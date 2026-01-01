1 день

Welcome to Maldives! Экскурсия по острову

9:00 - 16:00 - наш гид встречает всех участников Улётных Мальдив в аэропорту (в зависимости от времени прилета каждого)

13:30 — обедаем

15:00 — долгожданная встреча с океаном, принимаем солнечные ванны на белоснежном пляже, купаемся в объятиях теплого океана, отдыхаем после перелета

17:30- круг знакомства на закате на берегу океана

19:00 — ужинаем, обсуждаем план-буран на предстоящую неделю отдыха, а также гуляем и знакомимся с островом.

Радужно и солнечно вас встречают Мальдивские острова уже из иллюминатора самолета, они манят райским тропическим отдыхом, сияют разноцветными красками. Острова разной формы встречаются вам на пути, и, как в картинной галерее, невозможно оторвать взгляд от этого шедевра, созданного природой. Постарайтесь прожить эти минуты в наслаждении, без суеты, потому что на Мальдивах жизненный темп гораздо медленнее городского, позвольте себе начать отдых прямо сейчас.

Выйдя из самолета, вы ощутите приятное мальдивское тепло и расслабленность. Далее все очень просто: на указанной мной стойке (информация из чата для участников) вас будет ждать приветливый, радушный, кудрявый гид. Он проводит вас до скоростного катера на остров Thoddoo, который мы посетим первым. Пока вы ожидаете в аэропорту, можно попить кофе в кафе, перекусить, там, кстати, выдают талончик на Wi-Fi, и купить сим-карту, если вам необходимо работать в отпуске. Уж как есть, понимаю. Ну или просто посмотреть на красивейший океан бирюзовых оттенков.

Далее на скоростном катере вы отправляетесь на остров Thoddoo. Плыть примерно 1-1,5 часа, все зависит от настроения океана в этот день. Немного подпрыгивая, возможно, но с попутным ветерком и морскими брызгами вы врываетесь на сам остров. По пути обязательно осмотритесь вокруг: иногда из воды выпрыгивают смелые летучие рыбки и, конечно, забияки дельфины, которые лихо крутят сальто и фляки над водой.

Ну что ж, настал час X! Welcome to Thoddoo! На острове вас встречают все: гид, багги, приветливые жители, могучие деревья, летучие лисицы, маленькие мальдивские ящерицы. Ну а если честно, бананы и кокосы тоже.

Немного выдохнув после скоростной лодки, направляемся на багги в отель. Путь в отель будет проходить через остров, поэтому обратите внимание на дома жителей, небольшие магазинчики, кафе, мечети (остров мусульманский), экзотические деревья, кустарники, цветы и даже коты.

А вот уже виден наш отель. Добро пожаловать! Приветливые работники отеля принесут ваши чемоданы, дадут пароль от Wi-Fi, ознакомят с уютными, оформленными в местном стиле номерами, выдадут ключи от номера и, конечно же, угостят свежим, сочным, молодым и безумно полезным питьевым кокосом!

Освежившись под кондиционером о, да жарковато, но это же Мальдивы, приняв охлаждающий душ и немного повалявшись на кровати, мы направляемся на обед, а затем на белоснежный пляж с идеальным прохладным песком. По пути гид расскажет немного об острове Thoddoo, покажет, где купить фрукты, где находятся туалеты, душ, коралловый риф, лежаки, гамаки и прочее.

Пришло то самое время встреча с океаном. Это любовь. Вы бежите в океан по приятному белоснежному песку с распахнутыми руками, падаете в него, он вас принимает теплыми, нежными объятиями, мягко окутывает теплой и прозрачной водой. На заметку, можете не смотреть под ноги — там кроме песка ничего нет: ни водорослей, ни камней, ни чудовищ. Расслабляйтесь и наслаждайтесь!

После долгого перелета отдохнуть на берегу океана с шикарным видом на мальдивский закат, под шум волн завершить вечер благодарностью за этот прекрасный момент жизни - что может быть лучше?

Вечером, накупавшись вдоволь, насытившись экзотическими фруктами и согревающим солнышком за весь день, мы идем на ужин в одно из кафе острова. Знакомимся, рассказываем о себе и составляем план-буран на предстоящую неделю. После ужина совершаем небольшую прогулку по острову, заглядываем в сувенирные лавки, покупаем все необходимое и направляемся в отель. Вот он, долгожданный отдых и сон!

