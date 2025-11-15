Мои заказы

Мальдивы: 4 острова (локальный, 2 резорта и остров скатов)

«4 острова» - уникальная программа, которая позволит вам за одно путешествие побывать
Мальдивы: 4 острова (локальный, 2 резорта и остров скатов)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Мальдивы: 4 острова (локальный, 2 резорта и остров скатов)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Мальдивы: 4 острова (локальный, 2 резорта и остров скатов)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

“4 острова” - уникальная программа, которая позволит вам за одно путешествие побывать на локальном острове Дигура, посетить 2 пятизвездочных резорта, а также исследовать удивительный остров Fulidhoo, у берегов которого обитают десятки скатов. Это отличное решение для тех, кто хочет разнообразить свой отдых, увидеть райские пляжи, отдохнуть в премиальных отелях, получить массу впечатлений и не платить за это баснословные деньги.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на райский остров Дигура

Мы встретим вас в аэропорту Мале и на скоростном катере домчимся до нашей первой локации – острова Дигура. Здесь мы с вами заселимся в наш отель, расположенный среди кокосовых пальм в 2-минутной близости от океана.

После ужина мы познакомимся и обсудим, как будет строиться наше путешествие, после чего прогуляемся до океана и насладимся звездным небом.

Прибытие на райский остров ДигураПрибытие на райский остров ДигураПрибытие на райский остров Дигура
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Знакомство с островом Дигура

Первое утро на Мальдивах мы начнем с приятной йога-разминки на крыше нашего отеля.

После завтрака совместно с гидами вы отправитесь на изучение подводного мира Мальдив, вооружившись маской, трубкой и ластами.

Остальную часть дня вы сможете посвятить знакомству с белоснежным мальдивским пляжем и теплым бирюзовым океаном.

Когда жара немного спадет, мы посетим местную деревню. Вы узнаете про особенности острова и быт местных жителей, пройдете по сувенирным лавочкам и магазинам, узнаете, где находятся популярные рестораны и кафе. Ближе к вечеру мы соберемся на пляже и поиграем в волейбол/ бадминтон/фрисби или просто насладимся закатом. За ужином поделимся впечатлениями о минувшем дне и соберемся в холле отеля за настольными играми.

Знакомство с островом ДигураЗнакомство с островом ДигураЗнакомство с островом Дигура
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Посещение резорта «Amaya Kuda Rah»

Сегодня мы отправимся на соседний резорт Amaya Kuda Rah 5* Это небольшой и уютный 5* остров-отель, размещение в котором может достигать 1200$ за ночь. Вы же, в рамках тура «4 острова», сможете провести здесь целый день, пользуясь всеми услугами резорта.

Фотосессии – неотъемлемая часть нашего тура. Без красивых профессиональных снимков вы точно не останетесь! А выезд на резорт – отличный повод для организации индивидуальной фотосессии для каждого участника.

Вечером мы вернемся обратно на остров Дигура.

Посещение резорта «Amaya Kuda Rah»Посещение резорта «Amaya Kuda Rah»Посещение резорта «Amaya Kuda Rah»
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Свободный день

На рассвете мы предлагаем вам попрактиковать йогу. Занятие будет расслабляющим, приятным и рассчитано на любой уровень физической подготовки.

Сегодняшний завтрак будет особенным! Для вас накроют стол на берегу океана – разве можно начать этот день прекраснее?

После этого на пляже проведем индивидуальную фотосессию с квадрокоптера, которая подарит участникам необычайно красивые снимки.

Ближе к вечеру мы арендуем для вас сап-борды и отправимся наслаждаться закатом с океана. А после ужина посидим у костра на берегу океана и понаблюдаем за падающими звездами

Свободный деньСвободный деньСвободный день
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Экскурсия на акул-нянек + остров Скатов

После завтрака мы отправимся в невероятное приключение – на встречу акулам-нянькам. Эти морские обитатели очень любопытны и легко контактируют с человеком.

Для людей они абсолютно безопасны. Помимо этого, мы остановимся у берегов локального острова Fulidhoo, где обитают десятки скатов, а также подплывём к затонувшему кораблю, вокруг которого можно увидеть множество различных рыб.

Главная достопримечательность острова Дигура – живописная песчаная коса, где мы проводим сегодняшний закат. Подарком для каждой участницы станут невероятно красивые фотографии в лучах заката.

За ужином поделимся впечатлениями о минувшем дне и соберемся в холле отеля за настольными играми.

Экскурсия на акул-нянек + остров СкатовЭкскурсия на акул-нянек + остров СкатовЭкскурсия на акул-нянек + остров Скатов
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Пикник на песчаной косе

Предлагаем начать этот день с утренней практики. Рассвет – лучшее время для занятия йогой и разговора с самим собой. Сегодня вас ждет приятное событие – фотосессия в стиле «Пикник на пляже». Яркие и сочные кадры вам гарантированы!

Сегодня вас также ждет увлекательный мастер-класс по кокосам. Вы узнаете интересные факты о национальном дереве Мальдив, об этапах созревания плодов и сборе урожая, примите участие в дегустации трех видов кокосов, местных напитков и десертов.

Пикник на песчаной косеПикник на песчаной косеПикник на песчаной косе
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Посещение резорта «Centara Grand Resort»

Мы отправимся на соседний резорт Centara Grand. Это 5* остров-отель, размещение в котором может достигать 600$ за ночь.

В отеле Centara Grand Island есть ресторан с форматом шведского стола, а также несколько ресторанов азиатской и западной кухни, обед в которых будет для вас бесплатным. Кроме того, курорт предлагает бассейн, водные виды спорта, детский клуб, спа-салон, бильярд, настольный теннис, дартс и видовой тренажерный зал.

Также для каждой участницы будет проведена личная фотосессия в природных декорациях резорта. Вечером мы отправимся обратно на остров Дигура.

Посещение резорта «Centara Grand Resort»Посещение резорта «Centara Grand Resort»Посещение резорта «Centara Grand Resort»
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Праздничное барбекю на берегу океана

Утренняя йога станет лучшим началом этого дня. Присоединиться к практике можно по желанию.

После завтрака у вас будет свободное время, которым вы можете распорядиться на свое усмотрение. Ближе к вечеру на берегу океана мы устроим для вас праздничный ужин.

За общим столом поделимся впечатлениями о прошедшей поездке и запланируем новое место встречи. После ужина мы прогуляемся до деревни, где вы сможете купить сувениры и угощения для себя и тех, кто ждет вас дома.

Праздничное барбекю на берегу океанаПраздничное барбекю на берегу океанаПраздничное барбекю на берегу океана
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Выезд в аэропорт

После легкого завтрака мы проводим вас в порт, попрощаемся и пожелаем счастливого пути.

Прощаясь с Мальдивами, вы навсегда оставите в душе воспоминания об этом удивительном путешествии и надолго сохраните теплоту, которую подарил вам остров и люди.

Выезд в аэропорт
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение гидов
  • Двухместное проживание в отеле Sunrise
  • Питание - Завтрак / Ужин
  • Трансфер в обе стороны на скоростной лодке
  • Дневной визит резорта Amaya resort
  • Дневной визит Centara Grand Resort Maldives с обедом
  • Посещение острова скатов Fulidhoo
  • Экскурсия на акул-нянек
  • Йога-практики и тренировки
  • Праздничное барбекю на берегу океана
  • Завтрак на берегу океана
  • Фото / Видео / Аэросъемка
  • Выезд на песчаную косу острова Дигура
  • Снорклинг с черепахами на домашнем рифе
  • Мастер-класс по кокосам
  • Активная вечерняя программа (настольные игры, костер на берегу океана)
  • Помощь в подборе билетов
  • Консультация на всех этапах
Что не входит в цену
  • Авиаперелет
О чём нужно знать до поездки

Самое важное, что нельзя забыть-это те лекарства, которые вы принимаете постоянно. Если забудете, на отдыхе купить их вряд ли сможете, также желательно взять с собой и то, что в крайнем случае можно купить на месте

солнцезащитные кремы с SPF 50 и 30 и средство от ожогов

  • капли для ушей

  • желудочные средства (от расстройства и наоборот)

  • антигистаминные препараты

  • антисептики от царапин

  • от простуды

  • от укачивания

  • спрей от ангины

  • жаропонижающее

  • средства от комаров и мошек

Одежда и аксессуары

  • Рекомендуется брать с собой легкую одежду из хлопка

  • Нательное белье на полное количество дней

  • Пижама или легкая одежда для сна

  • Легкая верхняя одежда для защиты от солнца

  • Небольшая непромокаемая куртка на случай дождя

  • Футболки

  • Шорты или легкие брюки

  • Платья / сарафаны

  • Несколько купальников или плавок

  • Шлепанцы и сандалии

  • Органайзер и водонепроницаемый кошелек для пляжа

  • Пляжная сумка / переноска для небольших вещей

Пожелания к путешественнику

Наличие действующего загранпаспорта

Сообщите о ваших хронических заболеваниях, алергиях если они есть.

Визы

Мальдивская Республика входит в список стран, для посещения которой гражданам РФ не требуется предварительное оформление визы. С момента въезда туристы могут находиться на территории Мальдив в течение 90 дней. Разрешение на пребывание в стране оформляется сотрудниками таможенной службы во время прохождения паспортного контроля.

При себе туристу необходимо иметь документы:

  • Заграничный паспорт со сроком действия не менее 1 месяца с момента въезда.

  • Обратный авиабилет.

  • Туристический ваучер.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Денис
Денис — Тревел-эксперт
Меня зовут Денис, и путешествия давно стали неотъемлемой частью моей жизни. Уже несколько лет я живу путешествиями — не как турист, а как человек, для которого это образ жизни и способ
читать дальше

познавать мир. За годы в дороге я побывал более чем в двадцати странах, от суровых северных фьордов до жарких берегов Индийского океана. Каждая поездка давала новое вдохновение, а со временем путешествия перестали быть просто хобби — они стали моей профессией. Всё началось с Норвегии — страны, где природа буквально разговаривает с тобой. Серые скалы, изумрудные воды фьордов, облака, стелющиеся по горам — именно там я впервые понял: хочу не просто видеть мир, а делиться этими ощущениями с другими. Позже были Мальдивы, и они окончательно утвердили меня в этом пути. Белоснежный песок, прозрачная лагуна, тишина, которую нарушает только прибой — то самое чувство, ради которого люди едут за тысячи километров. Мне захотелось, чтобы каждый мог прожить эти моменты — не как турист, а как путешественник. Так и родилась идея моих туров. Сегодня я с любовью собираю маршруты, где важна каждая деталь — от вида из окна до того, кто встретит вас в аэропорту. Мои путешествия — это атмосфера, эмоции и люди, объединённые одной идеей: почувствовать мир по-настоящему. Ещё я увлекаюсь фотографией — везде ношу с собой полароид, чтобы сохранять мгновения, которые невозможно повторить. В каждом кадре — история, и я рад, что теперь могу делиться этими историями с теми, кто выбирает путешествовать со мной.

Похожие туры из Мале

Улётные Мальдивы по 3 островам. Включено всё и даже больше
8 дней
-
17%
Улётные Мальдивы по 3 островам. Включено всё и даже больше
❗️Всё лучшее на Мальдивах в этом туре❗️
15 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 145 250 ₽175 000 ₽ за человека
Мальдивы. Йога. Звуковое исцеление
13 дней
-
20%
Мальдивы. Йога. Звуковое исцеление
Мальдивы. Звуковое исцеление и йога-ретрит с тибетскими чашами на райском острове
16 фев в 10:00
3 мар в 10:00
от 144 000 ₽180 000 ₽ за человека