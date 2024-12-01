Познакомьтесь с богатым наследием Касабланки на панорамной фотоэкскурсии. Погуляйте по лабиринтным переулкам старой и новой Медины, посетите впечатляющую мечеть Хасана II, насладитесь оживленной атмосферой Центрального рынка и откройте для себя французское влияние в элегантном квартале 20-го века. Узнайте увлекательные истории известных жителей и получите профессиональные фотографии на фоне уникальных городских пейзажей. Это путешествие оставит вам незабываемые воспоминания и потрясающие снимки

Описание фото-прогулки

Погружение в наследие Касабланки

Приглашаем вас в увлекательное фотографическое путешествие по Касабланке, городу с богатым культурным наследием. Этот тур предлагает уникальную возможность познакомиться с главными достопримечательностями города, сопровождаемыми увлекательными историями, которые не встретите в обычных путеводителях. Я буду вашим личным гидом и сделаю профессиональные фотографии на фоне удивительных городских пейзажей, чтобы вы могли увезти с собой незабываемые воспоминания и великолепные снимки.

Основные моменты тура

Прогулка по лабиринтным улочкам старой и новой Медины, включая исторический квартал «Каса Бланка», основанный португальцами.

Посещение впечатляющей мечети Хасана II, самого высокого религиозного сооружения в мире и чудо марокканской архитектуры.

Исследование Центрального рынка, где можно попробовать свежие устрицы и насладиться традиционным марокканским обедом с местными деликатесами.

Погружение в атмосферу французского влияния в элегантном квартале 20-го века и открытие родины ар-деко в Касабланке.

Узнайте увлекательные истории о таких известных личностях, как Эдит Пиаф и Антуан де Сент-Экзюпери, автор «Маленького принца».

Лабиринты Старой и Новой Медины

Отправьтесь на прогулку по старым улицам Медины, где вы сможете погрузиться в атмосферу марокканской культуры. Вы увидите обнесенные стеной дома, а также встретите множество городских котов. Узнайте о королевской марокканской кухне и откройте для себя изысканные десерты, которые теперь доступны каждому.

Новая мечеть

Во время экскурсии вы также посетите новую жемчужину Касабланки — роскошную мечеть Хасана II, самое высокое религиозное здание в мире. Это место вдохновляет и поражает своим величием.

Центральный рынок: традиции и кухня

Центральный рынок — это место, где можно приобрести марокканские сувениры, аргановое масло, специи и сухофрукты. Вы познакомитесь с местными традициями и обычаями, а также сможете попробовать устрицы, морские улитки и ежей. Обед будет включать марокканские лепешки, чечевицу с насыщенным соусом и мясной тажин или кускус, в зависимости от дня недели.

Французское влияние

Исследуйте элегантный квартал, основанный французами в начале 20 века. Полюбуйтесь красивыми особняками, созданными европейскими архитекторами, и узнайте об архитектурном стиле ар-деко, который зародился в Касабланке. Узнайте, где жила Эдит Пиаф и где Антуан де Сент-Экзюпери начал писать свой бестселлер «Маленький принц». В ходе экскурсии вы также услышите интересные факты о крупнейшем в мире кинотеатре и бассейне.

Профессиональные фотографии

На протяжении всей экскурсии я буду фотографировать вас на фоне достопримечательностей и уникальных городских улиц. В конце вы получите 15-20 лучших фотографий с художественной обработкой, которые станут ярким воспоминанием о вашем путешествии.