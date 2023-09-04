Это было познавательно. Спасибо большое!!! Мне очень понравилось все!

Отличная экскурсия. Мы много узнали об истории острова со времен рыцарей госпитальеров до наших дней. Мы прошли по первому укрепленному городу, сохранившему кривые средневековые улицы, увидели множество исторических зданий и насладились великолепными видами.

I Irina

Экскурсия была очень впечатляющая и энергоемкая по информации, полученной в ходе экскурсии… И не было такого вопроса на который бы не ответила наш замечательный экскурсовод Юлия. Теперь мы всем нашим знакомым будем ее рекомендовать!!! Спасибо большое Юлия!!!