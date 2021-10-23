Отзыв на: Загадочная Эс-Сувейра О Ольга 4 Экскурсия понравилась. Только название ее обещает большего. В целом, один раз прогуляться интересно. Но два часа достаточно. Потом просто гуляешь по набережной. Загадочного я ничего не увидела. Мехди хороший гид. Рассказывает все, что знает. С ним просто разговаривать приятно. Спасибо ему за приятную прогулку.

Отзыв на: Загадочная Эс-Сувейра Е Елена 5 Сегодня мы гуляли по прекрасной Эс-Сувейре в компании Хасана - очень приятного человека, знающего и хорошего рассказчика и настоящего профессионала своего дела. Он сумел сделать так, что мы узнали много нового о Марокко и марокканцах, смогли задать множество вопросов на родном, русском языке, а также завершить нашу прогулку царским обедом в порту из свежевыловленных сардин, запеченных на гриле. Это было незабываемо! Спасибо, Хасан!