6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Здесь за каждым углом притаились удивительные истории о коварстве
Описание экскурсии
Знакомство с прошлым и настоящим Эс-Сувейры
Мы пройдемся вдоль крепостных стен удивительной красоты и заберёмся в одно из мест, куда почти не ступала нога туриста. Вы узнаете, как тут ещё до нашей эры добывали ценный пурпур и почему местные жители веками обменивали обыкновенный коричневый сахар на ценный каррарский мрамор один к одному. Я отведу вас в «королевские» кварталы, где на каждом шагу — уличные музыканты, уютные кафе, арт-галереи современных художников и лавки, полные сокровищ Алладина. Вы увидите места, где снимали «Игру престолов» и «Отелло», «Федру» и «Царство небесное». А когда устанете, выпьем кофе на уединенной террасе, о которой знает не каждый местный житель.
Семантика вещей
Эс-Сувейра — место, полное загадок для приезжих. Мы поговорим о том, что «говорят» украшения туарегов — ведь абсолютно у каждого из них есть свой скрытый от непосвященных смысл. Разберемся, что изображено на берберских коврах, что значат символы на цветастых жизнерадостных картинах Гнауа, как сделать музыкальный инструмент из рыбы и что символизируют ритуальные маски Черной Африки. А ещё я научу вас правильно покупать и торговаться по-маррокански: так, чтобы процесс приносил удовольствие и вам, и владельцам лавок. Правила несложные, но это тоже, своего рода, ритуал, который вы освоите.
Морское-заморское
Мы обязательно заглянем в рыбацкий порт, шумный, пёстрый и живой. В сети к местным рыбакам частенько попадают любопытные жители океана, мы поговорим о некоторых из них. Я расскажу вам о контрабандистах в Эс-Сувейре и удивительных правилах марокканской таможни. Вы попробуете устриц и морских ежей, осьминогов или просто сардин на гриле в очень аутентичном месте, которое обязательно запомнится. И, конечно, вдохновитесь видами океана, завораживающего своей мощью.
Организационные детали
- Встречаемся в Эс-Сувейре. Дополнительно вы можете заказать трансфер из Марракеша и обратно: стоимость 290 евро (для 1-4 человек) или 450 (для 6-16 человек)
- Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
- Возможно проведение экскурсии на английском, французском, немецком, испанском или итальянском. Стоимость будет ниже. Уточняйте информацию заранее
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Катя - отличный рассказчик, настоящий знаток местных нравов и обычаев, интеллектуал и душа компании, поэтому прогулка получилась по-настоящему интересной. Мы узнали