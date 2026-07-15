Мальта — крошечный остров с невероятно богатой историей. Вы посетите две её столицы: бывшую и нынешнюю. Погуляете по колоритным извилистым улицам Старых городов, увидите древние церкви, крепости и монастыри. Я поделюсь многовековым прошлым Мдины и Валлетты, расскажу о рыцарях-госпитальерах и великих магистрах. А ещё покажу смотровые площадки с захватывающими дух видами.

Описание экскурсии

Мдина — средневековая столица Мальты

Мы пройдём по узким улочкам Мдины, рассматривая старинные дома и церкви. Вы увидите кафедральный собор Святого Павла, подниметесь на могучие древние бастионы и полюбуетесь панорамой Мальты. Я объясню, почему ещё с Бронзового века люди предпочитали жить в центре острова и на вершине холма, а не на побережье. Как Мдина была создана арабами, достигла величия во времена испанского владения и постепенно потеряла роль главного города страны при рыцарях-госпитальерах.

Валлетта сквозь эпохи

Вы погуляете по историческому центру города, увидите сохранившиеся рыцарские подворья, театр Мануэль и дворец Великих Магистров. А также собор, посвящённый Иоанну Крестителю — святому покровителю госпитальеров. Я расскажу, как рыцари этого ордена пришли на Мальту в 1530 году и как отстояли остров во время осады. Кроме того, мы посетим Верхние и Нижние сады Баракка, откуда открывается потрясающий вид на самую большую гавань Средиземного моря. Рассмотрим бастионы древней крепости и поговорим о градостроительном плане Мальты.

Организационные детали