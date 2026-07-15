Мы пройдём по узким улочкам Мдины, рассматривая старинные дома и церкви. Вы увидите кафедральный собор Святого Павла, подниметесь на могучие древние бастионы и полюбуетесь панорамой Мальты. Я объясню, почему ещё с Бронзового века люди предпочитали жить в центре острова и на вершине холма, а не на побережье. Как Мдина была создана арабами, достигла величия во времена испанского владения и постепенно потеряла роль главного города страны при рыцарях-госпитальерах.
Валлетта сквозь эпохи
Вы погуляете по историческому центру города, увидите сохранившиеся рыцарские подворья, театр Мануэль и дворец Великих Магистров. А также собор, посвящённый Иоанну Крестителю — святому покровителю госпитальеров. Я расскажу, как рыцари этого ордена пришли на Мальту в 1530 году и как отстояли остров во время осады. Кроме того, мы посетим Верхние и Нижние сады Баракка, откуда открывается потрясающий вид на самую большую гавань Средиземного моря. Рассмотрим бастионы древней крепости и поговорим о градостроительном плане Мальты.
Организационные детали
Между городами мы будем перемещаться на комфортабельном микроавтобусе, по историческому центру ходить пешком
Транспорт включён в стоимость. За рулём будет профессиональный водитель.
Мы можем заехать за вами как в порт (если вы пассажир круизного корабля), так и в отель
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В круизном терминале или у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Валлетте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1738 туристов
Впервые я приехала на Мальту в 1998 году — и сразу влюбилась в этот удивительный остров. В 2003 году окончила курс по истории и искусствоведению в Мальтийском государственном университете и читать дальшеуменьшить
получила лицензию гида. За годы работы провела сотни экскурсий — и групповых, и индивидуальных. Но до сих пор с радостью открываю Мальту для путешественников и делюсь её богатой историей. Ведь это не просто работа — это моя страсть!
Иногда мне приходится уезжать с Мальты по семейным обстоятельствам, но я всегда остаюсь на связи с путешественниками на Трипстере. Представляю команду профессиональных лицензированных гидов. Каждый с опытом работы более 15 лет, отлично знает Мальту и с радостью проведёт для вас экскурсию.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дмитрий
Все прошло замечтательно! Даже сильная жара не помешала наслаждаться рассказами об истории и красотами!
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Сергей
Замечательная экскурсия от Юлии: много интересной исторической информации о Мальте и городах Мальты, глубокое историческое погружание в века с прекрасными локациями для прогулки и беседа со знающим человеком. Нашей семье всё понравилось, в том числе и детям 12 и 15 лет. Рекомендую Юлию: замечательный профессионал и очень чуткий, добрый человек. Спасибо за это день!
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Эльвира
Были на Мальте в рамках круиза, Юлия встретила нас с табличкой прямо на выходе с порта, сразу объяснила карту и дала нам, чтобы нам было просто вернуться на корабль после читать дальшеуменьшить
экскурсии Сначала поехали в Мдину, по дороге Юлия очень интересно рассказывала про Мальту, дополняя примерами из собственного опыта, что делало экскурсию еще интереснее Гуляя по Мдине нам удалось полностью представить картинку города и роли все зданий, соборов и площадей, благодаря подробным рассказам Юлии После прогулялись по самой столице, Юлия очень интересно и с энтузиазмом рассказывала об основных достопримечательностях, совсем не скучно, удалось полностью прочувствовать колорит и влюбиться в Мальту, даже захотелось переехать жить Отдельно хочется отметить комфортный микроавтобус и макрофон Юлии, благодаря чему ее было хорошо слышно и было удобно ехать Искренне рекомендую данную экскурсию, за один день получите полное представление о Мальте, на смотровой Юлия также показала и рассказала о других городах и показала основные здания, еще проехались вокруг города, с комфортом в прохладе посмотря округи Мальты
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Е
Елена
Благодарим Ларису за профессионально проведённый тур! Можем отметить чёткое изложение информации, нужные акценты, высокий процент запоминаемости рассказов гида, прекрасный тайминг. Мы даже успели краешком глаза взглянуть на основной мальтиийский собор в читать дальшеуменьшить
Рабате - и это помимо всей остальной заявленной и выполненной программы в Мдине и Валетте. Как и многие до нас, мы смогли без очереди попасть в ко-кафедральный собор в Валетте, восхититься им, а также узнать много нового о Каравадджио. Благодарим!!!
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D
Denis
Юлия смогла нам за несколько часов показать два города Мдину и Валлетту. Мдина нам запомнилась, как очередной старый город. однако,наш гид смогла нас заинтересовать множеством интересных фактов про сериал Игра читать дальшеуменьшить
Престолов. И да, там был бордель Мизинца, судя по рассказам Юлии. Этим в основном и запомнилась для нас Мдина.
В Валлетте нам запомнился очень “крутой” собор Госпитальеров, куда мы с помощью Юлии смогли попасть без очереди. Увидели оригиналы двух картин Караваджо. Узнали историю их написания. Более богато украшенного собора мы не встречали ранее.
Также Юлия рассказала нам, чем живет современная Мальта. Было очень интересно!
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Вячеслав
Юлия прекрасный гид по Мальте - человек с блестящим образованием, знаниями материала, чуткостью к потребностям туристов и прекрасными навыками рассказчика. Рекомендую всем, кто будет на Мальте искать гида на один день или на пару дней.