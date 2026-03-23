Биргу — чудесный старинный город, сыгравший важную роль в истории Мальты. Мы отправимся в него на пароме, наслаждаясь морским бризом и чудесными панорамами. Вы погуляете по историческому центру Коллахио и увидите все его знаковые места. А я расскажу о Великой осаде 1565 года и о мужестве местных рыцарей под руководством магистра Жана Паризо де ла Валлетта.

Описание экскурсии

Прогулка на пароме: Великая гавань и форт Святого Ангела

Наше путешествие начнётся на набережной Валлетты. На пароме мы пересечём Великую гавань и проплывем мимо форта Святого Ангела, в подземелье которого однажды попал художник Караваджо. Я расскажу, как он там оказался и как ему удалось сбежать. Далее мы остановимся у причала в Галерной бухте, вокруг которой расположены три города: Биргу, Бормла и Исла.

Биргу: рыцарские подворья, дворец Инквизиторов и не только

Мы дойдём до главного входа в Биргу, рассмотрим мощные оборонительные укрепления и защитную систему ворот Кувре-Порт. Затем углубимся в старую часть города Коллахио, где в 16 веке имели право жить только рыцари-госпитальеры. Я покажу вам сохранившиеся «обержи» — подворья рыцарей Англии, Франции, Прованса и Кастилии. Кроме того, вы увидите: дворец Инквизиторов, главную площадь и церковь Святого Лаврентия. По желанию, также посетите маленький музей в оратории Святого Иосифа, где хранятся меч и шляпа защитника острова Жана Паризо де ла Валлетта.

Организационные детали