Увидеть самые интересные места города и научиться местным хитростям на дружеской экскурсии
Многие путешественники думают, что Агадир — это только живописные пляжи, Атлантический океан и рестораны.
Я помогу раскрыть другую сторону это чудесного города: вы погуляете по извилистым улочкам, увидите исторические символы Агадира, заглянете на местный бурлящий рынок и ощутите настоящий восточный колорит.
Вы посетите площадь Надежды, рассмотрите самую большую мечеть Агадира и услышите историю ее создания. Пройдете по шикарным проспектам Мохаммеда V и Хасана II и узнаете, где находится Королевский дворец. А еще зайдете на колоритный местный рынок Сук-Аль-хад и увидите один из этапов производства «жидкого золота» Марокко — арганового масла.
Агадир для своих
Вы погуляете по старинному району Тальборшт, отведаете вкуснейшие фреши, раскроете секреты серого вина и посмотрите, как изготавливают марокканские сладости. Кроме того, я покажу самый дорогой и фешенебельный квартал города — Марина Агадир — и в уютном кафе с видом на причал яхт расскажу о местных гастрономических специалитетах, невероятной популярности сладкого мятного чаяи нетуристических местах, которые стоит посетить самостоятельно.
Кому подойдет экскурсия
Всем, кто предпочитает заученной лекции гида легкую непринужденную прогулку с действительно ценными рекомендациями, историями и «явками и паролями» местного жителя.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. Транспортные расходы включены в стоимость.
Еда и напитки не включены в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надин — ваш гид в Агадире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 187 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Надин, с 2008 года я живу в Агадире, на побережье Атлантического океана. Всем сердцем люблю Марокко, со всеми его плюсами и минусами, и влюбляю в эту прекрасную страну своих гостей! Кроме того, профессионально занимаюсь фотографией и, если пожелаете, сделаю для вас колоритные снимки на память. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Надин, спасибо за экскурсию. Уважаемые путешественники, если вы ищете гида, то вам к Надин. 😀Время пролетело незаметно, было интересно. Надин порекомендовала где пообедать, соориинтировала по покупкам, где прогуляться. Будем в Марокко в сл. раз обязательно обратимся к Надин))
Надин
Ответ организатора:
Ольга Благодарю за ваш отзыв! Надеюсь вам понравился тажин из верблюжятины рекомендованного ресторана 😋 это одно из немногих мест в читать дальшеуменьшить
Марокко, где готовят это блюдо. И конечно жду с нетерпением следующих наших встреч, мне есть что показать и рассказать 🤗 Была рада знакомству!
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Л
Людмила
Обзорная экскурсия по Агадиру с Надин проосто замечательная. Узнали о главных достопримечательностях города, о культуре и национальных традициях местных жителей. Огромное спасибо Надин.
Надин
Ответ организатора:
Людмила и Александр! Спасибо большое за отзыв. Была рада познакомить вас с городом Агадир. Надеюсь вы ещё не раз вернётесь в Марокко, ещё много замечательных мест которые обязательно нужно увидеть 🤗 Желаю вам интересных путешествий!
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В
Василий
Надин великолепная гид. Всё, что было показано и рассказано, представляло интерес и было познавательно. Хочу ещё раз поблагодарить Надин за отличную экскурсию!
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Алексей
с Надин все про чудесно прошло! Милая, приятная, все рассказала, показала! все идеально, рекомендую! ❤️❤️❤️
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Марина
Я очень благодарна Надин за чудесную поездку по Агадиру! Мы посетили все запланированные места, а главное, мне удалось купить все, что я хотела, на базаре! Это было просто потрясающе ☺️
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Кристина
Надежда невероятно позитивный и приятный гид! Очень интересная и познавательная экскурсия, проехали по всему городу на комфортабельном автомобиле, заехали во все знаковые места. По любым вопросам Надежда так же помогает, я в восторге, highly reccomend!
Надин
Ответ организатора:
Благодарю Кристина, за такой теплый отзыв! Мне было очень приятно провести для вас эту экскурсию. Рада, что она получилась интересной и увлекательной. Буду счастлива видеть вас снова на новых маршрутах, например тур по северу на весну 2027! До новых встреч!