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Увидеть самые интересные места города и научиться местным хитростям на дружеской экскурсии

Nadin
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Nadin – ваш гид
Многие путешественники думают, что Агадир — это только живописные пляжи, Атлантический океан и рестораны.

Я помогу раскрыть другую сторону это чудесного города: вы погуляете по извилистым улочкам, увидите исторические символы Агадира, заглянете на местный бурлящий рынок и ощутите настоящий восточный колорит.
50 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Все краски Агадира
Все краски Агадира

Что вас ожидает

Главные и тайные места Агадира
Вы посетите площадь Надежды, рассмотрите самую большую мечеть Агадира и услышите историю ее создания. Пройдете по шикарным проспектам Мохаммеда V и Хасана II и узнаете, где находится Королевский дворец. А еще зайдете на колоритный местный рынок Сук-Аль-хад и увидите один из этапов производства «жидкого золота» Марокко — арганового масла.

Агадир для своих
Вы погуляете по старинному району Тальборшт, отведаете вкуснейшие фреши, раскроете секреты серого вина и посмотрите, как изготавливают марокканские сладости. Кроме того, я покажу самый дорогой и фешенебельный квартал города — Марина Агадир — и в уютном кафе с видом на причал яхт расскажу о местных гастрономических специалитетах, невероятной популярности сладкого мятного чаяи нетуристических местах, которые стоит посетить самостоятельно.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто предпочитает заученной лекции гида легкую непринужденную прогулку с действительно ценными рекомендациями, историями и «явками и паролями» местного жителя.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Еда и напитки не включены в стоимость.
Все краски Агадира
Все краски Агадира
Все краски Агадира
Все краски Агадира
Все краски Агадира
Все краски Агадира
Все краски Агадира
Все краски Агадира

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Nadin
Nadin
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Надин, с 2008 года я живу в Агадире, на побережье Атлантического океана. Всем сердцем люблю Марокко, со всеми его плюсами и минусами, и влюбляю в эту прекрасную страну своих гостей! Кроме того, профессионально занимаюсь фотографией и, если пожелаете, сделаю для вас колоритные снимки на память. До скорой встречи!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

10 декабря 2019
Добрый день! Отличная экскурсия от Надин в Агадире! Первоначально опасались брать экскурсию без отзывов, но решили рискнуть и не пожалели!
За один день мы познакомились не только с историей самого города, но и Морокко в целом, побывали в центре, выпили чай по всем правилам на современной набережной, посетили местную кондитерскую, узнали, где в городе продают отличные свежевыжатые соки и даже поторговались на базаре за знаменитые бабуши!
Отличный день, который пролетел незаметно, позволил полностью погрузиться в культуру и быт и создал настроение для всей нашей последующей поездки!
Отдельно хочу отметить, что экскурсия проходит на автомобиле, что позволяет посмотреть максимум, город большой!
Бонусом для нас стало то, что мы проехали за город полюбоваться на прилетевших фламинго! Причем решили сделать это спонтанно, по ходу экскурсии)

Спасибо большое Надин за такое неравнодушное отношения и профессионализм в работе)

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Разглядеть за курортным лоском древнее наследие берберов
Агадир — лучший курорт Марокко, куда приезжают за восхитительными песчаными пляжами и солнцем, которое светит круглый год. Пожалуй, это самый европейский город страны, где вы встретите роскошные виллы знаменитостей, современные здания и найдете множество развлечений. Но я хочу показать вам другую сторону Агадира — его малоизвестную историю, дух которой все еще витает на холме, среди крепостных стен некогда могучей цитадели... Вы узнаете о культуре загадочных берберов и средневековых правителях, а также об арабском влиянии и мусульманских традициях в Марокко.

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