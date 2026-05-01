Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Одно из отличий нашего кэмпа классное проживание в новом отеле с видом на океан, а не гостевом доме:

В этом туре ты будешь жить в новом комфортном отеле в Тамрахте, всего в 7-10 минутах ходьбы от пляжа. Отель заметно выше уровнем, чем большинство местных гестхаусов и хостелов: здесь просторные номера с личной ванной и туалетом, кондиционером и видом на океан. На первом этаже — уютное кафе, где всегда можно заказать манговый смузи или кофе после серф-сессии!

Серфим круглый год!

Подберём любые даты и длительность — хочешь на неделю, хочешь на подольше. Прилетаешь — и сразу в океан! (кроме июля-августа в эти месяцы в Марокко нет волн)

Серф и путешествие в одном флаконе:

7 дней кайфа у Атлантики — учишься кататься на волнах с нуля или прокачиваешь технику, отдыхаешь душой и телом, живёшь в уютном серф-отеле с видом на океан и закаты. До пляжа — 7-10 минут пешком, рядом лучшие споты страны.

С тобой — профи своего дела:

Тренер Иссам — серфер с 14-летним стажем, лицензированный инструктор Isa и спасатель, участник национальных соревнований. Он обучает серфингу уже 9 лет, работает с учениками любого уровня и поможет тебе кайфовать от каждой волны.

Обрати внимание:

Обучение и программа проходят на английском языке. Надеемся, тебе это комфортно — полностью русских кэмпов в Марокко нет, но дружелюбие и поддержка здесь говорят на всех языках:)

К тому же, к нам часто приезжают ребята почти без знания английского — и это им совсем не мешает! Заодно практикуешь язык в живой обстановке: с серф-доской в руках и с улыбкой на лице

Марокканский вайб:

Местная кухня, мятный чай, свежие мандарины, поездка в Райскую долину, рынок специй и спецпоезд в состояние чилл и вдохновение.

Это не просто тур, это перезагрузка:

Ты серфишь, путешествуешь и заряжаешься среди своих. Отпуск, после которого не захочется возвращаться — проверено!