Описание тура
Одно из отличий нашего кэмпа классное проживание в новом отеле с видом на океан, а не гостевом доме:
В этом туре ты будешь жить в новом комфортном отеле в Тамрахте, всего в 7-10 минутах ходьбы от пляжа. Отель заметно выше уровнем, чем большинство местных гестхаусов и хостелов: здесь просторные номера с личной ванной и туалетом, кондиционером и видом на океан. На первом этаже — уютное кафе, где всегда можно заказать манговый смузи или кофе после серф-сессии!
Серфим круглый год!
Подберём любые даты и длительность — хочешь на неделю, хочешь на подольше. Прилетаешь — и сразу в океан! (кроме июля-августа в эти месяцы в Марокко нет волн)
Серф и путешествие в одном флаконе:
7 дней кайфа у Атлантики — учишься кататься на волнах с нуля или прокачиваешь технику, отдыхаешь душой и телом, живёшь в уютном серф-отеле с видом на океан и закаты. До пляжа — 7-10 минут пешком, рядом лучшие споты страны.
С тобой — профи своего дела:
Тренер Иссам — серфер с 14-летним стажем, лицензированный инструктор Isa и спасатель, участник национальных соревнований. Он обучает серфингу уже 9 лет, работает с учениками любого уровня и поможет тебе кайфовать от каждой волны.
Обрати внимание:
Обучение и программа проходят на английском языке. Надеемся, тебе это комфортно — полностью русских кэмпов в Марокко нет, но дружелюбие и поддержка здесь говорят на всех языках:)
К тому же, к нам часто приезжают ребята почти без знания английского — и это им совсем не мешает! Заодно практикуешь язык в живой обстановке: с серф-доской в руках и с улыбкой на лице
Марокканский вайб:
Местная кухня, мятный чай, свежие мандарины, поездка в Райскую долину, рынок специй и спецпоезд в состояние чилл и вдохновение.
Это не просто тур, это перезагрузка:
Ты серфишь, путешествуешь и заряжаешься среди своих. Отпуск, после которого не захочется возвращаться — проверено!
Программа тура по дням
Привет, Атлантика
Наше серф-приключение начнется в г. Агадир именно сюда удобнее всего прилететь из России, чтобы быстро добраться до нашего места проживания. Также ты можешь прилететь в Касабланку или Марракеш.
В первый день мы заселяемся в наш серф-кэмп на побережье Атлантического океана в серф-деревне Тамрахт. До берега от места нашего проживания всего 10 минут неспешным шагом. Из номеров отеля виден океан!
День прилета всегда важно отдохнуть с дороги, поэтому мы заложили его на заселение, отдых, сбор группы и самое главное на то, чтобы поздороваться с прекрасным Атлантическим океаном и осознать, что мы в уже Марокко и наш серф-трип начался!
Проводим день на чилле, нежимся на солнышке, изучаем окрестности.
В первый день у нас нет активной программы, т. к. этот день отложен на сбор группы и отдых после перелета.
Погружение в серфинг
Утро, питательный марроканский завтрак и сборы на первый урок серфинга!
Сегодня нам предстоит узнать теорию серфинга, которая поможет нам соблюдать технику безопасности в воде, а также раскроет нам базовые правила, на которые опирается техника в серфинге: как правильно заскакивать на доску, как грести на волну, как поворачивать и держать баланс.
Наш примерный распорядок дня в течение тура:
8:00-9:00 сытный марокканский завтрак в кемпе
9:00-13:00 выезд на серф-спот (пляж), теория серфинга, разминка, первая серф-сессия с инструктором в океане 2-2.5ч.
13:00-14:00 - пикник на пляже, питательный ланч, чтобы восстановить силы (салат или сандвич)
14:00-15:00 - вторая серф-сессия - свободная сессия 1 ч. под надзором инструктора, необходимая для развития осознанности в океане и закрепления полученных навыков
15:30 - возврат в кэмп, душ, отдых
16:30-19:00 свободное время либо экскурсия по программе
19.30 - ужин и разбор фото и видео с урока (разборы проводятся 1-2 раза в неделю)
Вперед к волнишкам
Вчера мы уже познакомились с серфингом и почувствовали доску, научились грести и приобрели первые умения на воде, проехали первые волнишки.
Сегодня после бодрого утра в серф-отеле и завтрака, мы снова отправляемся на пляж, чтобы закрепить полученные умения и отработать их.
Нас ждет урока серфинга с инстуктором и океан впечатлений!
Вечером собираемся в серфкэмпе за ужином.
Кто-то вечером предпочтет вечеринку или пожелает отправиться гулять по окрестностям, а кто-то отправится отдыхать, ведь нам нужны силы, чтобы покорять волны!
Увидимся завтра на споте)
Греби, греби, родненький
Ну что, продолжаем наш серф-трип!
Завтракаем в серф-отеле, заряжаемся марроканским солнцем и готовимся к выезду к океану.
Сегодня у нас важный день мы уже научились базовым вещам в океане. Отлично!
Наша цель на сегодня вместе с инструктором отработать и закрепить полученные умения.
Посвящаем сегодняшний урок этому активно гребем, кайфуем от океана и оттачиваем нашу стойку и повороты.
Вечером собираемся за ужином.
До завтра!
Заключительный день
Сегодня последний день серфтрипа. Свободное время. Подведение итогов. Сборы в аэропорт, выезд.
Не забывай самое главное правило: самый лучший серфер тот, кто получает больше всего удовольствия.
До новых встреч в Марокко!
Едем в Райскую Долину
Сегодня мы серфим в первой половине дня и далее отдохнем от серфинга и отправимся в Райскую Долину горную местность, где находятся лагуны с пресной водой из горной реки.
Купаемся посреди гор, отдыхаем, вечером возвращаемся обратно в кэмп.
Серфинг и поездка на традиционный рынок в Агадир
Сегодня нас ждет новый серф-урок и необычное развлечение!
Мы поедем на традиционный марокканский рынок в Агадир. Там ты сможешь увидеть настоящую марокканскую жизнь как есть: запах пряных специй, продавцы ковров и различных традиционных товаров. В новой стране обязательно нужно посетить рынок, почувствовать атмосферу страны через него!
По желанию ты сможешь купить сувениры.
Вечером мы возвращаемся на виллу, ужинаем и отдыхаем.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 7 дней в двухместном номере в серф-отеле (можно жить одному по запросу)
- 5 уроков серфинга (5 дней) с инструктором (2 серф-сессии в день)
- Сопровождение инструктора во время занятий
- Доска для серфинга
- Гидрокостюм
- Завтрак и ужин в серфкэмпе в традиционном марроканском стиле
- Ланч на пляже (сандвич или салат)
- Трансфер на споты (места для серфинга)
- Посещение Райской Долины
- Поездка на традиционный рынок в Агадир
- Трансфер - из и - в аэропорт города Агадир
Что не входит в цену
- Авиабилеты (подскажем выгодный рейс)
- Трансфер не по программе тура
- Питание в ресторанах и кафе
- Личные расходы
Пожелания к путешественнику
Виза: гражданам Рф и Казахстана виза не нужна.
Необходимо Уметь Плавать! Без Умения Плавать Вы Не Будете Допущены К Занятиям.
Язык общения в кэмпе с тренером английский.
Гражданам Беларуси, Украины необходимо сделать туристическую визу в посольстве Марокко.