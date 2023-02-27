Знакомьтесь, Валлетта

История и главные достопримечательности столицы Мальты на прогулке с профессиональным гидом

5
6 отзывов
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Ответы на вопросы
Валетта — торговый, экономический и культурный центр крошечного острова Мальта. А еще это очень уютный и живописный город, наполненный архитектурными памятниками разных эпох. Вы увидите древние бастионы и современные кварталы, живописные сады и старинные храмы. Я расскажу, как Валлетта строилась, росла и развивалась. Помогу раскрыть ее обаяние и душевный характер.
Знакомьтесь, Валлетта
Знакомьтесь, Валлетта
Знакомьтесь, Валлетта
Знакомьтесь, Валлетта
Знакомьтесь, Валлетта
Знакомьтесь, Валлетта
Знакомьтесь, Валлетта
Знакомьтесь, Валлетта
Знакомьтесь, Валлетта
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Описание

Что вас ожидает

Валлетта сквозь эпохи

Мы зайдем в Старый город через главный вход и отправимся исследовать его знаковые места. Вы увидите бастионы 16 века, построенные для защиты Валлетты от врагов, фонтан Тритон и руины оперного театра. Подниметесь в Сады Верхней Барраки и насладитесь панорамным видом на Великую гавань. А также я покажу часть города, созданную знаменитым современным архитектором Ренцо Пиано.

Рыцари, церкви и не только

Валетту называют «городом рыцарей госпитальеров». Я раскрою, в чем особенности этого ордена и какие истории с ним связаны. Еще одна отличительная черта мальтийской столицы — множество старинных церквей. Вы увидите важнейшие из них: главный собор Иоанна Крестителя и протестантский храм Апостола Павла. Кроме того, я покажу вам дворец Великих Магистров, библиотеку рыцарей и театр Маноэль.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная
  • Все достопримечательности мы осматриваем снаружи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
напротив фонтана Тритон
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
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1
О
27 фев 2023
Хотим поблагодарить Юлию за прекрасную экскурсию по городу Валлетта. Было невероятно интересно и познавательно! Юлия очень знающий гид, образованна и интеллигента. Она не только с любовью рассказывала нам о истории этой страны и города, но так же ответила на все наши вопросы и дала множество рекомендаций. Было невероятно приятно с ней пообщаться, побольше узнать о стране Мальта и познакомиться получше с городом Валлетта! Мы с мужем получили огромное удовольствие от проведённой ею экскурсии. Юлия, спасибо Вам огромное!

С уважением,
Ольга и Алексей Онтин
О
25 фев 2023
Юля провела для нас с мужем три экскурсии: по Валлетте, трем городам и Мдине с Рабатом. Нам очень понравилось! Информативно, познавательно, время на экскурсиях пролетало незаметно. Юля-легкий в общении человек, приятный рассказчик, который знает, по-моему, историю буквально каждого дома на острове. Спасибо ей большое!
Н
23 фев 2023
Очень интересная экскурсия, доброжелательный профессиональный гид. Спасибо!
A
16 фев 2023
Спасибо большое за такую познавательную и интересную экскурсию про Валетту!
Мы влюбились в эти старые улочки, балкончики и солнечную погоду!
А
7 фев 2023
Отличная пешеходная экскурсия по основным местам Валетты. Юлия опытный гид, давно живет на Мальте и хорошо знает не только исторические факты, но и местный менталитет и различные интересные тонкости. Экскурсия прошла на одном дыхании. За 2 часа мы посетили все основные достопримечательности города и получили удовольствие от общения с Юлией.
Рекомендую ее всем, кому будет интересна прогулка с индивидуальным гидом по Валетте и другим местам Мальты.
В
5 фев 2023
Юлия - отличный гид! Она хорошо спланировала маршрут и очень живо и интересно рассказывала. Не только об инстории Мальты, но и о современной жизни в стране. Юлия отвечала на все наши вопросы, и впридачу дала массу полезных советов о том, как провести остальные дни. Очень рекомендую!

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