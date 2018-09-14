Исследуйте невероятные усадьбы Мальты, историю и достопримечательности в своем темпе. Отправляйтесь в эксклюзивный hop-on hop-off тур на двухэтажном автобусе с открытым верхом в удобное для вас время.
Во время тура вы можете остановиться у любой из следующих основных достопримечательностей города на этих маршрутах:
Южный маршрут по Мальте (красный маршрут)
Валлетта.
Таршиен.
Храмы и Гипогей.
Три города.
Рыбацкая деревня Марсашлокк.
Музей Гхар-Далам.
Голубой грот.
Хаджар-Ким и Мнайдра.
Мегалитическое наследие.
Центр соколиной охоты.
Усадьбы Монте-Кристо.
• Слима:
Северный маршрут по Мальте (синий маршрут)
Валлетта.
Сады Сан-Антон.
Деревня ремесел.
Музей авиации.
Собор Ротонда Моста.
Мдина.
«Римская вилла».
Церковь Мджарр.
Золотая бухта.
Площадь Буджибба.
Аквапарк Splash and Fun.
Морской парк Mediterraneo.
Бухта Святого Георгия.
Бухта Спинола
Вы можете воспользоваться бесплатным проездом до пункта отправления тура. Трансфер может быть организован из любого отеля на Мальте.
Ответы на вопросы
Что входит
Наушники
1-дневный автобусный билет
Что не входит
Входные билеты
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Билет действителен в течение 1 дня
Расписание отправляющихся из Слима паромов: с понедельника по субботу в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 и 15:00. В воскресенье и праздничные дни в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 и 13:00
Дети до 5 лет путешествуют бесплатно
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
D
Dean
14 сен 2018
Водители автобусов не узнали наш распечатанный ваучер и посоветовали воспользоваться другим автобусом. На второй день нашего отпуска, потраченного впустую, пытаясь сесть в автобус, ожидая автобусы, которые не позволили бы нам ездить на них. Мы позвонили по номеру обслуживания клиентов на распечатанном ваучере, и человек, с которым мы разговаривали, не очень помог, сказав, что автобус прибудет за пределы нашего отеля в 09.00 и позвонит, если этого не произойдет. Мы знали, что эта информация была неверной с самого начала, так как автобусы не ехали по дороге, в которой находился отель, и поскольку он не спросил нас, в каком отеле я остановился, как он узнал, что это сработает? поговорил с отелем о поездке в отель, и вопрос был решен после телефонного звонка, чтобы подтвердить, что этот ваучер был верным, и он сообщил нам о расположении автобуса и сроках, когда он вписал свое имя и имя босса в форму в случае возникновения каких-либо дальнейших трудностей.
P
Pawel
30 авг 2017
Поездка была веселой. Функция вкл. / Выкл. Прыжка очень полезна, но планируйте ее хорошо, так как у вас быстро истечет время, и вы не захотите оказаться на противоположной стороне острова, пока последний автобус просто прощался с вами. Дело не в том, что общение на Мальте очень эффективно, и вы все равно быстро вернетесь домой Утром трансфер доставит вас из вашего отеля (по крайней мере, из основных) к месту сбора, а затем отвезет вас домой. Автобусы не носят фирменные цвета, это обычные автобусы, поэтому не пропустите их по утрам. Общее впечатление очень хорошее, хотя на экскурсионных автобусах Мальты было много сезонов.
А
Аноним
24 окт 2021
Auf Malta gibt es zwei Hop-On-/Hop-Off- Anbieter. Aus der Buchung ging nicht hervor, bei wem die Tour stattfindet. Als Treffpunkt war Sliema angegeben, was dem Hop-On-Prinzip nicht entspricht. Man kann durchaus überall zusteigen. Die Info an den Buchenden kann man verbessern.
Ещё 447 отзывов
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