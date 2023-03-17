Мдина и Валлетта за 1 день

Исследовать средневековую и современную столицы Мальты на авто-пешеходной экскурсии

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Мальта — крошечный остров с невероятно богатой историей. Вы посетите две её столицы: бывшую и нынешнюю.

Погуляете по колоритным извилистым улицам Старых городов, увидите древние церкви, крепости и монастыри.

Я поделюсь многовековым прошлым Мдины и Валлетты, расскажу о рыцарях-госпитальерах и великих магистрах. А ещё покажу смотровые площадки с захватывающими дух видами.
Мдина и Валлетта за 1 день
Мдина и Валлетта за 1 день
Мдина и Валлетта за 1 день
Мдина и Валлетта за 1 день
Мдина и Валлетта за 1 день
Мдина и Валлетта за 1 день
Мдина и Валлетта за 1 день
Мдина и Валлетта за 1 день
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Описание

Что вас ожидает

Мдина — средневековая столица Мальты

Мы пройдём по узким улочкам Мдины, рассматривая старинные дома и церкви. Вы увидите кафедральный собор Святого Павла, подниметесь на могучие древние бастионы и полюбуетесь панорамой Мальты. Я объясню, почему ещё с Бронзового века люди предпочитали жить в центре острова и на вершине холма, а не на побережье. Как Мдина была создана арабами, достигла величия во времена испанского владения и постепенно потеряла роль главного города страны при рыцарях-госпитальерах.

Валлетта сквозь эпохи

Вы погуляете по историческому центру города, увидите сохранившиеся рыцарские подворья, театр Мануэль и дворец Великих Магистров. А также собор, посвящённый Иоанну Крестителю — святому покровителю госпитальеров. Я расскажу, как рыцари этого ордена пришли на Мальту в 1530 году и как отстояли остров во время осады. Кроме того, мы посетим Верхние и Нижние сады Баракка, откуда открывается потрясающий вид на самую большую гавань Средиземного моря. Рассмотрим бастионы древней крепости и поговорим о градостроительном плане Мальты.

Организационные детали

  • Между городами мы будем перемещаться на комфортабельном микроавтобусе, по историческому центру ходить пешком
  • Транспорт включён в стоимость. За рулём будет профессиональный водитель.
  • Мы можем заехать за вами как в порт (если вы пассажир круизного корабля), так и в отель

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в круизном терминале или у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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