6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Загадочная Эс-Сувейра

Увидеть изнутри жизнь яркого города и узнать его секреты
Любимица музыкантов, художников и кинематографистов, Эс-Сувейра пленит вас своими бесконечными пустынными пляжами, дюнами, водопадами и невообразимой смесью запахов, от которых закружится голова.

Здесь за каждым углом притаились удивительные истории о коварстве
читать дальшеуменьшить

и благородстве, о любви и ненависти, о настоящих подвигах, о пиратах и авантюристах со всего мира.

Эс-Сувейра — место, где жители Черной Африки по вечерам под глухой рокот океана устраивают жаркие танцы на песке. А главное, это океан, солнце, потрясающей красоты восходы и закаты и улыбки каждого встречного.

4.7
11 отзывов
Загадочная Эс-Сувейра
Загадочная Эс-Сувейра
Загадочная Эс-Сувейра

Описание экскурсии

Знакомство с прошлым и настоящим Эс-Сувейры

Мы пройдемся вдоль крепостных стен удивительной красоты и заберёмся в одно из мест, куда почти не ступала нога туриста. Вы узнаете, как тут ещё до нашей эры добывали ценный пурпур и почему местные жители веками обменивали обыкновенный коричневый сахар на ценный каррарский мрамор один к одному. Я отведу вас в «королевские» кварталы, где на каждом шагу — уличные музыканты, уютные кафе, арт-галереи современных художников и лавки, полные сокровищ Алладина. Вы увидите места, где снимали «Игру престолов» и «Отелло», «Федру» и «Царство небесное». А когда устанете, выпьем кофе на уединенной террасе, о которой знает не каждый местный житель.

Семантика вещей

Эс-Сувейра — место, полное загадок для приезжих. Мы поговорим о том, что «говорят» украшения туарегов — ведь абсолютно у каждого из них есть свой скрытый от непосвященных смысл. Разберемся, что изображено на берберских коврах, что значат символы на цветастых жизнерадостных картинах Гнауа, как сделать музыкальный инструмент из рыбы и что символизируют ритуальные маски Черной Африки. А ещё я научу вас правильно покупать и торговаться по-маррокански: так, чтобы процесс приносил удовольствие и вам, и владельцам лавок. Правила несложные, но это тоже, своего рода, ритуал, который вы освоите.

Морское-заморское

Мы обязательно заглянем в рыбацкий порт, шумный, пёстрый и живой. В сети к местным рыбакам частенько попадают любопытные жители океана, мы поговорим о некоторых из них. Я расскажу вам о контрабандистах в Эс-Сувейре и удивительных правилах марокканской таможни. Вы попробуете устриц и морских ежей, осьминогов или просто сардин на гриле в очень аутентичном месте, которое обязательно запомнится. И, конечно, вдохновитесь видами океана, завораживающего своей мощью.

Организационные детали

  • Встречаемся в Эс-Сувейре. Дополнительно вы можете заказать трансфер из Марракеша и обратно: стоимость 290 евро (для 1-4 человек) или 450 (для 6-16 человек)
  • Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
  • Возможно проведение экскурсии на английском, французском, немецком, испанском или итальянском. Стоимость будет ниже. Уточняйте информацию заранее

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Эс-Сувейре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Эс-Сувейре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1129 туристов
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые, как и мы, влюблены в Марокко и готовы рассказывать об этой стране с утра до ночи. Подобный проект у нас уже 2
читать дальшеуменьшить

года успешно работает в Нидерландах. Мы любим находить необычные места, мастерские, дворики, граффити — всё то, что обычно не замечают и пробегают мимо. Поэтому мы знаем много того, о чём не пишут в путеводителях. Мы были бы рады показать вам всё это, чтобы ваше путешествие превратилось в настоящую восточную сказку.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
2
3
1
2
1
И
Это была наша вторая экскурсия с гидом Идрисом. Ехали трансфером из Маракеша в Эссуэйру и обратно. В пути останавливались пофотать коз, которые лазят по деревьям, выходили на цветущие поля. В
читать дальшеуменьшить

марте и Африка цветет. 😉 В самой Эссуэйре не повезло с погодой. Штормило, сильный верет и под конец дождь зарядил. 😲 А так прошлись и по старому городу, зашли в мастерские, пообедали марокканским осминогом в традиционном ресторанчике. Впечатлились отмосферой портового города, насладились красотами природы за городом.

Это была наша вторая экскурсия с гидом Идрисом. Ехали трансфером из Маракеша в Эссуэйру и обратно.
Это была наша вторая экскурсия с гидом Идрисом. Ехали трансфером из Маракеша в Эссуэйру и обратно.
Это была наша вторая экскурсия с гидом Идрисом. Ехали трансфером из Маракеша в Эссуэйру и обратно.
Это была наша вторая экскурсия с гидом Идрисом. Ехали трансфером из Маракеша в Эссуэйру и обратно.
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Прекрасная экскурсия с Рашидом на Английском языке. Получили много интересной информации изнутри жителя этого города. То что невозможно нигде прочитать.
Прекрасная экскурсия с Рашидом на Английском языке. Получили много интересной информации изнутри жителя этого города. То
Прекрасная экскурсия с Рашидом на Английском языке. Получили много интересной информации изнутри жителя этого города. То
Прекрасная экскурсия с Рашидом на Английском языке. Получили много интересной информации изнутри жителя этого города. То
Прекрасная экскурсия с Рашидом на Английском языке. Получили много интересной информации изнутри жителя этого города. То
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Мы влюбились в этот город, и, во многом, благодаря Кате.
Катя - отличный рассказчик, настоящий знаток местных нравов и обычаев, интеллектуал и душа компании, поэтому прогулка получилась по-настоящему интересной. Мы узнали
читать дальшеуменьшить

настолько много всего важного, нужного и полезного, что к вечеру были просто переполнены, а это удивительное чувство. Стало значительно проще находить общий язык с марокканцами, а "кофейный секрет" Кати мы удачно использовали и в других городах - официанты загадочно улыбались и приносили нам самый вкусный кофе в Марокко:)

Если Вы вдруг окажетесь здесь и у Кати будет свободное время - Вам повезло, обязательно заказывайте эту экскурсию, говорю как опытный пользователь услуг сайта).

Вам был полезен этот отзыв?
Д
Наши 2 экскурсии- Марракеш для своих и Загадочная Эс-Суиэйра проводила Екатерина. Конечно, нам здорово повезло с экскурсоводом, Катя сразу поняла, что нас интересует и дальше у нас было такое чувство,
читать дальшеуменьшить

что рассказывает она нам как своим самым близким по интересам людям. Катя научила нас "читать" керамику и резьбу по дереву во дворцах Марракеша, украшения берберов в лавочках Эс-Сувейра, получить удовольствие от даров моря в порту. А самое главное - относиться с большим уважением к прошлому и настоящему народов Марокко. Спасибо Кате обромное за этот праздник. Джамиля и Елена

Вам был полезен этот отзыв?
Г
Спасибо огромное Кате за, действительно авторскую, экскурсию. Даже не экскурсию, это очень какое-то официальное и скучное слово. Это была интереснейшая прогулка с рассказами, беседами и общением, интересной информацией и с
читать дальшеуменьшить

потрясающей подачей материала. Скажу так: утром невероятно плохо себя чувствовала, о предстоящей экскурсии думала с ужасом, даже была готова отдать деньги и не ходить. Увидела Катю, подумала, ну ладно, попробую продержаться 10 минут! 4,5!!!!! Часа пролетели как 10 минут. Ещё раз огромное спасибо за вашу работу!

Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Сегодня мы гуляли по прекрасной Эс-Сувейре в компании Хасана - очень приятного человека, знающего и хорошего рассказчика и настоящего профессионала своего дела. Он сумел сделать так, что мы узнали много
читать дальшеуменьшить

нового о Марокко и марокканцах, смогли задать множество вопросов на родном, русском языке, а также завершить нашу прогулку царским обедом в порту из свежевыловленных сардин, запеченных на гриле. Это было незабываемо! Спасибо, Хасан!

Вам был полезен этот отзыв?
от €420 за группу