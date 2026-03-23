Мои заказы

Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу

Пересечь на пароме Великую гавань, погулять по древнему Биргу и узнать о рыцарях-госпитальерах
Биргу — чудесный старинный город, сыгравший важную роль в истории Мальты. Мы отправимся в него на пароме, наслаждаясь морским бризом и чудесными панорамами. Вы погуляете по историческому центру Коллахио и увидите все его знаковые места.

А я расскажу о Великой осаде 1565 года и о мужестве местных рыцарей под руководством магистра Жана Паризо де ла Валлетта.
5
14 отзывов
Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу
Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу
Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу

Описание экскурсии

Прогулка на пароме: Великая гавань и форт Святого Ангела

Наше путешествие начнётся на набережной Валлетты. На пароме мы пересечём Великую гавань и проплывем мимо форта Святого Ангела, в подземелье которого однажды попал художник Караваджо. Я расскажу, как он там оказался и как ему удалось сбежать. Далее мы остановимся у причала в Галерной бухте, вокруг которой расположены три города: Биргу, Бормла и Исла.

Биргу: рыцарские подворья, дворец Инквизиторов и не только

Мы дойдём до главного входа в Биргу, рассмотрим мощные оборонительные укрепления и защитную систему ворот Кувре-Порт. Затем углубимся в старую часть города Коллахио, где в 16 веке имели право жить только рыцари-госпитальеры. Я покажу вам сохранившиеся «обержи» — подворья рыцарей Англии, Франции, Прованса и Кастилии. Кроме того, вы увидите: дворец Инквизиторов, главную площадь и церковь Святого Лаврентия. По желанию, также посетите маленький музей в оратории Святого Иосифа, где хранятся меч и шляпа защитника острова Жана Паризо де ла Валлетта.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты на паром: взрослые — 2,8 евро, дети — 0,9 евро
  • Церковь Святого Лаврентия открыта для посещений до 11.00 и после 17.00, музей в оратории Святого Иосифа только до 12.00
  • После экскурсии, по вашему желанию, вы можете остаться в Биргу и затем самостоятельно на пароме вернуться в Валлетту
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Валетты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Валлетте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1738 туристов
Впервые я приехала на Мальту в 1998 году — и сразу влюбилась в этот удивительный остров. В 2003 году окончила курс по истории и искусствоведению в Мальтийском государственном университете и
читать дальшеуменьшить

получила лицензию гида. За годы работы провела сотни экскурсий — и групповых, и индивидуальных. Но до сих пор с радостью открываю Мальту для путешественников и делюсь её богатой историей. Ведь это не просто работа — это моя страсть! Иногда мне приходится уезжать с Мальты по семейным обстоятельствам, но я всегда остаюсь на связи с путешественниками на Трипстере. Представляю команду профессиональных лицензированных гидов. Каждый с опытом работы более 15 лет, отлично знает Мальту и с радостью проведёт для вас экскурсию.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
П
Нам очень понравилось. всё очень подробно, понятно и интересно. рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?
Ekaterina
Нам очень понравилась прогулка с Юлией, теперь для нас многое понятно про рыцарей мальтийского ордена и про культовый микс мальтийцев и их язык. Юлия давно живет на Мальте и знает о местных обычаях и особенностях не понаслышке.
Место прогулки красивое и атмосферное.
С Юлией приятно общаться и на этапе подготовки к встрече и во время экскурсии.
Нам очень понравилась прогулка с Юлией, теперь для нас многое понятно про рыцарей мальтийского ордена и
Нам очень понравилась прогулка с Юлией, теперь для нас многое понятно про рыцарей мальтийского ордена и
Нам очень понравилась прогулка с Юлией, теперь для нас многое понятно про рыцарей мальтийского ордена и
Вам был полезен этот отзыв?
Alexander
Полное погружение в историю, время остановилось!
Спасибо Юлии!
Полное погружение в историю, время остановилось!
Полное погружение в историю, время остановилось!
Полное погружение в историю, время остановилось!
Полное погружение в историю, время остановилось!
Полное погружение в историю, время остановилось!
Полное погружение в историю, время остановилось!
Полное погружение в историю, время остановилось!
Полное погружение в историю, время остановилось!+2
Полное погружение в историю, время остановилось!
Полное погружение в историю, время остановилось!
Вам был полезен этот отзыв?
Natalia
Спасибо Юлии за прекрасную экскурсию! Было интересно, увлекательно.
Вам был полезен этот отзыв?
Елизавета
Мы в полной мере насладились нашей экскурсией с Юлией по Биргу. Она рассказала много интересных историй о различных частях улиц, которые сделали прогулку приятной и познавательной. Ее знание истории еще больше расширило наши знания о Мальте. В конце концов, мы могли только настоятельно рекомендовать другим принять участие в этой экскурсии!
Вам был полезен этот отзыв?
Лана
Спасибо большое Юлии за экскурсию! Она открыла для нас город Биргу и его нюансы) Разложила по полочкам материал о рыцарях-госпитальерах и основоположник ах мальтийского ордена. Даже привела нас в настоящий мальтийский дом (сами бы мы, конечно, не нашли). Все было здорово, доступно - в нашем темпе) Еще раз - большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Валлетты

Похожие экскурсии на «Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу»

Знакомьтесь, Валлетта
Пешая
2 часа
89 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Валлетта
История и главные достопримечательности столицы Мальты на прогулке с профессиональным гидом
Начало: Напротив фонтана Тритон
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от €180 за всё до 6 чел.
Мдина и Валлетта за 1 день
На автобусе
На микроавтобусе
4 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Мдина и Валлетта за 1 день
Исследовать средневековую и современную столицы Мальты на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В круизном терминале или у вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от €400 за всё до 6 чел.
Валлетта - город рыцарей
Пешая
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Валлетта - город рыцарей
Погулять по столице Мальты, шаг за шагом раскрывая разные этапы её истории
19 авг в 09:00
20 авг в 09:00
от €220 за всё до 10 чел.
Прогулка по Валлетте с аудиогидом в вашем смартфоне
Пешая
3.5 часа
1 отзыв
Аудиогид
Прогулка по Валлетте с аудиогидом в вашем смартфоне
Послушать рыцарские сплетни и увидеть все главные достопримечательности столицы Мальты - за 2 часа
Начало: У фонтана Тритонов
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от €12 за человека
У нас ещё много экскурсий в Валлетте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Валлетте
от €175 за экскурсию