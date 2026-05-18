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Знакомьтесь, Валлетта

История и главные достопримечательности столицы Мальты на прогулке с профессиональным гидом
Валетта — торговый, экономический и культурный центр крошечного острова Мальта. А еще это очень уютный и живописный город, наполненный архитектурными памятниками разных эпох. Вы увидите древние бастионы и современные кварталы, живописные сады и старинные храмы. Я расскажу, как Валлетта строилась, росла и развивалась. Помогу раскрыть ее обаяние и душевный характер.
5
89 отзывов
Знакомьтесь, Валлетта
Знакомьтесь, Валлетта
Знакомьтесь, Валлетта

Описание экскурсии

Валлетта сквозь эпохи

Мы зайдем в Старый город через главный вход и отправимся исследовать его знаковые места. Вы увидите бастионы 16 века, построенные для защиты Валлетты от врагов, фонтан Тритон и руины оперного театра. Подниметесь в Сады Верхней Барраки и насладитесь панорамным видом на Великую гавань. А также я покажу часть города, созданную знаменитым современным архитектором Ренцо Пиано.

Рыцари, церкви и не только

Валетту называют «городом рыцарей госпитальеров». Я раскрою, в чем особенности этого ордена и какие истории с ним связаны. Еще одна отличительная черта мальтийской столицы — множество старинных церквей. Вы увидите важнейшие из них: главный собор Иоанна Крестителя и протестантский храм Апостола Павла. Кроме того, я покажу вам дворец Великих Магистров, библиотеку рыцарей и театр Маноэль.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная
  • Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Напротив фонтана Тритон
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Валлетте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1745 туристов
Впервые я приехала на Мальту в 1998 году — и сразу влюбилась в этот удивительный остров. В 2003 году окончила курс по истории и искусствоведению в Мальтийском государственном университете и
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получила лицензию гида. За годы работы провела сотни экскурсий — и групповых, и индивидуальных. Но до сих пор с радостью открываю Мальту для путешественников и делюсь её богатой историей. Ведь это не просто работа — это моя страсть! Иногда мне приходится уезжать с Мальты по семейным обстоятельствам, но я всегда остаюсь на связи с путешественниками на Трипстере. Представляю команду профессиональных лицензированных гидов. Каждый с опытом работы более 15 лет, отлично знает Мальту и с радостью проведёт для вас экскурсию.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 89 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
85
4
3
3
1
2
1
Elena
Отличная и очень интересная экскурсия. Классно прогулялись и посмотрели все достопримечательные места города
Отличная и очень интересная экскурсия. Классно прогулялись и посмотрели все достопримечательные места города
Отличная и очень интересная экскурсия. Классно прогулялись и посмотрели все достопримечательные места города
Отличная и очень интересная экскурсия. Классно прогулялись и посмотрели все достопримечательные места города
Отличная и очень интересная экскурсия. Классно прогулялись и посмотрели все достопримечательные места города
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кристина
Экскурсия нам очень понравилась. Валлетта невероятно красивый город и с очень богатой историей,которую нам Юлия очень доступно и интересно рассказала. Мальта маленькая, но удивительная страна. Обязательно вернемся!
Экскурсия нам очень понравилась. Валлетта невероятно красивый город и с очень богатой историей,которую нам Юлия очень
Экскурсия нам очень понравилась. Валлетта невероятно красивый город и с очень богатой историей,которую нам Юлия очень
Экскурсия нам очень понравилась. Валлетта невероятно красивый город и с очень богатой историей,которую нам Юлия очень
Экскурсия нам очень понравилась. Валлетта невероятно красивый город и с очень богатой историей,которую нам Юлия очень
Экскурсия нам очень понравилась. Валлетта невероятно красивый город и с очень богатой историей,которую нам Юлия очень
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N
спасибо огромное!!! очень всем нам понравилось! обязательно вернемся!
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Т
Экскурсию посещали во время круиза. Однозначно рекомендуем узнать о том, куда вы приехали! Еще было время потом погулять. Это шикарное место! Очень познавательно и колоритно 👌
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Сергей
Инна, прекрасный гид, все очень четко,лаконично, но в тоже время понятно и доступно Валетта прекрасна, но только если вы с хорошим гидом! Инне ставлю 5 баллов и всем рекомендую!
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Н
Было действительно очень интересно, два часа пролетели незаметно!!! Спасибо Юлии за особенные ощущения, благодаря которым мы узнали Валлетту с разных сторон!!!
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Входит в следующие категории Валлетты

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