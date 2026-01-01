Описание тура
Все Включено (кроме авиа перелета) уже в стоимость тура, и даже вкусное трехразовое питание, поэтому тебе остается только расслабиться и забронировать тур, а я уже обо всем позабочусь!
Сегодня на тур действует спец цена!
Почему тебе стоит выбрать именно мой уникальный тур:
-самый известный организатор авторских туров на Мальдивах, я живу на Мальдивах и организую сюда туры уже более 10 лет и за это время исполнила мечту посетить Мальдивы более 10000 человек
-тур подойдет как одиночным путешественникам, мужчинам и женщинам, парам и компаниям друзей
-идеальное сочетание цены и качества
-вкусное трех разовое питание Включено!
-все организованно под ключ
-ты посетишь все самые популярные экскурсии на Мальдивах (снорклинг с большими морскими черепахами, плавание с гигантскими скатами и акулами-няньками, посещение затонувшего корабля, песчаной косы и острова-резорта) со съемкой на подводную камеру от нашего гида
-посетишь как локальный остров с местными жителями, так и остров-резорт (виллы на воде)
-романтический ужин на закате на берегу океана
- попробуешь новые водные активности в кристально чистых водах индийского океана с профессиональным инструктором (дайвинг, снорклинг, плавание на сапбордах, покатушки на гидроцикле)
-сделаешь самые желанные фото снимки с топовых локаций, как из рекламы баунти (белоснежные пляжи, пальмовые рощи, песчаная коса посреди океана)
-ночное катание на светящемся сапе со съемкой на дрон и наблюдение за планктоном
-погрузишься в культуру островитян (участие в традиционном мальдивском шоу барабанщиков)
-узнаешь особенности мальдивской рыбалки
-посетишь настоящие фруктовые плантации
-практики по саморазвитию (метафорические карты, нейрографика)
-идеальное сочетание насыщенной программы и расслабленного отдыха на одних из лучших пляжей Мальдивских островов
-сопровождение опытного, русскоговорящего, интересного и веселого гида на протяжении всего тура
-интересная компания единомышленников, прекрасная возможность новых полезных знакомств и обмена опытом
-безопасность и комфорт
-помощь во всех организационных вопросах.
Уже представили себе этот прекрасный отдых?
Тогда давай скорей ко мне!
Тебе остается только взять билеты и прилететь в это райское место! (также помогаю с подбором выгодных билетов).
Бронируй свой тур мечты прямо сейчас!
Программа тура по дням
Welcome to Maldives! Экскурсия по острову
9:00 - 16:00 - наш гид встречает всех участников Улётных Мальдив в аэропорту (в зависимости от времени прилета каждого)
13:30 — обедаем
15:00 — долгожданная встреча с океаном, принимаем солнечные ванны на белоснежном пляже, купаемся в объятиях теплого океана, отдыхаем после перелета
17:30- круг знакомства на закате на берегу океана
19:00 — ужинаем, обсуждаем план-буран на предстоящую неделю отдыха, а также гуляем и знакомимся с островом.
Радужно и солнечно вас встречают Мальдивские острова уже из иллюминатора самолета, они манят райским тропическим отдыхом, сияют разноцветными красками. Острова разной формы встречаются вам на пути, и, как в картинной галерее, невозможно оторвать взгляд от этого шедевра, созданного природой. Постарайтесь прожить эти минуты в наслаждении, без суеты, потому что на Мальдивах жизненный темп гораздо медленнее городского, позвольте себе начать отдых прямо сейчас.
Выйдя из самолета, вы ощутите приятное мальдивское тепло и расслабленность. Далее все очень просто: на указанной мной стойке (информация из чата для участников) вас будет ждать приветливый, радушный, кудрявый гид. Он проводит вас до скоростного катера на остров Thoddoo, который мы посетим первым. Пока вы ожидаете в аэропорту, можно попить кофе в кафе, перекусить, там, кстати, выдают талончик на Wi-Fi, и купить сим-карту, если вам необходимо работать в отпуске. Уж как есть, понимаю. Ну или просто посмотреть на красивейший океан бирюзовых оттенков.
Далее на скоростном катере вы отправляетесь на остров Thoddoo. Плыть примерно 1-1,5 часа, все зависит от настроения океана в этот день. Немного подпрыгивая, возможно, но с попутным ветерком и морскими брызгами вы врываетесь на сам остров. По пути обязательно осмотритесь вокруг: иногда из воды выпрыгивают смелые летучие рыбки и, конечно, забияки дельфины, которые лихо крутят сальто и фляки над водой.
Ну что ж, настал час X! Welcome to Thoddoo! На острове вас встречают все: гид, багги, приветливые жители, могучие деревья, летучие лисицы, маленькие мальдивские ящерицы. Ну а если честно, бананы и кокосы тоже.
Немного выдохнув после скоростной лодки, направляемся на багги в отель. Путь в отель будет проходить через остров, поэтому обратите внимание на дома жителей, небольшие магазинчики, кафе, мечети (остров мусульманский), экзотические деревья, кустарники, цветы и даже коты.
А вот уже виден наш отель. Добро пожаловать! Приветливые работники отеля принесут ваши чемоданы, дадут пароль от Wi-Fi, ознакомят с уютными, оформленными в местном стиле номерами, выдадут ключи от номера и, конечно же, угостят свежим, сочным, молодым и безумно полезным питьевым кокосом!
Освежившись под кондиционером о, да жарковато, но это же Мальдивы, приняв охлаждающий душ и немного повалявшись на кровати, мы направляемся на обед, а затем на белоснежный пляж с идеальным прохладным песком. По пути гид расскажет немного об острове Thoddoo, покажет, где купить фрукты, где находятся туалеты, душ, коралловый риф, лежаки, гамаки и прочее.
Пришло то самое время встреча с океаном. Это любовь. Вы бежите в океан по приятному белоснежному песку с распахнутыми руками, падаете в него, он вас принимает теплыми, нежными объятиями, мягко окутывает теплой и прозрачной водой. На заметку, можете не смотреть под ноги — там кроме песка ничего нет: ни водорослей, ни камней, ни чудовищ. Расслабляйтесь и наслаждайтесь!
После долгого перелета отдохнуть на берегу океана с шикарным видом на мальдивский закат, под шум волн завершить вечер благодарностью за этот прекрасный момент жизни - что может быть лучше?
Вечером, накупавшись вдоволь, насытившись экзотическими фруктами и согревающим солнышком за весь день, мы идем на ужин в одно из кафе острова. Знакомимся, рассказываем о себе и составляем план-буран на предстоящую неделю. После ужина совершаем небольшую прогулку по острову, заглядываем в сувенирные лавки, покупаем все необходимое и направляемся в отель. Вот он, долгожданный отдых и сон!
Гидробайки. Снорклинг. Поиск светящегося планктона
8:00 — Завтракаем.
9:00 — Покатушки на гидробайках.
12:00 — Снорклинг на домашнем рифе с черепахами и рыбками.
13:30 — Обедаем.
17:00 — Экскурсия по острову на багги.
19:00 — Ужинаем.
20:00 — Отправляемся на поиски светящегося планктона на большом пляже, наблюдение за звездами с сапа в океане, а также ночная видео съемка с дрона.
Просыпаемся с первыми лучиками солнца, вкусно завтракаем и отправляемся на пляж на покатушки на гидробайках. Как вам такое начало дня? Море эмоций, адреналина и эндорфина вам обеспечено!
После можно сразу освежиться в чистейшем океане, а потом дружно идем на снорклинг. Не слышали о снорклинге? Снорклинг — вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой, обычно с ластами. Грамотный тренер вам всё расскажет и, более того, покажет. Поэтому наберитесь терпения, вы скоро увидите шикарный подводный мир Мальдив. На острове Thoddoo есть замечательный домашний риф, где живут морские черепахи, множество разноцветных рыб, проплывают скаты и небольшие акулы. Вот туда-то мы и отправимся на снорклинг.
После снорклинга заслуженный долгожданный обед, а далее чилим и наслаждаемся отдыхом на нашем белоснежном пляже в тени вечно зеленых пальм.
Далее нас ждёт увлекательная экскурсия по нашему живописному острову. На экскурсии вы познакомитесь с островом Thoddoo, увидите плантации маракуйи, папайи, пальмовую аллею, рассветный и закатный пляжи, инфраструктуру острова, мечети и просто жизнь местных жителей.
Если бы можно было насытиться просто эмоциями, наверно, это было бы прекрасно, но ужин никто не отменял. После ужина, когда становится совсем темно, наступает то самое время- время светящегося планктона. Из-за этого редкого феномена океан выглядит так, будто он наполнен звездами. К вечеру в период размножения планктон приближается к берегу, он напоминает маленькие голубоватые люминесцентные лампочки. Самые большие скопления заметны даже из космоса! Я уверена, что нам удастся увидеть это явление и насладиться прекрасным моментом, добавив еще одно впечатление в нашу мальдивскую копилку. Чтобы дополнить это яркое впечатление мы решили подарить вам ночную съемку на светящемся sup boat, чтобы приятно запечатлеть и зафиксировать по истине детские эмоции. Когда лежишь ночью, в полной темноте на светящемся sup boat (в моем детстве это была просто трава), ощущение, что ты попал в какое-то сказочное приключение, водичка приятно журчит и переливается, твои глаза наблюдают за множеством звезд на небе и кажется, что их можно собрать в ладони и почувствовать их мерцание каждой клеточкой души. Также можно через приложение понаблюдать какие знаки зодиака видны в этом полушарии, и, вы приятно удивитесь, что почти все. Всегда наблюдающие, естественно, находят свой знак гороскопа и сохраняют на память, что точно приносить удачу и служит, как оберег, на всю жизнь.
Дайвинг и рыбалка. Покатушки на сапах
8:00 — Завтракаем.
9:00 — Покатушки на сапах.
11:00 — Идём на дайвинг в дайвинг-центр.
13:30 — Обедаем.
16:00 — Свободное время
17:30 — Плывём на ночную рыбалку на рыбацкой лодке.
20:00 — Ужинаем свежепойманной, приготовленной на огне рыбкой и обмениваемся впечатлениями от улова.
И вот еще одно прекрасное мальдивское утро! Вкусно завтракаем и отправляемся на встречу новым приключениям! Слово сап происходит от английской аббревиатуры Sup (stand up paddle), что означает гребля стоя. Плавание на сапборде называется сапбордингом или сапсерфингом. Sup-board — это доска, на которой плавают в основном стоя, а управляют ей с помощью длинного регулирующегося весла.
Смело рассекая идеально бирюзовую водичку, мы плывем на сапах к рифу, окружающему остров и обратно. По пути мы можем встретить морских черепах, разноцветных рыбок, возможно даже мурену, потому что вода кристально прозрачная.
На сапах можно грести стоя, сидя и даже лежа, удерживая баланс. Прекрасно, что мышцы всего тела в этом момент включаются, даже мышцы-стабилизаторы. Далее все дружно завтракаем и отправляемся в дайвинг центр.
Дайвинг — вид подводного плавания со снаряжением, манящее и увлекающее за собой приключение, в сочетании со спокойствием под кристально чистыми водами Мальдивских островов. Мы будем погружаться в завораживающие глубины Индийского океана под руководством наших опытных дайв-гидов.
Дайвинг открывает ворота в мир яркой морской жизни и захватывающих подводных пейзажей. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или любопытным новичком, наши сертифицированные инструкторы обеспечат безопасное и незабываемое погружение и приключение. Мы будем исследовать калейдоскопические коралловые рифы, окружающие Thoddoo, изобилующие стайными рыбами, с возможностью увидеть серых рифовых акул и загадочных молотоголовых, а также изящных скатов мант. Ныряйте вдоль очаровательных обрывов и стен, где каждый уголок открывает новое чудо океана с биоразнообразием Мальдив.
Насладившись космическими видами, мы мчим на обед, после которого можем позволить себе просто поваляться на белоснежном песчаном пляже под согревающими лучами солнца.
На закате мы отправляемся на рыбалку, чтобы поймать самую большую рыбку себе на ужин. Индийский океан кишит разноцветными, вкусными и очень полезными для здоровья рыбками, поэтому мы берем снаряжение и на катере отправляемся в открытый океан. На рыбалке нас сопровождают опытные рыболовы, которые расскажут все секреты удачного улова. Ну что ж, наловив рыбки, мы отправляемся в отель, чтобы подготовиться к ужину, а в это время рыбаки приготовят наш улов, добавив к нему чашечку риса и свеженарезанного салата.
После ужина, уже уставшие, отправляемся спать, чтобы завтра встретить новый день полными сил и впечатлений.
Экскурсия на мант, акул, косу. Затонувший корабль
7:00 — Плывем на экскурсию 4 в 1 (манты-большие скаты, акулы-няньки, песчаная коса и исследование затонувшего корабля).
8:00 — Завтракаем на борту скоростного катера.
13:30 — Обедаем.
15:00 — Свободное время
18:00 — Провожаем этот солнечный денечек красивейшим закатом на пляже.
19:00 — Ужинаем.
20:00 — Отдых
И снова с добрым утром! Сегодня просыпаемся очень рано, потому что плывем на экскурсию, мы её называем, как кофе, — 3 в 1. Мы посетим второй запланированный и необитаемый тропический остров, а точнее — его знаменитую песчаную косу.
Немного сонные, но в предвкушении встречи с морскими дьяволами, акулами-няньками и песчаной косой, мы мчим по синему могущественному океану с ветерком. Снизив скорость, капитан и его помощники внимательно смотрят в океан. Конечно, они ищут мант, которые приплывают сюда перекусить и заодно почиститься.
В лодке чувствуется небольшое оживление, мы уже надеваем ласты и маски, берем подводную камеру и в полной готовности ждем команду капитана: Джамп, джамп!, то есть Прыгай, прыгай! . По очереди, не торопясь, чтобы не распугать мант, мы все спускаемся за борт и ждем момента встречи с морским дьяволом. Да боже мой — назвали-то морской дьявол, а на самом деле манта самая безобидная в Индийском океане! Зубов у нее нет, разряда на хвосте тоже Наслаждайтесь. Медленно, слегка затаив дыхание, мы ожидаем появления мант, настраиваем камеры, ощущаем легкие поцелуи планктона.
Ох, что-то движется вдалеке, летит, размахивая 4-х метровыми крыльями это она, манта, величественная, добрая, маневренная. Мне лично она напоминает тюнингованный спорткар: ее обтекаемые формы, мощь, изящность в движении. Плавать с ней одно наслаждение, иногда их бывает несколько, и они косяком двигаются друг за другом, то открывая, то закрывая их большой рот.
Наплававшись вдоволь с мантами, полные эмоций и впечатлений, мы отправляемся к акулам. Да-да, к акулам. После мант уже и море по колено. Акулы, так акулы! В полной готовности, мчим на sharks point. Медленно подплывая, капитан начинает понемногу прикармливать акул слегка подтухшим тунцом.
Медленно и вальяжно появляются, одна за другой, акулы-няньки. Еда подъехала сама, поэтому им нет нужды передвигаться быстро, они просто ждут кусочки тунца в воде, но не туристов, поверьте! Таким же способом, как и на мантах, мы спускаемся за борт и наслаждаемся плаванием с акулами-няньками. Они более быстрые и суетливые, сконцентрированнее, чем манты, радостно ловят каждый кусочек тунца. Вокруг них плавает очень много разноцветных, причудливых рыбок, они же тоже слегка проголодались.
Покормив акул и насладившись снорклингом, мы отправляемся на песчаную косу. По пути нас ждёт вкусный и долгожданный перекус.
Прибыв на песчаную косу, мы делаем множество красивейших фотографий, как из рекламного буклета про райский отдых. На песчаной косе солнце так близко: кажется, что можно достать до него рукой.
Если нам повезет в этот день и уровень океана и погодные условия позволят, то у нас будет уникальная возможность посетить один из самых впечатляющих затонувших кораблей, который лежит на дне океана в этом тропическом раю. Мы сможем наблюдать, как морские экосистемы приспособились к этим потопленным реликвиям, и исследовать затонувшие сокровища под глубокими синими водами.
Ну вот и подходит к концу экскурсия 3 в 1. Полные впечатлений, возвращаемся на остров. По пути домой мы можем встретить целые семьи дельфинов и летучих рыб. Прибыв на остров и вкусно пообедав, например, осьминогом на гриле с овощами или большой тарелкой морепродуктов, сбрызнутых лимонным соком, а также отведав вкуснейший мохито из маракуйи, мы отдыхаем в тенечке под пальмами, слушая шум прибоя.
Завершаем этот прекрасный день красивейшим мальдивским закатом, тот самый, разноцветный, с быстросменяющимися красками и образами. Делаем множество фото на память и идем на ужин.
Остров-резорт, шоу барабанщиков, метаф. карты
8:00 — Завтракаем.
9:00 — Выезжаем на остров-резорт.
17:30 — Возвращаемся с резорта, провожаем закат по пути на остров Thoddoo.
19:00 — Ужинаем.
20:30 — Наслаждаемся колоритным традиционным шоу барабанщиков.
21:00 — Раскладываем метафорические карты.
Сегодня день отдыха и релакса после активных дней. Проснувшись и позавтракав, мы отправляемся на остров-резорт. Что такое остров-резорт?
Мальдивы состоят из более чем тысячи островов, разбросанных в лазури Индийского океана, и только часть из них обитаема. Но и обитаемые острова делятся на две категории: роскошные острова-резорты, которые полностью занимают отели, где внутри острова есть вся инфраструктура (бассейны, бары, игровые комнаты, спа-салоны, фитнес-залы и прочее), и локальные острова, где живут местные, и течёт обычная тропическая жизнь. Мы отправляемся на один из островов-резортов на дневное посещение.
После завтрака мы садимся в скоростной катер и мчим по безграничному Индийскому океану. По дороге есть вероятность снова встретить стаю дельфинов и летающих рыб.
По приезде на резорт, нас любезно встречают на пирсе сотрудники резорта и показывают все достопримечательности. Далее программа у каждого своя: кто-то захочет поплавать и посмотреть красивый коралловый риф с множеством рыбок или потянуть коктейльчик с видом на океан, почитать книжку, сделать миллион фотографий у домиков на воде или просто почиллить в бассейне.
Насладившись красотами и предложениями острова-резорта, на закате мы отправляемся на наш любимый остров Thoddoo. Вид из скоростного катера на океан в предзакатные часы… Прекрасен! Огромное горячее красное солнце встречается с синим холодным океаном. Пять минут, и солнце закатилось за горизонт.
Приехав на остров, мы идем на ужин. А после ужина нас ждет Шоу барабанщиков. Мы окунемся в колоритную культуру Мальдив — зажигательные танцы под ритмы традиционных барабанов Боду Беру, тропическая атмосфера и тепло сердец местных жителей. Этот вечер точно запомнится на всю жизнь.
Также из вечерних активности ей у нас время для самопознания и ответов на свои вопросы, в которых нам помогут метафорические карты. Создаем запросы, слушаем себя и знакомимся с новыми гранями своей личности.
Покупка сувениров и фруктов, день релакса
8:00 — Завтракаем.
9:00 — Фруктовый шопинг у фруктовой палатки на пляже
13:30 — Обедаем.
19:00 — Ужинаем.
20:30 — Шопинг по сувенирным магазинам и прогулка к океану.
Сегодня у нас последний день перед вылетом, поэтому после завтрака мы отправляемся к фруктовой палатке, чтобы выбрать фрукты и привезти своим семьям, родным и близким поистине спелые и вкусные фрукты, а также не забыть захватить для коллег, например, вкусное Мальдивское баунти. Оно изготовлено из кокоса и меда и бережно завернуто в засушенный банановый лист. Поверьте, от такого натурального сувенира все будут в восторге. После фруктовой лавки, отдыхаем на пляже, загораем, плаваем с черепахами и рыбками, чтобы попрощаться с ними до скорого свидания. Наплававшись вдоволь, спешим на обед и на пляж, чтобы еще чуть-чуть урвать нежных, согревающих теплом солнечных лучей, с запасом на год вперед. После вкусного ужина, обменявшись эмоциями и впечатлениями об отдыхе, мы идём в сувенирный магазин, где есть дикое разнообразие сувениров: браслетики, одежда, картины, тарелки, чашки, ручки, а также фигурки мант, акул, скатов, изготовленные из самых разных материалов, и многое другое. Пошопившись, мы гуляем по острову и прощаемся с океаном, бросив в него монетку и загадав желания, которые обязательно сбудутся, поверьте мне! После прогулки мы неспешно собираем чемоданы и отдыхаем. Завтра новый день, долгий перелёт и возвращение домой.
Мальдивский рассвет, нейрографика
5:50 — Идем встречать мальдивский рассвет.
8:30 — Завтракаем.
12:00 — Снорклинг.
13:30 — Обедаем.
18:00 — Любуемся закатом, делаем фото на закате в разных локациях острова.
19:00 —Ужин на закате на берегу океана.
20:30 — Рисуем нейрографику.
Сегодняшнее утро у нас очень раннее, но это стоит того. Встретить первые лучики мальдивского солнца - незабываемый момент. А какие фотографии получаются на рассвете!
После мы отправляемся на завтрак, немного отдыхаем и спешим на знакомый уже для нас снорклинг, чтобы сделать еще пару кадров с черепахами под водой.
После снорклинга нас ждёт долгожданный обед и отдых.
У нас остается всего один денёчек, поэтому сегодня еще есть время для ваших фотосессий. На Мальдивах, куда бы ты не встал, везде получаются потрясающие фотографии — на пальме, на качелях под пальмой, на закате, в пальмовой аллее, в тропическом лесу и в папайевой роще. Наслаждаемся и делаем кадры для заставок на телефон, чтобы потом, вспоминая приятные моменты, менять их каждый день и согреваться теплыми воспоминаниями.
После чудесного заката мы спешим на ужин. Сегодня он будет не только, как обычно, вкусный, но и невероятно красивый и романтичный. Вас ждет ужин на берегу океана под бескрайним мальдивским звездным небом. Еще одна мечта сегодня сбудется.
После ужина у нас творческий вечер. Мы будем рисовать, а вместе с этим создавать новые нейтронные связи. Это и есть нейрографика. Всегда здорово попробовать для себя что-то новое и полезное. Нейрографика — это рисование по специальным правилам, которое поможет установить коннект со своим мозгом, избавиться от негативных шаблонов и создать новые модели поведения.
Возвращаемся домой. Мальдивы, шукурия
Просыпаемся рано утром. Нас ждет багги, которое отвезет до порта. Садимся и мчим с ветерком по еще не проснувшемуся острову. В порту, точно по времени, нас ожидает скоростной катер. Садимся в него и отправляемся в аэропорт. Дельфины выпрыгивают из воды, соревнуются с нами по скорости, провожают домой, отправляя воздушный поцелуй взмахом хвоста.
Приплыв в аэропорт, мы идём на регистрацию, пьём кофеёк, забегаем в Duty Free и в мальдивские сувенирные лавки, садимся в самолёт и отправляем тысячи поцелуев Мальдивам.
Ну вот и закончилось наше путешествие. Но Мальдивы (и Улётные Мальдивы) ждут вас вновь. До скорой встречи
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта Мале (Мальдивы) и обратно на скоростной лодке (плыть около часа)
- Проживание в двухместном номере с большими раздельными кроватями с другим участником тура вашего пола в уютном отеле, возможно одноместное проживание за дополнительную оплату (плюс 20 тыс. к стоимости тура)
- Питание (завтраки в отеле, обеды и ужины в одном из лучших ресторанов острова), не шведский стол
- Экскурсия на мант, акул и косу, съемка видео под водой с морскими обитателями
- Снорклинг с черепахами на домашнем рифе с опытным инструктором и съемкой профессионального видео на подводную камеру
- Обзорная экскурсия по острову и фруктовым плантациям с опытным гидом и интересными рассказами (которые мало кто знает) о традициях и культуре местных жителей
- Экскурсия на остров резорт (домики-бунгало на воде), которая включает безлимитное количество алкогольных напитков в течение всего дня пребывания на этом острове, обед, ланч, отдых у бассейна-инфинити, снорклинг на живом рифе
- Традиционное интерактивное мальдивское шоу барабанщиков (боду-беру), которое с головой погрузит вас в культуру этого прекрасного народа
- Ужин на закате на берегу океана
- Катание на сапбордах посреди океана с возможностью наблюдения сверху за подводным миром и большими черепахами с групповой съемкой на дрон
- Занятие по дайвингу с опытным сертифицированным инструктором даже если вы совсем новичок в этом деле со съемкой на подводную камеру
- Катание на гидроцикле
- Катание на ночном светящемся сапе и съемка с дрона
- Мальдивская рыбалка с возможностью насладиться бесчисленным количеством звезд на ночном небе, а также мириадами планктона в океане. Также вас ждет ужин на гриле из свежепойманной вами же рыбки
- Ласты и маски для снорклинга выдадим на месте для вашего удобства и комфорта, чтобы не везти с собой
- Подводная съёмка на групповом снорклинге, красивое индивидуальное видео для каждого участника тура с большой морской черепахой и на экскурсии (акулы)
- Сопровождение русскоговорящего доброго позитивного и отзывчивого гида в течение тура
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- При желании доплата за одноместное проживание в номере
О чём нужно знать до поездки
Тур проходит на локальном острове Тодду. Очень красивый, много зелени, пальмы и чистейший прозрачный океан, рядом разнообразный домашний риф с большими черепахами и фруктовые плантации. Это не резорт, но мы посещаем остров резорт в рамках тура. Проживание в гостевом доме (Не бунгало на воде) в комфортабельных номерах с кондиционером, чайником, стиральной машиной и со всеми удобствами. Также за отдельную доплату при желании можно жить в отеле более высокого уровня. На локальном острове нет алкоголя (ввоз алкоголя запрещен на территорию Мальдивских островов). В аэропорту вас встречает наш представитель и провожает на трансфер (скоростная лодка), которая доставит вас до нашего острова, плыть около 50 минут. Трансфер из аэропорта в 10:30 и в 16:00. Обратно в аэропорт в 7:00 и в 13:00. При выборе билетов ориентируйтесь на это время, а лучше напишите мне, и я помогу вам с подбором самых выгодных перелетов!
Пожелания к путешественнику
Даты тура гибкие, вы можете прилететь на несколько дней раньше или позже основных дат тура, а также остаться на любое количество дней. Мальдив много не бывает! Также благодаря гибким датам вы можете выбрать наиболее удобный и выгодный для вас перелет. Проживание с участником тура вашего пола в большом номере с раздельными кроватями. За отдельную доплату возможно одноместное проживание (плюс 20 тыс к стоимости тура). Наш гостевой дом очень уютный с видом на пальмовую рощу и ближайший к океану. Трехразовое питание включено. Завтрак в отеле (континентальный и традиционный мальдивский), обеды и ужины в кафе (питание порционное, не шведский стол). Организатор оставляет за собой право поменять отель на жилье того же уровня или выше по техническим причинам или в связи с большой загрузкой и сезонностью. Все фотографии тура реальные, сделаны нашим профессиональным фотографом в том месте, где проходит тур, поэтому ваш фотоальбом будет выглядеть также и даже лучше).
Все активности и питание в программе к посещению по вашему желанию, стоимость тура не меняется и стоимость активностей (питание) не вычитается из тура и не переносится в счет других активностей, если вы не посещаете их по вашей причине или желанию. Количество мест в группе не ограничено конкретным числом участников и зависит от сезонности. Доплата остатка за тур происходит непосредственно по прилету после заселения в долларах нового образца от 2006 года и выше или в евро, так как эту валюту принимают на Мальдивах. Курс доллара за вами фиксируется на момент брони тура, чтобы цена для вас не поменялось из-за изменения курса валюты.
Визы
не требуется, ставится по прилету в аэропорту города Мале