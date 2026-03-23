Мальта: прогулка на пароме и «город рыцарей» Биргу
Пересечь на пароме Великую гавань, погулять по древнему Биргу и узнать о рыцарях-госпитальерах
Биргу — чудесный старинный город, сыгравший важную роль в истории Мальты. Мы отправимся в него на пароме, наслаждаясь морским бризом и чудесными панорамами. Вы погуляете по историческому центру Коллахио и увидите все его знаковые места.
А я расскажу о Великой осаде 1565 года и о мужестве местных рыцарей под руководством магистра Жана Паризо де ла Валлетта.
Прогулка на пароме: Великая гавань и форт Святого Ангела
Наше путешествие начнётся на набережной Валлетты. На пароме мы пересечём Великую гавань и проплывем мимо форта Святого Ангела, в подземелье которого однажды попал художник Караваджо. Я расскажу, как он там оказался и как ему удалось сбежать. Далее мы остановимся у причала в Галерной бухте, вокруг которой расположены три города: Биргу, Бормла и Исла.
Биргу: рыцарские подворья, дворец Инквизиторов и не только
Мы дойдём до главного входа в Биргу, рассмотрим мощные оборонительные укрепления и защитную систему ворот Кувре-Порт. Затем углубимся в старую часть города Коллахио, где в 16 веке имели право жить только рыцари-госпитальеры. Я покажу вам сохранившиеся «обержи» — подворья рыцарей Англии, Франции, Прованса и Кастилии. Кроме того, вы увидите: дворец Инквизиторов, главную площадь и церковь Святого Лаврентия. По желанию, также посетите маленький музей в оратории Святого Иосифа, где хранятся меч и шляпа защитника острова Жана Паризо де ла Валлетта.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты на паром: взрослые — 2,8 евро, дети — 0,9 евро
Церковь Святого Лаврентия открыта для посещений до 11.00 и после 17.00, музей в оратории Святого Иосифа только до 12.00
После экскурсии, по вашему желанию, вы можете остаться в Биргу и затем самостоятельно на пароме вернуться в Валлетту
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Валетты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Валлетте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1738 туристов
Впервые я приехала на Мальту в 1998 году — и сразу влюбилась в этот удивительный остров. В 2003 году окончила курс по истории и искусствоведению в Мальтийском государственном университете и читать дальшеуменьшить
получила лицензию гида. За годы работы провела сотни экскурсий — и групповых, и индивидуальных. Но до сих пор с радостью открываю Мальту для путешественников и делюсь её богатой историей. Ведь это не просто работа — это моя страсть!
Иногда мне приходится уезжать с Мальты по семейным обстоятельствам, но я всегда остаюсь на связи с путешественниками на Трипстере. Представляю команду профессиональных лицензированных гидов. Каждый с опытом работы более 15 лет, отлично знает Мальту и с радостью проведёт для вас экскурсию.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Павел
Нам очень понравилось. всё очень подробно, понятно и интересно. рекомендуем.
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Ekaterina
Нам очень понравилась прогулка с Юлией, теперь для нас многое понятно про рыцарей мальтийского ордена и про культовый микс мальтийцев и их язык. Юлия давно живет на Мальте и знает о местных обычаях и особенностях не понаслышке. Место прогулки красивое и атмосферное. С Юлией приятно общаться и на этапе подготовки к встрече и во время экскурсии.
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Alexander
Полное погружение в историю, время остановилось! Спасибо Юлии!
+2
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Natalia
Спасибо Юлии за прекрасную экскурсию! Было интересно, увлекательно.
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Елизавета
Мы в полной мере насладились нашей экскурсией с Юлией по Биргу. Она рассказала много интересных историй о различных частях улиц, которые сделали прогулку приятной и познавательной. Ее знание истории еще больше расширило наши знания о Мальте. В конце концов, мы могли только настоятельно рекомендовать другим принять участие в этой экскурсии!
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Лана
Спасибо большое Юлии за экскурсию! Она открыла для нас город Биргу и его нюансы) Разложила по полочкам материал о рыцарях-госпитальерах и основоположник ах мальтийского ордена. Даже привела нас в настоящий мальтийский дом (сами бы мы, конечно, не нашли). Все было здорово, доступно - в нашем темпе) Еще раз - большое спасибо!
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