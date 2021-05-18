Всё о Каесе

Полезная информация о Каесе

Что нужно знать о Каесе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Каесе
19:4433
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇱 Мали
Название городаКаес
По-английскиKayes
Столица регионаКаес является столицей региона
Население города78 406 чел.
АэропортКайес KYS (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Bamako
Средняя высота39 м. от уровня моря

Где находится Каес на карте