Этот урок подойдёт как новичкам, так и тем, кто уже уверенно стоит на доске. Вам предстоит погрузиться в теорию на пляже и попрактиковаться в океане.
Всё это — в небольшой группе и в компании профессионального сёрфером — официально одним из лучших спортсменов Марокко.
Описание экскурсии
Знакомство и подбор оборудования. Урок начинается на сёрф-базе недалеко от пляжа. Подберём подходящие для вас доску и гидрокостюм.
Разминка и теория. Перед выходом в воду вы сделаете разминку и познакомитесь с основами сёрфинга: техника безопасности, работа с волнами, правильная стойка и поп-ап.
Практика на пляже. Потренируетесь вставать на доску и освоите базовые движения ещё до захода в океан.
Сёрфинг в океане. После подготовки отправимся ловить волны. Инструктор будет рядом в воде, поможет с техникой и подскажет, как чувствовать волну увереннее.
Комфортные группы. Занятия проходят в группах до 5 человек — это позволяет уделить внимание каждому участнику. Группы формируются в соответствии с уровнем участников.
Организационные детали
- В стоимость входят: гидрокостюм, доска, лиш
- Подходят как новичкам, так и продолжающим серферам
- Важно уметь базово плавать и комфортно чувствовать себя в воде
- Точное время начала зависит от приливов и прогноза волн — я сообщу вам детали за 1–3 дня до занятия
- До места старта можно добраться пешком или на такси/трансфере — дорога занимает до 25 минут в зависимости от расположения отеля
- Возможны дополнительные услуги: трансфер, фото- и видеосъёмка, приватные уроки (детали уточняйте в переписке)
- Инструктор говорит на английском и французском языках, организацией и коммуникацией занимается русскоязычный администратор
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На сёрф-споте Анза
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 12:00 и 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Брахим — ваш гид в Агадире
Салам! Меня зовут Брахим. Я родился и вырос у океана в Касабланке и впервые встал на доску в 5 лет. С тех пор сёрфинг стал моей жизнью. Сегодня я профессиональный инструктор
