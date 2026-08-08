Индивидуальная
до 4 чел.
Все краски Агадира
Увидеть самые интересные места города и научиться местным хитростям на дружеской экскурсии
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Агадире
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Сегодня в 08:30
Завтра в 00:00
от $38 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Урок сёрфинга в Агадире
Поймать свою первую волну или прокачать технику на берегу Атлантики
Начало: На сёрф-споте Анза
Расписание: ежедневно в 08:00, 12:00 и 16:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€40 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Агадиру
Самые популярные экскурсии в Агадире
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Агадиру в августе 2026
Сейчас в Агадире можно забронировать 3 экскурсии от 38 до 150. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Увлекательные экскурсии из Агадира в 2026 году на русском языке, по Марокко с доступными ценами от €38. Откройте для себя удивительные достопримечательности Марокко и получите незабываемые впечатления