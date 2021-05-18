Полезная информация о Каесе
Что нужно знать о Каесе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Каесе
19:4433
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇱 Мали
|Название города
|Каес
|По-английски
|Kayes
|Столица региона
|Каес является столицей региона
|Население города
|78 406 чел.
|Аэропорт
|Кайес KYS (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Bamako
|Средняя высота
|39 м. от уровня моря