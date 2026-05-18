Валетта — торговый, экономический и культурный центр крошечного острова Мальта. А еще это очень уютный и живописный город, наполненный архитектурными памятниками разных эпох. Вы увидите древние бастионы и современные кварталы, живописные сады и старинные храмы. Я расскажу, как Валлетта строилась, росла и развивалась. Помогу раскрыть ее обаяние и душевный характер.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Валлетта сквозь эпохи

Мы зайдем в Старый город через главный вход и отправимся исследовать его знаковые места. Вы увидите бастионы 16 века, построенные для защиты Валлетты от врагов, фонтан Тритон и руины оперного театра. Подниметесь в Сады Верхней Барраки и насладитесь панорамным видом на Великую гавань. А также я покажу часть города, созданную знаменитым современным архитектором Ренцо Пиано.

Рыцари, церкви и не только

Валетту называют «городом рыцарей госпитальеров». Я раскрою, в чем особенности этого ордена и какие истории с ним связаны. Еще одна отличительная черта мальтийской столицы — множество старинных церквей. Вы увидите важнейшие из них: главный собор Иоанна Крестителя и протестантский храм Апостола Павла. Кроме того, я покажу вам дворец Великих Магистров, библиотеку рыцарей и театр Маноэль.

Организационные детали