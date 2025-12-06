Описание тура
Мальдивы Sound Healing йога-ретрит с тибетскими чашами на райском острове. Приглашаю тебя погрузится в мир звуков и вибраций, благодаря вибрациям поющих чаш. Мы успокоим ум, сбалансируем энергетические центры и настроим организм в тон Радости и любви!
В ПРОГРАММУ ВКЛЮЧЕНО:
Оздоровительная программа:
Хатха-Йога каждое утро на рассвете
Пранояма-йога
САП-Медитация с тибетскими чашами Спокойствие и Гармония на Воде
Медитация с тибетскими чашами
Йога-голоса АОУЭИМ с тибетскими чашами
Арома-терапия с тибетскими чашами
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
-Основы звукотерапии с тибетскими поющими чашами
-Изучение основ: техника активации, скольжения, вращения
-Элементы бесконтактного и контактного массажа – работа в парах
-Самомассаж чашами (ноги, тело, руки, голова)
-Основные виды поющих чаш для звукотерапии
-Правильное положение поющей чаши и аксессуаров в руке
-Структурирование воды. Работа с намерением.
-Практика и отработка техники извлечения звуков и вибрации
-Создание собственной мелодии
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
Каякинг и SUP-бординг в бирюзовой лагуне
Снорклинг на местном рифе с черепахами
Яркие неповторимые рассветы и закаты
проживание в уютном, комфортабельном отеле с завтраком и ужином (шведский стол)
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Мальдивы
9:00 Прилетаем в аэропорт города Мале (Мальдивы), идём на трансфер (скоростная лодка), приплываем на остров о. Тоддо.
13:00 Заселяемся в отель, отдыхаем, пьём свежее кокосовое молоко.
Экскурсия по острову
15:00 Отдых свободное время снорклинг на местном рифе, риф очень богатый, много черепах.
18:00 Ужин (шведский стол)
19:00 Круг знакомств с участниками.
Хатха-Йога на рассвете, Медитация с тибетскими чаша
6:00 Хатха-Йога на рассвете
9:00 Завтрак (шведский стол)
Отдых свободное время снорклинг на местном рифе, риф очень богатый, много черепах.
13:00 Практика Основы звукотерапии с тибетскими поющими чашами.
18:00 Медитация с тибетскими чашами на изобилие и процветание
19:30 Ужин (шведский стол)
21:00 Прогулка на велосипедах по острову Тодду (по желанию)
САП-Медитация с тибетскими чашами Спокойствие и Га
6:00 Хатха-Йога на рассвете
9:00 Завтрак (шведский стол)
Отдых свободное время снорклинг на местном рифе, риф очень богатый, много черепах.
13:00 Практика работа с одной чашей. Изучение основ: техника активации, скольжения, вращения
18:00 САП-Медитация с тибетскими чашами Спокойствие и Гармония на Воде
(Видеосъемка с квадрокоптера в подарок)
19:30 Ужин (шведский стол)
21:00 Вечерние Омовение с планктонами по желанию
Экскурсия изобилие мант. Йога-голоса АОУЭИМ с тиб
7:00 Завтрак
7:30 до 15:00 Водная экскурсия изобилие мант, кормление акул, пожеланию можно с ними плавать, посещение необитаемого острова
18:00 Йога-голоса АОУЭИМ с тибетскими чашами
19:30 Ужин (шведский стол)
21:00 Вечерние Омовение с планктонами по желанию
Хатха-Йога на рассвете. Самомассаж чашами ноги
6:00 Хатха-Йога на рассвете
9:00 Завтрак (шведский стол)
Отдых свободное время снорклинг на местном рифе, риф очень богатый, много черепах.
13:00Самомассаж чашами (ноги, тело, руки, голова)
17:00 Каякинг в бирюзовой лагуне на закате (по желанию можно взять САП)
19:30 Ужин (шведский стол)
21:00 Вечерние Омовение с планктонами по желанию
Практика вибрационно-акустический массаж работа
6:00 Хатха-йога на расвете
9:00 Завтрак (шведский стол)
Отдых свободное время снорклинг на местном рифе, риф очень богатый, много черепах.
(в свободное время можно посетить аюрведический массаж 60минут)
13:00 Практика вибрационно-акустический массаж (работа в парах)
18:00 Медитация с тибетскими чашами на изобилие и процветание
19:30 Ужин (шведский стол)
21:00 Прогулка на велосипедах по острову Тодду (по желанию)
Хатха-Йога. Медитация с тибетскими чашами на изо
6:00 Хатха-Йога на рассвете
9:00 Завтрак (шведский стол)
Отдых свободное время снорклинг на местном рифе, риф очень богатый, много черепах.
18:00 Медитация с тибетскими чашами на изобилие и процветание
19:00 Ужин (шведский стол)
20:00 Традиционное выступление местных жителей
Хатха-Йога. Арома-терапия с тибетскими чашами на
6:00 Хатха-Йога на рассвете
9:00 Завтрак (шведский стол)
Отдых свободное время снорклинг на местном рифе, риф очень богатый, много черепах.
По желанию организуем экскурсию
18:00 Арома-терапия с тибетскими чашами на изобилие и процветание
19:30 Ужин (шведский стол)
21:00 Прогулка на велосипедах по острову Тодду (по желанию)
Хатха-Йога. Медитация с тибетскими чашами на изоби
6:00 Хатха-Йога на рассвете
9:00 Завтрак (шведский стол)
Отдых свободное время снорклинг на местном рифе, риф очень богатый, много черепах.
(в свободное время можно посетить аюрведический массаж 60минут)
18:00 Медитация с тибетскими чашами на изобилие и процветание
19:30 Ужин (шведский стол)
21:00 Вечерние Омовение с планктонами по желанию
Каякинг в бирюзовой лагуне на закате
6:00 Хатха-Йога на рассвете
9:00 Завтрак (шведский стол)
Отдых свободное время снорклинг на местном рифе, риф очень богатый, много черепах.
Каякинг в бирюзовой лагуне на закате (по желанию можно взять САП)
18:00 Медитация с тибетскими чашами на изобилие и процветание (контактная Методика)
19:30 Ужин (шведский стол)
21:00 Вечерние Омовение с планктонами по желанию
Хатха-Йога на рассвете. Арома-терапия с тибетским
6:00 Хатха-Йога на рассвете
9:00 Завтрак (шведский стол)
Отдых свободное время снорклинг на местном рифе, риф очень богатый, много черепах.
12:00-14:00 Практика Основы звукотерапии с тибетскими поющими чашами.
18:00 Арома-терапия с тибетскими чашами на изобилие и процветание
19:30 Ужин (шведский стол)
21:00 Вечерние Омовение с планктонами по желанию
6:00 Хатха-Йога на рассвете
9:00 Завтрак (шведский стол)
Отдых свободное время снорклинг на местном рифе, риф очень богатый, много черепах.
14:00 Обед (шведский стол)
Вечерня рыбалка Барбекю (стоимость 30$)(По желанию)
Отъезд в Москву
6:00 Ланч
7:00 Трансфер кто летит Аэрофлотом
Кто летит Этихатом Организуем экскурсию в Мале
Экскурсия в Дубае (Оплачивается отдельно по желанию)
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Оздоровительная программа Sound Healing Yoga
- Программа с сопровождением 2 гидов
- Проживание в шикарном отеле (2-х местные номера)
- 2х разовое питание (шведский стол)
- SUP-бординг и каякинг в бирюзовой лагуне
Что не входит в цену
- Трансфер скоростная лодка Аэропорт - Тодду-Аэропорт 70$
- Авиаперелет
- Экскурсии 70$
- Личные расходы
- Барбекю
- Велосипед 5$ сутки