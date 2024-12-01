Касабланка: панорамная фотоэкскурсия по городу (полный день)

Присоединяйтесь к увлекательной фото-прогулке по Касабланке! Вас ждут уникальные снимки на фоне исторических достопримечательностей и захватывающие истории
Познакомьтесь с богатым наследием Касабланки на панорамной фотоэкскурсии.

Погуляйте по лабиринтным переулкам старой и новой Медины, посетите впечатляющую мечеть Хасана II, насладитесь оживленной атмосферой Центрального рынка и откройте для себя французское влияние в элегантном квартале 20-го века.

Узнайте увлекательные истории известных жителей и получите профессиональные фотографии на фоне уникальных городских пейзажей. Это путешествие оставит вам незабываемые воспоминания и потрясающие снимки

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональные фотографии на фоне достопримечательностей
  • 🏛 Посещение исторических и культурных мест
  • 🍽 Дегустация местных деликатесов на Центральном рынке
  • 🏰 Увлекательные истории о знаменитых жителях
  • 🎨 Открытие архитектурного стиля ар-деко
    • Касабланка: панорамная фотоэкскурсия по городу (полный день)
    Касабланка: панорамная фотоэкскурсия по городу (полный день)
    Касабланка: панорамная фотоэкскурсия по городу (полный день)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

    Что можно увидеть

  • Старая Медина
  • Новая Медина
  • Мечеть Хасана II
  • Центральный рынок
  • Французский квартал

    • Описание фото-прогулки

    Погружение в наследие Касабланки

    Приглашаем вас в увлекательное фотографическое путешествие по Касабланке, городу с богатым культурным наследием. Этот тур предлагает уникальную возможность познакомиться с главными достопримечательностями города, сопровождаемыми увлекательными историями, которые не встретите в обычных путеводителях. Я буду вашим личным гидом и сделаю профессиональные фотографии на фоне удивительных городских пейзажей, чтобы вы могли увезти с собой незабываемые воспоминания и великолепные снимки.

    Основные моменты тура

    • Прогулка по лабиринтным улочкам старой и новой Медины, включая исторический квартал «Каса Бланка», основанный португальцами.
    • Посещение впечатляющей мечети Хасана II, самого высокого религиозного сооружения в мире и чудо марокканской архитектуры.
    • Исследование Центрального рынка, где можно попробовать свежие устрицы и насладиться традиционным марокканским обедом с местными деликатесами.
    • Погружение в атмосферу французского влияния в элегантном квартале 20-го века и открытие родины ар-деко в Касабланке.
    • Узнайте увлекательные истории о таких известных личностях, как Эдит Пиаф и Антуан де Сент-Экзюпери, автор «Маленького принца».

    Лабиринты Старой и Новой Медины

    Отправьтесь на прогулку по старым улицам Медины, где вы сможете погрузиться в атмосферу марокканской культуры. Вы увидите обнесенные стеной дома, а также встретите множество городских котов. Узнайте о королевской марокканской кухне и откройте для себя изысканные десерты, которые теперь доступны каждому.

    Новая мечеть

    Во время экскурсии вы также посетите новую жемчужину Касабланки — роскошную мечеть Хасана II, самое высокое религиозное здание в мире. Это место вдохновляет и поражает своим величием.

    Центральный рынок: традиции и кухня

    Центральный рынок — это место, где можно приобрести марокканские сувениры, аргановое масло, специи и сухофрукты. Вы познакомитесь с местными традициями и обычаями, а также сможете попробовать устрицы, морские улитки и ежей. Обед будет включать марокканские лепешки, чечевицу с насыщенным соусом и мясной тажин или кускус, в зависимости от дня недели.

    Французское влияние

    Исследуйте элегантный квартал, основанный французами в начале 20 века. Полюбуйтесь красивыми особняками, созданными европейскими архитекторами, и узнайте об архитектурном стиле ар-деко, который зародился в Касабланке. Узнайте, где жила Эдит Пиаф и где Антуан де Сент-Экзюпери начал писать свой бестселлер «Маленький принц». В ходе экскурсии вы также услышите интересные факты о крупнейшем в мире кинотеатре и бассейне.

    Профессиональные фотографии

    На протяжении всей экскурсии я буду фотографировать вас на фоне достопримечательностей и уникальных городских улиц. В конце вы получите 15-20 лучших фотографий с художественной обработкой, которые станут ярким воспоминанием о вашем путешествии.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что включено
    • Услуги гида-фотографа
    • 15-20 обработанных снимков
    Что не входит в цену
    • Личные расходы
    Место начала и завершения?
    Касабланка
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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