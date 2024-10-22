Найдено 3 тура в категории « Сёрфинг » в Агадире на русском языке, цены от 51 804 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.

Сёрфинг 7 дней 6% Сёрф-трип в Марокко с уютным гестхаусом (всё включено) Сёрф-трип с проживанием в гестхаусе «Он обучает серфингу уже 9 лет, работает с учениками любого уровня и поможет тебе кайфовать от каждой волны» от 51 804 ₽ 55 131 ₽ за человека Сёрфинг 8 дней 20% Марокко: сёрф, волны и свобода Ты просыпаешься под шум прибоя «Нас ждёт первое знакомство с доской и океаном - сёрфинг с инструктором и первые попытки встать на волну» от 68 438 ₽ 85 548 ₽ за человека Сёрфинг 8 дней 20% Серф-тур в Марокко: все включено Вы когда-нибудь мечтали попробовать сёрфинг? «Вы когда-нибудь мечтали попробовать сёрфинг» от 113 114 ₽ 141 630 ₽ за человека Все туры Агадира

Ответы на вопросы от путешественников по Агадиру в категории «Сёрфинг» Самые популярные туры этой рубрики в Агадире Сёрф-трип в Марокко с уютным гестхаусом (всё включено); Марокко: сёрф, волны и свобода; Серф-тур в Марокко: все включено. В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3: Сколько стоит тур в Агадире в марте 2026 Сейчас в Агадире в категории "Сёрфинг" можно забронировать 3 тура от 51 804 до 113 114 со скидкой до 20%.

Туры на русском языке в Агадире (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Сёрфинг», цены от 51804₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май