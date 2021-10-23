Все экскурсии в Эс-Сувейре
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Эс-Сувейре – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 7 ⭐ отзывов, цены от €220. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Эс-Сувейре почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Марокко на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€220
за 1-10 чел.
Загадочная Эс-Сувейра
Увидеть изнутри жизнь яркого города и узнать его секреты
Последние отзывы «Экскурсии Эс-Сувейры»
- ООльга23 октября 2021Экскурсия понравилась. Только название ее обещает большего. В целом, один раз прогуляться интересно. Но два часа достаточно. Потом просто гуляешь по набережной. Загадочного я ничего не увидела. Мехди хороший гид. Рассказывает все, что знает. С ним просто разговаривать приятно. Спасибо ему за приятную прогулку.
- ЕЕлена25 сентября 2019Сегодня мы гуляли по прекрасной Эс-Сувейре в компании Хасана - очень приятного человека, знающего и хорошего рассказчика и настоящего профессионала своего дела. Он сумел сделать так, что мы узнали много нового о Марокко и марокканцах, смогли задать множество вопросов на родном, русском языке, а также завершить нашу прогулку царским обедом в порту из свежевыловленных сардин, запеченных на гриле. Это было незабываемо! Спасибо, Хасан!
- MMargarita20 мая 2019Экскурсия по Эс-Сувейре была 11 мая. Гид Мохамед забрал нас в отеле в назначенное время. Мохамед - очень приятный молодой человек, интересующийся историей и различными фактами. Экскурсия была содержательна, полезна. Маршрут удачно выстроен. Мы узнали много интересного о Марокко, чего нам не рассказывали на других экскурсиях. Спасибо Мохамеду, с удовольствием порекомендую его как замечательного гида.