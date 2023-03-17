Мы пройдём по узким улочкам Мдины, рассматривая старинные дома и церкви. Вы увидите кафедральный собор Святого Павла, подниметесь на могучие древние бастионы и полюбуетесь панорамой Мальты. Я объясню, почему ещё с Бронзового века люди предпочитали жить в центре острова и на вершине холма, а не на побережье. Как Мдина была создана арабами, достигла величия во времена испанского владения и постепенно потеряла роль главного города страны при рыцарях-госпитальерах.
Вы погуляете по историческому центру города, увидите сохранившиеся рыцарские подворья, театр Мануэль и дворец Великих Магистров. А также собор, посвящённый Иоанну Крестителю — святому покровителю госпитальеров. Я расскажу, как рыцари этого ордена пришли на Мальту в 1530 году и как отстояли остров во время осады. Кроме того, мы посетим Верхние и Нижние сады Баракка, откуда открывается потрясающий вид на самую большую гавань Средиземного моря. Рассмотрим бастионы древней крепости и поговорим о градостроительном плане Мальты.