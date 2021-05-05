Отзыв на: Все краски Агадира Н Николай 5 Все мы смотрим на новые места глазами гида, который нам их представляет. И от того, насколько гид любит свою профессию, город и страну, в которой живет, во многом зависит и наше восприятие увиденного. Надин - очень красивый и обаятельный человек, влюблённый в Агадир и Марокко, великолепно знающий их историю, культуру и обычаи. Она открыла для нас не пляжный Агадир, а Город со своей историей и своим лицом. Очень рекомендую всем замечательного человека, великолепного гида и талантливого фотохудожника. Спасибо Вам за чудесный город Агадир, с которым, благодаря Вам, пусть и очень не надолго, мы были единым целым!

Отзыв на: Все краски Агадира А Александра 5 Добрый день! Отличная экскурсия от Надин в Агадире! Первоначально опасались брать экскурсию без отзывов, но решили рискнуть и не пожалели. За один день мы познакомились не только с историей самого города, но и Морокко в целом, побывали в центре, выпили чай по всем правилам на современной набережной, посетили местную кондитерскую, узнали, где в городе продают отличные свежевыжатые соки и даже поторговались на базаре за знаменитые бабуши. Отличный день, который пролетел незаметно, позволил полностью погрузиться в культуру и быт и создал настроение для всей нашей последующей поездки. Отдельно хочу отметить, что экскурсия проходит на автомобиле, что позволяет посмотреть максимум, город большой. Бонусом для нас стало то, что мы проехали за город полюбоваться на прилетевших фламинго! Причем решили сделать это спонтанно, по ходу экскурсии) Спасибо большое Надин за такое неравнодушное отношения и профессионализм в работе)