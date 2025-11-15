читать дальше

познавать мир. За годы в дороге я побывал более чем в двадцати странах, от суровых северных фьордов до жарких берегов Индийского океана. Каждая поездка давала новое вдохновение, а со временем путешествия перестали быть просто хобби — они стали моей профессией. Всё началось с Норвегии — страны, где природа буквально разговаривает с тобой. Серые скалы, изумрудные воды фьордов, облака, стелющиеся по горам — именно там я впервые понял: хочу не просто видеть мир, а делиться этими ощущениями с другими. Позже были Мальдивы, и они окончательно утвердили меня в этом пути. Белоснежный песок, прозрачная лагуна, тишина, которую нарушает только прибой — то самое чувство, ради которого люди едут за тысячи километров. Мне захотелось, чтобы каждый мог прожить эти моменты — не как турист, а как путешественник. Так и родилась идея моих туров. Сегодня я с любовью собираю маршруты, где важна каждая деталь — от вида из окна до того, кто встретит вас в аэропорту. Мои путешествия — это атмосфера, эмоции и люди, объединённые одной идеей: почувствовать мир по-настоящему. Ещё я увлекаюсь фотографией — везде ношу с собой полароид, чтобы сохранять мгновения, которые невозможно повторить. В каждом кадре — история, и я рад, что теперь могу делиться этими историями с теми, кто выбирает путешествовать со мной.