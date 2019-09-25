6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть изнутри жизнь яркого города и узнать его секреты

Екатерина
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Екатерина – представитель гидов
Любимица музыкантов, художников и кинематографистов, Эс-Сувейра пленит вас своими бесконечными пустынными пляжами, дюнами, водопадами и невообразимой смесью запахов, от которых закружится голова.

Здесь за каждым углом притаились удивительные истории о коварстве и благородстве, о любви и ненависти, о настоящих подвигах, о пиратах и авантюристах со всего мира.

Эс-Сувейра — место, где жители Черной Африки по вечерам под глухой рокот океана устраивают жаркие танцы на песке.

А главное, это океан, солнце, потрясающей красоты восходы и закаты и улыбки каждого встречного.
От 156 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча по договоренности
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Загадочная Эс-Сувейра
Загадочная Эс-Сувейра

Что вас ожидает

Знакомство с прошлым и настоящим Эс-Сувейры
Мы пройдемся вдоль крепостных стен удивительной красоты и заберёмся в одно из мест, куда почти не ступала нога туриста. Вы узнаете, как тут ещё до нашей эры добывали ценный пурпур и почему местные жители веками обменивали обыкновенный коричневый сахар на ценный каррарский мрамор один к одному. Я отведу вас в «королевские» кварталы, где на каждом шагу — уличные музыканты, уютные кафе, арт-галереи современных художников и лавки, полные сокровищ Алладина. Вы увидите места, где снимали «Игру престолов» и «Отелло», «Федру» и «Царство небесное». А когда устанете, выпьем кофе на уединенной террасе, о которой знает не каждый местный житель.

Семантика вещей
Эс-Сувейра — место, полное загадок для приезжих. Мы поговорим о том, что «говорят» украшения туарегов — ведь абсолютно у каждого из них есть свой скрытый от непосвященных смысл. Разберемся, что изображено на берберских коврах, что значат символы на цветастых жизнерадостных картинах Гнауа, как сделать музыкальный инструмент из рыбы и что символизируют ритуальные маски Черной Африки. А ещё я научу вас правильно покупать и торговаться по-маррокански: так, чтобы процесс приносил удовольствие и вам, и владельцам лавок. Правила несложные, но это тоже, своего рода, ритуал, который вы освоите.

Морское-заморское
Мы обязательно заглянем в рыбацкий порт, шумный, пёстрый и живой. В сети к местным рыбакам частенько попадают любопытные жители океана, мы поговорим о некоторых из них. Я расскажу вам о контрабандистах в Эс-Сувейре и удивительных правилах марокканской таможни. Вы попробуете устриц и морских ежей, осьминогов или просто сардин на гриле в очень аутентичном месте, которое обязательно запомнится. И, конечно, вдохновитесь видами океана, завораживающего своей мощью.

Организационные детали

  • Экскурсию проводит команда гидов.
Загадочная Эс-Сувейра
Загадочная Эс-Сувейра
Загадочная Эс-Сувейра
Загадочная Эс-Сувейра
Загадочная Эс-Сувейра
Загадочная Эс-Сувейра
Загадочная Эс-Сувейра
Загадочная Эс-Сувейра
Загадочная Эс-Сувейра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые, как и мы, влюблены в Марокко и готовы рассказывать об этой стране с утра до ночи. Подобный проект у нас уже два года успешно работает в Нидерландах. Мы любим находить необычные места, мастерские, дворики, граффити — все то, что обычно не замечают и пробегают мимо. Поэтому мы знаем много того, о чем не пишут в путеводителях. Мы были бы рады показать вам все это, чтобы ваше путешествие превратилось в настоящую восточную сказку.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 сентября 2019
Сегодня мы гуляли по прекрасной Эс-Сувейре в компании Хасана - очень приятного человека, знающего и хорошего рассказчика и настоящего профессионала своего дела. Он сумел сделать так, что мы узнали много нового о Марокко и марокканцах, смогли задать множество вопросов на родном, русском языке, а также завершить нашу прогулку царским обедом в порту из свежевыловленных сардин, запеченных на гриле. Это было незабываемо! Спасибо, Хасан!
20 мая 2019
Экскурсия по Эс-Сувейре была 11 мая. Гид Мохамед забрал нас в отеле в назначенное время. Мохамед - очень приятный молодой человек, интересующийся историей и различными фактами. Экскурсия была содержательна, полезна. Маршрут удачно выстроен. Мы узнали много интересного о Марокко, чего нам не рассказывали на других экскурсиях. Спасибо Мохамеду, с удовольствием порекомендую его как замечательного гида.
6 апреля 2019
Наши 2 экскурсии- Марракеш для своих и Загадочная Эс-Суиэйра проводила Екатерина. Конечно, нам здорово повезло с экскурсоводом, Катя сразу поняла, что нас интересует и дальше у нас было такое чувство, что рассказывает она нам как своим самым близким по интересам людям. Катя научила нас "читать" керамику и резьбу по дереву во дворцах Марракеша, украшения берберов в лавочках Эс-Сувейра, получить удовольствие от даров моря в порту. А самое главное - относиться с большим уважением к прошлому и настоящему народов Марокко. Спасибо Кате обромное за этот праздник. Джамиля и Елена
11 февраля 2019
Спасибо огромное Кате за , действительно авторскую, экскурсию. Даже не экскурсию, это очень какое-то официальное и скучное слово. Это была интереснейшая прогулка с рассказами, беседами и общением, интересной информацией и с потрясающей подачей материала. Скажу так: утром невероятно плохо себя чувствовала, о предстоящей экскурсии думала с ужасом, даже была готова отдать деньги и не ходить. Увидела Катю, подумала , ну ладно, попробую продержаться 10 минут! 4,5!!!!! Часа пролетели как 10 минут. Ещё раз огромное спасибо за вашу работу!
13 января 2018
Екатерина очень интересный собеседник, с богатым жизненным опытом, эмоциональный располагающий к себе человек. Без неё столь близкое знакомство с городом конечно бы не состоялось. Остались с очень приятными воспоминаниями и впечатлениями.
Анна
12 октября 2017
Мы влюбились в этот город, и, во многом, благодаря Кате.
Катя - отличный рассказчик, настоящий знаток местных нравов и обычаев, интеллектуал и душа компании, поэтому прогулка получилась по-настоящему интересной. Мы узнали настолько много всего важного, нужного и полезного, что к вечеру были просто переполнены, а это удивительное чувство. Стало значительно проще находить общий язык с марокканцами, а "кофейный секрет" Кати мы удачно использовали и в других городах - официанты загадочно улыбались и приносили нам самый вкусный кофе в Марокко:)

Если Вы вдруг окажетесь здесь и у Кати будет свободное время - Вам повезло, обязательно заказывайте эту экскурсию, говорю как опытный пользователь услуг сайта).

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