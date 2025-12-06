Мои заказы

Мальдивы. Йога. Звуковое исцеление

Мальдивы. Звуковое исцеление и йога-ретрит с тибетскими чашами на райском острове
Мальдивы. Йога. Звуковое исцеление
Мальдивы. Йога. Звуковое исцелениеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Мальдивы. Йога. Звуковое исцелениеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Мальдивы Sound Healing йога-ретрит с тибетскими чашами на райском острове. Приглашаю тебя погрузится в мир звуков и вибраций, благодаря вибрациям поющих чаш. Мы успокоим ум, сбалансируем энергетические центры и настроим организм в тон Радости и любви!

В ПРОГРАММУ ВКЛЮЧЕНО:

Оздоровительная программа:

Хатха-Йога каждое утро на рассвете

Пранояма-йога

САП-Медитация с тибетскими чашами Спокойствие и Гармония на Воде

Медитация с тибетскими чашами

Йога-голоса АОУЭИМ с тибетскими чашами

Арома-терапия с тибетскими чашами

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:

-Основы звукотерапии с тибетскими поющими чашами

-Изучение основ: техника активации, скольжения, вращения

-Элементы бесконтактного и контактного массажа – работа в парах

-Самомассаж чашами (ноги, тело, руки, голова)

-Основные виды поющих чаш для звукотерапии

-Правильное положение поющей чаши и аксессуаров в руке

-Структурирование воды. Работа с намерением.

-Практика и отработка техники извлечения звуков и вибрации

-Создание собственной мелодии

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:

Каякинг и SUP-бординг в бирюзовой лагуне

Снорклинг на местном рифе с черепахами

Яркие неповторимые рассветы и закаты

проживание в уютном, комфортабельном отеле с завтраком и ужином (шведский стол)

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Мальдивы

9:00 Прилетаем в аэропорт города Мале (Мальдивы), идём на трансфер (скоростная лодка), приплываем на остров о. Тоддо.
13:00 Заселяемся в отель, отдыхаем, пьём свежее кокосовое молоко.
Экскурсия по острову
15:00 Отдых свободное время снорклинг на местном рифе, риф очень богатый, много черепах.
18:00 Ужин (шведский стол)
19:00 Круг знакомств с участниками.

Добро пожаловать на МальдивыДобро пожаловать на МальдивыДобро пожаловать на Мальдивы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Хатха-Йога на рассвете, Медитация с тибетскими чаша

6:00 Хатха-Йога на рассвете
9:00 Завтрак (шведский стол)
Отдых свободное время снорклинг на местном рифе, риф очень богатый, много черепах.
13:00 Практика Основы звукотерапии с тибетскими поющими чашами.
18:00 Медитация с тибетскими чашами на изобилие и процветание
19:30 Ужин (шведский стол)
21:00 Прогулка на велосипедах по острову Тодду (по желанию)

Хатха-Йога на рассвете, Медитация с тибетскими чашаХатха-Йога на рассвете, Медитация с тибетскими чашаХатха-Йога на рассвете, Медитация с тибетскими чаша
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

САП-Медитация с тибетскими чашами Спокойствие и Га

6:00 Хатха-Йога на рассвете
9:00 Завтрак (шведский стол)
Отдых свободное время снорклинг на местном рифе, риф очень богатый, много черепах.
13:00 Практика работа с одной чашей. Изучение основ: техника активации, скольжения, вращения
18:00 САП-Медитация с тибетскими чашами Спокойствие и Гармония на Воде
(Видеосъемка с квадрокоптера в подарок)
19:30 Ужин (шведский стол)
21:00 Вечерние Омовение с планктонами по желанию

САП-Медитация с тибетскими чашами Спокойствие и ГаСАП-Медитация с тибетскими чашами Спокойствие и ГаСАП-Медитация с тибетскими чашами Спокойствие и Га
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Экскурсия изобилие мант. Йога-голоса АОУЭИМ с тиб

7:00 Завтрак
7:30 до 15:00 Водная экскурсия изобилие мант, кормление акул, пожеланию можно с ними плавать, посещение необитаемого острова
18:00 Йога-голоса АОУЭИМ с тибетскими чашами
19:30 Ужин (шведский стол)
21:00 Вечерние Омовение с планктонами по желанию

Экскурсия изобилие мант. Йога-голоса АОУЭИМ с тибЭкскурсия изобилие мант. Йога-голоса АОУЭИМ с тибЭкскурсия изобилие мант. Йога-голоса АОУЭИМ с тиб
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Хатха-Йога на рассвете. Самомассаж чашами ноги

6:00 Хатха-Йога на рассвете
9:00 Завтрак (шведский стол)
Отдых свободное время снорклинг на местном рифе, риф очень богатый, много черепах.
13:00Самомассаж чашами (ноги, тело, руки, голова)
17:00 Каякинг в бирюзовой лагуне на закате (по желанию можно взять САП)
19:30 Ужин (шведский стол)
21:00 Вечерние Омовение с планктонами по желанию

Хатха-Йога на рассвете. Самомассаж чашами ногиХатха-Йога на рассвете. Самомассаж чашами ногиХатха-Йога на рассвете. Самомассаж чашами ноги
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Практика вибрационно-акустический массаж работа

6:00 Хатха-йога на расвете
9:00 Завтрак (шведский стол)
Отдых свободное время снорклинг на местном рифе, риф очень богатый, много черепах.
(в свободное время можно посетить аюрведический массаж 60минут)
13:00 Практика вибрационно-акустический массаж (работа в парах)
18:00 Медитация с тибетскими чашами на изобилие и процветание
19:30 Ужин (шведский стол)
21:00 Прогулка на велосипедах по острову Тодду (по желанию)

Практика вибрационно-акустический массаж работаПрактика вибрационно-акустический массаж работаПрактика вибрационно-акустический массаж работа
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Хатха-Йога. Медитация с тибетскими чашами на изо

6:00 Хатха-Йога на рассвете
9:00 Завтрак (шведский стол)
Отдых свободное время снорклинг на местном рифе, риф очень богатый, много черепах.
18:00 Медитация с тибетскими чашами на изобилие и процветание
19:00 Ужин (шведский стол)
20:00 Традиционное выступление местных жителей

Хатха-Йога. Медитация с тибетскими чашами на изоХатха-Йога. Медитация с тибетскими чашами на изоХатха-Йога. Медитация с тибетскими чашами на изо
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Хатха-Йога. Арома-терапия с тибетскими чашами на

6:00 Хатха-Йога на рассвете
9:00 Завтрак (шведский стол)
Отдых свободное время снорклинг на местном рифе, риф очень богатый, много черепах.
По желанию организуем экскурсию
18:00 Арома-терапия с тибетскими чашами на изобилие и процветание
19:30 Ужин (шведский стол)
21:00 Прогулка на велосипедах по острову Тодду (по желанию)

Хатха-Йога. Арома-терапия с тибетскими чашами наХатха-Йога. Арома-терапия с тибетскими чашами наХатха-Йога. Арома-терапия с тибетскими чашами на
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Хатха-Йога. Медитация с тибетскими чашами на изоби

6:00 Хатха-Йога на рассвете
9:00 Завтрак (шведский стол)
Отдых свободное время снорклинг на местном рифе, риф очень богатый, много черепах.
(в свободное время можно посетить аюрведический массаж 60минут)
18:00 Медитация с тибетскими чашами на изобилие и процветание
19:30 Ужин (шведский стол)
21:00 Вечерние Омовение с планктонами по желанию

Хатха-Йога. Медитация с тибетскими чашами на изобиХатха-Йога. Медитация с тибетскими чашами на изобиХатха-Йога. Медитация с тибетскими чашами на изоби
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
10 день

Каякинг в бирюзовой лагуне на закате

6:00 Хатха-Йога на рассвете
9:00 Завтрак (шведский стол)
Отдых свободное время снорклинг на местном рифе, риф очень богатый, много черепах.
Каякинг в бирюзовой лагуне на закате (по желанию можно взять САП)
18:00 Медитация с тибетскими чашами на изобилие и процветание (контактная Методика)
19:30 Ужин (шведский стол)
21:00 Вечерние Омовение с планктонами по желанию

Каякинг в бирюзовой лагуне на закатеКаякинг в бирюзовой лагуне на закатеКаякинг в бирюзовой лагуне на закате
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
11 день

Хатха-Йога на рассвете. Арома-терапия с тибетским

6:00 Хатха-Йога на рассвете
9:00 Завтрак (шведский стол)
Отдых свободное время снорклинг на местном рифе, риф очень богатый, много черепах.
12:00-14:00 Практика Основы звукотерапии с тибетскими поющими чашами.
18:00 Арома-терапия с тибетскими чашами на изобилие и процветание
19:30 Ужин (шведский стол)
21:00 Вечерние Омовение с планктонами по желанию

Хатха-Йога на рассвете. Арома-терапия с тибетскимХатха-Йога на рассвете. Арома-терапия с тибетскимХатха-Йога на рассвете. Арома-терапия с тибетским
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
12 день

6:00 Хатха-Йога на рассвете
9:00 Завтрак (шведский стол)
Отдых свободное время снорклинг на местном рифе, риф очень богатый, много черепах.
14:00 Обед (шведский стол)
Вечерня рыбалка Барбекю (стоимость 30$)(По желанию)

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
13 день

Отъезд в Москву

6:00 Ланч
7:00 Трансфер кто летит Аэрофлотом
Кто летит Этихатом Организуем экскурсию в Мале
Экскурсия в Дубае (Оплачивается отдельно по желанию)

Отъезд в МосквуОтъезд в МосквуОтъезд в Москву
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Оздоровительная программа Sound Healing Yoga
  • Программа с сопровождением 2 гидов
  • Проживание в шикарном отеле (2-х местные номера)
  • 2х разовое питание (шведский стол)
  • SUP-бординг и каякинг в бирюзовой лагуне
Что не входит в цену
  • Трансфер скоростная лодка Аэропорт - Тодду-Аэропорт 70$
  • Авиаперелет
  • Экскурсии 70$
  • Личные расходы
  • Барбекю
  • Велосипед 5$ сутки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Наталья
Наталья — Тревел-эксперт
Меня зовут Наталья - я трэвел эксперт, организатор авторских выездных йога-ретритов по России и Миру! Совместно с командой преподавателей йоги, звукотерапии с тибетскими чашами и духовными практиками, мы объединили свои знания,
читать дальше

опыт и предлагаем вам присоединиться к нашим авторским ретритам и турам! Наши туры направлены на наполнение, изобилие, гармонию, на позитивное преобразование на всех уровнях жизни и получение приятных впечатлений и эмоций от путешествий.

