Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу

Пересечь на пароме Великую гавань, погулять по древнему Биргу и узнать о рыцарях-госпитальерах

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Биргу — чудесный старинный город, сыгравший важную роль в истории Мальты. Мы отправимся в него на пароме, наслаждаясь морским бризом и чудесными панорамами. Вы погуляете по историческому центру Коллахио и увидите все его знаковые места.

А я расскажу о Великой осаде 1565 года и о мужестве местных рыцарей под руководством магистра Жана Паризо де ла Валлетта.
Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу
Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу
Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу
Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу
Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу
Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу
Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу
Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу
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Описание

Что вас ожидает

Прогулка на пароме: Великая гавань и форт Святого Ангела

Наше путешествие начнётся на набережной Валлетты. На пароме мы пересечём Великую гавань и проплывем мимо форта Святого Ангела, в подземелье которого однажды попал художник Караваджо. Я расскажу, как он там оказался и как ему удалось сбежать. Далее мы остановимся у причала в Галерной бухте, вокруг которой расположены три города: Биргу, Бормла и Исла.

Биргу: рыцарские подворья, дворец Инквизиторов и не только

Мы дойдём до главного входа в Биргу, рассмотрим мощные оборонительные укрепления и защитную систему ворот Кувре-Порт. Затем углубимся в старую часть города Коллахио, где в 16 веке имели право жить только рыцари-госпитальеры. Я покажу вам сохранившиеся «обержи» — подворья рыцарей Англии, Франции, Прованса и Кастилии. Кроме того, вы увидите: дворец Инквизиторов, главную площадь и церковь Святого Лаврентия. По желанию, также посетите маленький музей в оратории Святого Иосифа, где хранятся меч и шляпа защитника острова Жана Паризо де ла Валлетта.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты на паром: взрослые — 2,8 евро, дети — 0,9 евро
  • Церковь Святого Лаврентия открыта для посещений до 11.00 и после 17.00, музей в оратории Святого Иосифа только до 12.00
  • После экскурсии, по вашему желанию, вы можете остаться в Биргу и затем самостоятельно на пароме вернуться в Валлетту

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережной Валетты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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