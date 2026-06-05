Многие путешественники думают, что Агадир — это только живописные пляжи, Атлантический океан и рестораны. Я помогу раскрыть другую сторону это чудесного города: вы погуляете по извилистым улочкам, увидите исторические символы Агадира, заглянете на местный бурлящий рынок и ощутите настоящий восточный колорит.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Главные и тайные места Агадира

Вы посетите площадь Надежды, рассмотрите самую большую мечеть Агадира и услышите историю ее создания. Пройдете по шикарным проспектам Мохаммеда V и Хасана II и узнаете, где находится Королевский дворец. А еще зайдете на колоритный местный рынок Сук-Аль-хад и увидите один из этапов производства «жидкого золота» Марокко — арганового масла.

Агадир для своих

Вы погуляете по старинному району Тальборшт, отведаете вкуснейшие фреши, раскроете секреты серого вина и посмотрите, как изготавливают марокканские сладости. Кроме того, я покажу самый дорогой и фешенебельный квартал города — Марина Агадир — и в уютном кафе с видом на причал яхт расскажу о местных гастрономических специалитетах, невероятной популярности сладкого мятного чаяи нетуристических местах, которые стоит посетить самостоятельно.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто предпочитает заученной лекции гида легкую непринужденную прогулку с действительно ценными рекомендациями, историями и «явками и паролями» местного жителя.

Организационные детали