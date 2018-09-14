Мальта: тур на hop-on hop-off автобусе

Наслаждайтесь достопримечательностями Мальты в своем темпе с этим билетом на тур на двухэтажном автобусе hop-on hop-off

3.9
450 отзывов
В группе
до 100 чел.
Наслаждайтесь достопримечательностями Мальты в своем темпе с этим билетом на тур на двухэтажном автобусе hop-on hop-off.

Автобусы отправляются каждые 30 минут и останавливаются в лучших местах Мальты по курсу следования северного и южного маршрутов.
Мальта: тур на hop-on hop-off автобусе
Мальта: тур на hop-on hop-off автобусе
Мальта: тур на hop-on hop-off автобусе
Мальта: тур на hop-on hop-off автобусе
Мальта: тур на hop-on hop-off автобусе
Мальта: тур на hop-on hop-off автобусе
Мальта: тур на hop-on hop-off автобусе
Мальта: тур на hop-on hop-off автобусе
Мальта: тур на hop-on hop-off автобусе
Мальта: тур на hop-on hop-off автобусе
Мальта: тур на hop-on hop-off автобусе
Мальта: тур на hop-on hop-off автобусе
Мальта: тур на hop-on hop-off автобусе
Мальта: тур на hop-on hop-off автобусе
Мальта: тур на hop-on hop-off автобусе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Наслаждайтесь Мальтой в собственном темпе
  2. Осмотрите прекрасный Голубой грот – магическую морскую пещеру
  3. Исследуйте сады Сан-Антон
Исследуйте невероятные усадьбы Мальты, историю и достопримечательности в своем темпе. Отправляйтесь в эксклюзивный hop-on hop-off тур на двухэтажном автобусе с открытым верхом в удобное для вас время.

Во время тура вы можете остановиться у любой из следующих основных достопримечательностей города на этих маршрутах:

    Южный маршрут по Мальте (красный маршрут)
    • Валлетта.
    • Таршиен.
    • Храмы и Гипогей.
    • Три города.
    • Рыбацкая деревня Марсашлокк.
    • Музей Гхар-Далам.
    • Голубой грот.
    • Хаджар-Ким и Мнайдра.
    • Мегалитическое наследие.
    • Центр соколиной охоты.
    • Усадьбы Монте-Кристо.

    • Слима:

      Северный маршрут по Мальте (синий маршрут)
      • Валлетта.
      • Сады Сан-Антон.
      • Деревня ремесел.
      • Музей авиации.
      • Собор Ротонда Моста.
      • Мдина.
      • «Римская вилла».
      • Церковь Мджарр.
      • Золотая бухта.
      • Площадь Буджибба.
      • Аквапарк Splash and Fun.
      • Морской парк Mediterraneo.
      • Бухта Святого Георгия.
      • Бухта Спинола
      • Вы можете воспользоваться бесплатным проездом до пункта отправления тура. Трансфер может быть организован из любого отеля на Мальте.

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • Наушники
      • 1-дневный автобусный билет
      Что не входит
      • Входные билеты
      Когда и сколько длится
      Когда: По выбранному вами времени
      Экскурсия длится около 1 дня
      Кто ещё будет вместе со мной?
      Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
      Важная информация
      • Билет действителен в течение 1 дня
      • Расписание отправляющихся из Слима паромов: с понедельника по субботу в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 и 15:00. В воскресенье и праздничные дни в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 и 13:00
      • Дети до 5 лет путешествуют бесплатно
      Требования к участникам
      • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
      Нужно оплачивать всё сразу?
      В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

      Вы сами выбираете дату и время

      D
      14 сен 2018
      Водители автобусов не узнали наш распечатанный ваучер и посоветовали воспользоваться другим автобусом. На второй день нашего отпуска, потраченного впустую, пытаясь сесть в автобус, ожидая автобусы, которые не позволили бы нам ездить на них. Мы позвонили по номеру обслуживания клиентов на распечатанном ваучере, и человек, с которым мы разговаривали, не очень помог, сказав, что автобус прибудет за пределы нашего отеля в 09.00 и позвонит, если этого не произойдет. Мы знали, что эта информация была неверной с самого начала, так как автобусы не ехали по дороге, в которой находился отель, и поскольку он не спросил нас, в каком отеле я остановился, как он узнал, что это сработает? поговорил с отелем о поездке в отель, и вопрос был решен после телефонного звонка, чтобы подтвердить, что этот ваучер был верным, и он сообщил нам о расположении автобуса и сроках, когда он вписал свое имя и имя босса в форму в случае возникновения каких-либо дальнейших трудностей.
      P
      30 авг 2017
      Поездка была веселой. Функция вкл. / Выкл. Прыжка очень полезна, но планируйте ее хорошо, так как у вас быстро истечет время, и вы не захотите оказаться на противоположной стороне острова, пока последний автобус просто прощался с вами. Дело не в том, что общение на Мальте очень эффективно, и вы все равно быстро вернетесь домой Утром трансфер доставит вас из вашего отеля (по крайней мере, из основных) к месту сбора, а затем отвезет вас домой. Автобусы не носят фирменные цвета, это обычные автобусы, поэтому не пропустите их по утрам. Общее впечатление очень хорошее, хотя на экскурсионных автобусах Мальты было много сезонов.
      А
      24 окт 2021
      Auf Malta gibt es zwei Hop-On-/Hop-Off- Anbieter. Aus der Buchung ging nicht hervor, bei wem die Tour stattfindet.
      Als Treffpunkt war Sliema angegeben, was dem Hop-On-Prinzip nicht entspricht. Man kann durchaus überall zusteigen.
      Die Info an den Buchenden kann man verbessern.
      Ещё 447 отзывов

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