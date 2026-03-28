6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

и благородстве, о любви и ненависти, о настоящих подвигах, о пиратах и авантюристах со всего мира. Эс-Сувейра — место, где жители Черной Африки по вечерам под глухой рокот океана устраивают жаркие танцы на песке. А главное, это океан, солнце, потрясающей красоты восходы и закаты и улыбки каждого встречного.

Описание экскурсии

Знакомство с прошлым и настоящим Эс-Сувейры

Мы пройдемся вдоль крепостных стен удивительной красоты и заберёмся в одно из мест, куда почти не ступала нога туриста. Вы узнаете, как тут ещё до нашей эры добывали ценный пурпур и почему местные жители веками обменивали обыкновенный коричневый сахар на ценный каррарский мрамор один к одному. Я отведу вас в «королевские» кварталы, где на каждом шагу — уличные музыканты, уютные кафе, арт-галереи современных художников и лавки, полные сокровищ Алладина. Вы увидите места, где снимали «Игру престолов» и «Отелло», «Федру» и «Царство небесное». А когда устанете, выпьем кофе на уединенной террасе, о которой знает не каждый местный житель.

Семантика вещей

Эс-Сувейра — место, полное загадок для приезжих. Мы поговорим о том, что «говорят» украшения туарегов — ведь абсолютно у каждого из них есть свой скрытый от непосвященных смысл. Разберемся, что изображено на берберских коврах, что значат символы на цветастых жизнерадостных картинах Гнауа, как сделать музыкальный инструмент из рыбы и что символизируют ритуальные маски Черной Африки. А ещё я научу вас правильно покупать и торговаться по-маррокански: так, чтобы процесс приносил удовольствие и вам, и владельцам лавок. Правила несложные, но это тоже, своего рода, ритуал, который вы освоите.

Морское-заморское

Мы обязательно заглянем в рыбацкий порт, шумный, пёстрый и живой. В сети к местным рыбакам частенько попадают любопытные жители океана, мы поговорим о некоторых из них. Я расскажу вам о контрабандистах в Эс-Сувейре и удивительных правилах марокканской таможни. Вы попробуете устриц и морских ежей, осьминогов или просто сардин на гриле в очень аутентичном месте, которое обязательно запомнится. И, конечно, вдохновитесь видами океана, завораживающего своей мощью.

Организационные детали