дней
Пижама или легкая одежда для сна
Легкая верхняя одежда для защиты от солнца
Небольшая непромокаемая куртка на случай дождя
Футболки
Шорты или легкие брюки
Платья / сарафаны
Несколько купальников или плавок
Шлепанцы и сандалии
Органайзер и водонепроницаемый кошелек для пляжа
Пляжная сумка / переноска для небольших вещей
Пожелания к путешественнику
Наличие действующего загранпаспорта
Сообщите о ваших хронических заболеваниях, алергиях если они есть.
Визы
Мальдивская Республика входит в список стран, для посещения которой гражданам РФ не требуется предварительное оформление визы. С момента въезда туристы могут находиться на территории Мальдив в течение 90 дней. Разрешение на пребывание в стране оформляется сотрудниками таможенной службы во время прохождения паспортного контроля.
При себе туристу необходимо иметь документы:
Заграничный паспорт со сроком действия не менее 1 месяца с момента въезда.
Обратный авиабилет.
Туристический ваучер.