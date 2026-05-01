Сёрф-кемп в Марокко: всё включено с проживанием в отеле

Комфортный отель с видом на океан, всё включено
Описание тура

Одно из отличий нашего кэмпа классное проживание в новом отеле с видом на океан, а не гостевом доме:

В этом туре ты будешь жить в новом комфортном отеле в Тамрахте, всего в 7-10 минутах ходьбы от пляжа. Отель заметно выше уровнем, чем большинство местных гестхаусов и хостелов: здесь просторные номера с личной ванной и туалетом, кондиционером и видом на океан. На первом этаже — уютное кафе, где всегда можно заказать манговый смузи или кофе после серф-сессии!

Серфим круглый год!
Подберём любые даты и длительность — хочешь на неделю, хочешь на подольше. Прилетаешь — и сразу в океан! (кроме июля-августа в эти месяцы в Марокко нет волн)

Серф и путешествие в одном флаконе:
7 дней кайфа у Атлантики — учишься кататься на волнах с нуля или прокачиваешь технику, отдыхаешь душой и телом, живёшь в уютном серф-отеле с видом на океан и закаты. До пляжа — 7-10 минут пешком, рядом лучшие споты страны.

С тобой — профи своего дела:
Тренер Иссам — серфер с 14-летним стажем, лицензированный инструктор Isa и спасатель, участник национальных соревнований. Он обучает серфингу уже 9 лет, работает с учениками любого уровня и поможет тебе кайфовать от каждой волны.

Обрати внимание:
Обучение и программа проходят на английском языке. Надеемся, тебе это комфортно — полностью русских кэмпов в Марокко нет, но дружелюбие и поддержка здесь говорят на всех языках:)

К тому же, к нам часто приезжают ребята почти без знания английского — и это им совсем не мешает! Заодно практикуешь язык в живой обстановке: с серф-доской в руках и с улыбкой на лице

Марокканский вайб:
Местная кухня, мятный чай, свежие мандарины, поездка в Райскую долину, рынок специй и спецпоезд в состояние чилл и вдохновение.

Это не просто тур, это перезагрузка:
Ты серфишь, путешествуешь и заряжаешься среди своих. Отпуск, после которого не захочется возвращаться — проверено!

Программа тура по дням

1 день

Привет, Атлантика

Наше серф-приключение начнется в г. Агадир именно сюда удобнее всего прилететь из России, чтобы быстро добраться до нашего места проживания. Также ты можешь прилететь в Касабланку или Марракеш.

В первый день мы заселяемся в наш серф-кэмп на побережье Атлантического океана в серф-деревне Тамрахт. До берега от места нашего проживания всего 10 минут неспешным шагом. Из номеров отеля виден океан!

День прилета всегда важно отдохнуть с дороги, поэтому мы заложили его на заселение, отдых, сбор группы и самое главное на то, чтобы поздороваться с прекрасным Атлантическим океаном и осознать, что мы в уже Марокко и наш серф-трип начался!

Проводим день на чилле, нежимся на солнышке, изучаем окрестности.

В первый день у нас нет активной программы, т. к. этот день отложен на сбор группы и отдых после перелета.

2 день

Погружение в серфинг

Утро, питательный марроканский завтрак и сборы на первый урок серфинга!

Сегодня нам предстоит узнать теорию серфинга, которая поможет нам соблюдать технику безопасности в воде, а также раскроет нам базовые правила, на которые опирается техника в серфинге: как правильно заскакивать на доску, как грести на волну, как поворачивать и держать баланс.

Наш примерный распорядок дня в течение тура:

8:00-9:00 сытный марокканский завтрак в кемпе

9:00-13:00 выезд на серф-спот (пляж), теория серфинга, разминка, первая серф-сессия с инструктором в океане 2-2.5ч.

13:00-14:00 - пикник на пляже, питательный ланч, чтобы восстановить силы (салат или сандвич)

14:00-15:00 - вторая серф-сессия - свободная сессия 1 ч. под надзором инструктора, необходимая для развития осознанности в океане и закрепления полученных навыков

15:30 - возврат в кэмп, душ, отдых

16:30-19:00 свободное время либо экскурсия по программе
19.30 - ужин и разбор фото и видео с урока (разборы проводятся 1-2 раза в неделю)

3 день

Вперед к волнишкам

Вчера мы уже познакомились с серфингом и почувствовали доску, научились грести и приобрели первые умения на воде, проехали первые волнишки.

Сегодня после бодрого утра в серф-отеле и завтрака, мы снова отправляемся на пляж, чтобы закрепить полученные умения и отработать их.

Нас ждет урока серфинга с инстуктором и океан впечатлений!

Вечером собираемся в серфкэмпе за ужином.

Кто-то вечером предпочтет вечеринку или пожелает отправиться гулять по окрестностям, а кто-то отправится отдыхать, ведь нам нужны силы, чтобы покорять волны!

Увидимся завтра на споте)

4 день

Греби, греби, родненький

Ну что, продолжаем наш серф-трип!

Завтракаем в серф-отеле, заряжаемся марроканским солнцем и готовимся к выезду к океану.

Сегодня у нас важный день мы уже научились базовым вещам в океане. Отлично!

Наша цель на сегодня вместе с инструктором отработать и закрепить полученные умения.

Посвящаем сегодняшний урок этому активно гребем, кайфуем от океана и оттачиваем нашу стойку и повороты.

Вечером собираемся за ужином.

До завтра!

5 день

Заключительный день

Сегодня последний день серфтрипа. Свободное время. Подведение итогов. Сборы в аэропорт, выезд.

Не забывай самое главное правило: самый лучший серфер тот, кто получает больше всего удовольствия.

До новых встреч в Марокко!

6 день

Едем в Райскую Долину

Сегодня мы серфим в первой половине дня и далее отдохнем от серфинга и отправимся в Райскую Долину горную местность, где находятся лагуны с пресной водой из горной реки.

Купаемся посреди гор, отдыхаем, вечером возвращаемся обратно в кэмп.

7 день

Серфинг и поездка на традиционный рынок в Агадир

Сегодня нас ждет новый серф-урок и необычное развлечение!

Мы поедем на традиционный марокканский рынок в Агадир. Там ты сможешь увидеть настоящую марокканскую жизнь как есть: запах пряных специй, продавцы ковров и различных традиционных товаров. В новой стране обязательно нужно посетить рынок, почувствовать атмосферу страны через него!

По желанию ты сможешь купить сувениры.

Вечером мы возвращаемся на виллу, ужинаем и отдыхаем.

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание 7 дней в двухместном номере в серф-отеле (можно жить одному по запросу)
  • 5 уроков серфинга (5 дней) с инструктором (2 серф-сессии в день)
  • Сопровождение инструктора во время занятий
  • Доска для серфинга
  • Гидрокостюм
  • Завтрак и ужин в серфкэмпе в традиционном марроканском стиле
  • Ланч на пляже (сандвич или салат)
  • Трансфер на споты (места для серфинга)
  • Посещение Райской Долины
  • Поездка на традиционный рынок в Агадир
  • Трансфер - из и - в аэропорт города Агадир
Что не входит в цену
  • Авиабилеты (подскажем выгодный рейс)
  • Трансфер не по программе тура
  • Питание в ресторанах и кафе
  • Личные расходы
Пожелания к путешественнику

Виза: гражданам Рф и Казахстана виза не нужна.
Необходимо Уметь Плавать! Без Умения Плавать Вы Не Будете Допущены К Занятиям.

Язык общения в кэмпе с тренером английский.

Гражданам Беларуси, Украины необходимо сделать туристическую визу в посольстве Марокко.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анна
Анна — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Меня зовут Анна. Я предприниматель, создатель авторских путешествий и человек, который однажды оставил карьеру в корпорации ради своей мечты — показать другим мир через настоящие, живые путешествия. Более 5 лет
я организую экспедиции по разным уголкам планеты. За это время с нами открыли мир более 1000 человек, а наш рейтинг — 4,9 из 5. Люди возвращаются к нам и советуют друзьям, потому что мы делаем по-настоящему качественные туры. Марокко — наше флагманское направление, в котором мы — принимающая сторона и настоящие эксперты. Мы живем на две страны (Россия – Марокко), знаем страну в деталях и сами создаем маршруты, которые потом даже копируют другие. Также мы проводим туры и серф-туры в ЮАР, Иорданию, Шри-Ланку, Индонезию и другие страны. Каждую программу я собираю лично: проверяю все локации, отели, маршруты и людей, с кем мы работаем. Это не просто тур, а путешествие с душой, продуманной логистикой, и сильным комьюнити. Ты с нами?

