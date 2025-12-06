Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Мальдивы Sound Healing йога-ретрит с тибетскими чашами на райском острове. Приглашаю тебя погрузится в мир звуков и вибраций, благодаря вибрациям поющих чаш. Мы успокоим ум, сбалансируем энергетические центры и настроим организм в тон Радости и любви!

В ПРОГРАММУ ВКЛЮЧЕНО:

Оздоровительная программа:

Хатха-Йога каждое утро на рассвете

Пранояма-йога

САП-Медитация с тибетскими чашами Спокойствие и Гармония на Воде

Медитация с тибетскими чашами

Йога-голоса АОУЭИМ с тибетскими чашами

Арома-терапия с тибетскими чашами

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:

-Основы звукотерапии с тибетскими поющими чашами

-Изучение основ: техника активации, скольжения, вращения

-Элементы бесконтактного и контактного массажа – работа в парах

-Самомассаж чашами (ноги, тело, руки, голова)

-Основные виды поющих чаш для звукотерапии

-Правильное положение поющей чаши и аксессуаров в руке

-Структурирование воды. Работа с намерением.

-Практика и отработка техники извлечения звуков и вибрации

-Создание собственной мелодии

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:

Каякинг и SUP-бординг в бирюзовой лагуне

Снорклинг на местном рифе с черепахами

Яркие неповторимые рассветы и закаты

проживание в уютном, комфортабельном отеле с завтраком и ужином (шведский стол)