Что вас ожидает

Главные и тайные места Агадира

Вы посетите площадь Надежды, рассмотрите самую большую мечеть Агадира и услышите историю ее создания. Пройдете по шикарным проспектам Мохаммеда V и Хасана II и узнаете, где находится Королевский дворец. А еще зайдете на колоритный местный рынок Сук-Аль-хад и увидите один из этапов производства «жидкого золота» Марокко — арганового масла.

Агадир для своих

Вы погуляете по старинному району Тальборшт, отведаете вкуснейшие фреши, раскроете секреты серого вина и посмотрите, как изготавливают марокканские сладости. Кроме того, я покажу самый дорогой и фешенебельный квартал города — Марина Агадир — и в уютном кафе с видом на причал яхт расскажу о местных гастрономических специалитетах, невероятной популярности сладкого мятного чаяи нетуристических местах, которые стоит посетить самостоятельно.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто предпочитает заученной лекции гида легкую непринужденную прогулку с действительно ценными рекомендациями, историями и «явками и паролями» местного жителя.