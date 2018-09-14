Водители автобусов не узнали наш распечатанный ваучер и посоветовали воспользоваться другим автобусом. На второй день нашего отпуска, потраченного впустую, пытаясь сесть в автобус, ожидая автобусы, которые не позволили бы нам ездить на них. Мы позвонили по номеру обслуживания клиентов на распечатанном ваучере, и человек, с которым мы разговаривали, не очень помог, сказав, что автобус прибудет за пределы нашего отеля в 09.00 и позвонит, если этого не произойдет. Мы знали, что эта информация была неверной с самого начала, так как автобусы не ехали по дороге, в которой находился отель, и поскольку он не спросил нас, в каком отеле я остановился, как он узнал, что это сработает? поговорил с отелем о поездке в отель, и вопрос был решен после телефонного звонка, чтобы подтвердить, что этот ваучер был верным, и он сообщил нам о расположении автобуса и сроках, когда он вписал свое имя и имя босса в форму в случае возникновения каких-либо дальнейших трудностей.